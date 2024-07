Cuál es el nuevo dragón salvaje del episodio 2x06: el gran cambio de 'La casa del dragón' en la trama de Rhaena

Serie vs. libro

Si no has visto el episodio 2x06 de La casa del dragón, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque este texto contiene spoilers de la serie.

Ya solo quedan dos semanas para que acabe esta segunda temporada y la trama de la Danza de dragones sigue avanzando a paso firme; sin prisa, pero sin pausa. El bando que ha tenido más avances esta semana, aunque Rhaenyra aún no sea consciente de ello, ha sido el negro, que no solo ha conseguido implantar con éxito la estrategia de agitación de las masas que ha puesto en marcha Misarya (y no nos referimos a su escena íntima con la reina), sino que también ha empezado a ampliar su ejército de dragones.

Tras el intento fallido de Steffen Darklyn por reclamar a Bruma en Montedragón, momento que además de dejar claros los riesgos a los que se someten los candidatos a jinete también dejó ver un poco más de la cultura Targaryen con ese 'ritual de reclamación' (en el que volvimos a escuchar la canción valirya que entonó Daemon al final de la temporada pasada frente a Vermithor), llegó a Rocadragón la noticia de que el antiguo dragón de Laenor había elegido a su jinete en Marcaderiva.

Su nuevo montador es Addam, a quien Bruma ya había estado sobrevolando desde el episodio dos. Esto confirma para los espectadores lo que se viene sugiriendo desde hace varios episodios, mencionado también por Rhaenys en el cuarto: que él y su hermano Alyn son hijos de Corlys Velarion, un vínculo sanguíneo que también parece haber sentido Bruma.

Este hecho le devolverá la esperanza a Rhaenyra y Jace en su plan de encontrar jinetes, porque con Addam queda demostrado que no es requerimiento ser noble, como pensaron en un principio, sino que los hijos bastardos también son dignos.

Un nuevo dragón

Mientras tanto, en el Valle se ha producido el avance más inesperado porque se desvía en gran medida de lo escrito en Fuego y sangre.

Al encontrarse con una amplia franja de tierra calcinada, Rhaena ha descubierto un secreto que guardaba Jeyne Arryn: que en el Valle hay un dragón salvaje que ha comenzado a acercarse a su casa poco después de que comenzara la guerra, probablemente en busca de comida.

Los dragones salvajes

Aunque los Targaryen controlan a la mayoría de los dragones, en ocasiones, un huevo de dragón eclosiona y no es reclamado por un jinete debido a la falta de Targaryens o a la naturaleza del dragón. Estos dragones crecen salvajes e indómitos. Como cualquier dragón, son peligrosos, pero especialmente ahora, teniendo en cuenta que la serie ha hecho hincapié en la escasez de alimentos.

Durante la Danza de los Dragones, había tres dragones de este tipo, a los que la gente se refería con los descriptivos nombres de Ladrón de ovejas, Fantasma Ceniciento y Caníbal. El primer nombre se explica por sí solo, el segundo dragón se describe como más tímido que salvaje, y el último fue bautizado así porque come huevos de dragón y ataca a otros dragones si no tienen cuidado.

En todos los casos, estos dragones que nunca han tenido vínculo con un jinete son más depredadores que mascotas y no están acostumbrados a las personas, por lo que es casi imposible reclamarlos.

Cuál es el dragón del Valle

Aunque el episodio no le pone nombre, los fans de la novela de George R.R. Martin pueden imaginar que se trata de Ladrón de ovejas por la descripción que hace la Doncella del Valle y los restos calcinados de animales que encuentra Rhaena.

Descrito como un dragón marrón barro, se supone que es viejo, habiendo nacido cuando el rey Jaehaerys era joven, lo que lo convierte en una bestia grande. A pesar de sus costumbres, se considera no agresivo a menos que se le provoque.

Cambios con respecto al libro

Esta línea argumental específica no existe en Fuego y Sangre, ni la presencia de este dragón en el Valle ni su vínculo con Rhaena, por lo que a falta de confirmación oficial en el próximo episodio, relacionarlos en una misma escena no parece ser casualidad.

Precisamente en este episodio Rhaenyra mencionó que Rhaena ya ha intentado reclamar a algún dragón en el pasado sin éxito. Pero aunque no ha conseguido montar a ninguno, ha sobrevivido a sus intentos, lo cual es una hazaña en sí mismo.

Rhaena acaba consiguiendo un dragón en el libro, pero lo hace a través de la eclosión de un huevo, por lo que pasarían años antes de que pudiese montarlo. Y a Ladrón de ovejas termina montándolo otro jinete, por lo que uniendo a la hija de Daemon y Laena a esta trama, la serie se ahorra tener que presentar a un nuevo personaje que ya debería haber aparecido a estas alturas de la historia.

Aunque en términos narrativos este cambio simplifica las cosas y parece darle a Rhaena un papel más activo en la Danza de dragones, muy probablemente los fans de la novela echarán de menos a la jinete de Ladrón de ovejas original de Fuego y sangre.

Quién es Ortigas

Mientras que otras 'semillas de dragón' ya han ido apareciendo durante esta temporada, como Ulf el Blanco en Desembarco del rey o Addam en Marcaderiva, muchos fans ya habían notado la ausencia de este personaje.

A pesar de que Rhaena es un personaje querido por los fans, a muchos lectores les costará aceptar que se haya eliminado del todo a Ortigas porque al contrario de las semillas de dragón, es una huérfana de la que no se establece ningún vínculo Targaryen como bastarda.

De origen desconocido, Ortigas es en la historia una persona corriente que se gana la confianza del dragón llevándole ovejas, lo que vendría a demostrar que no hace falta ser de la realeza ni tener sangre valirya para ser un jinete de dragón.

Los nuevos episodios de 'La casa del dragón' están disponibles los lunes en Max.