Las 10 mejores películas de 2021 estrenadas en las plataformas de streaming

Tras repasar Las 25 mejores series de 2021 y Las 10 mejores series españolas de 2021, , le toca el turno a la lista de Las 10 mejores películas que han estrenado las plataformas de streaming a lo largo de 2021 en España según la redacción de SERIES & MÁs. Títulos que hemos podido ver en los catálogos de Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ o espacios de alquiler, y que sobresalen de la gran cantidad de estrenos que han llegado directamente en nuestros hogares sin pasar por las salas de cine.

Tras un 2020 en el que la pandemia sacudió al cine, y de qué manera, el 2021 no ha sido muy diferente. Si bien hemos podido ver la apertura progresiva de las salas y la llegada de algunos esperados estrenos tras continuos retrasos, la pandemia aún no ha acabado y la situación está todavía lejos de llegar a la normalidad. Este año, de nuevo, múltiples títulos que habían preparado los estudios han terminado siendo adquiridos por las plataformas de streaming y recalando en nuestros hogares para minimizar las pérdidas o directamente esos estudios han decidido estrenarlos en sus propias plataformas de streaming, más allá de los encargados directamente.

Pero que esto no suene a pesimista. Los tiempos cambian y hay que saber adaptarse. Hemos podido ver como Disney+ ha estrenado con un mes de diferencia entre salas y plataforma películas como Encanto o El último duelo, HBO Max estrenará las películas de Warner 45 días después de pasar por las salas y Netflix, Apple TV+ y Amazon Prime Video no paran de sacar la chequera para quedarse con los proyectos más codiciados de Hollywood como los 200 millones de la primera por Alerta Roja, los 200 millones de la segunda por Argylle, llamada a ser la nueva 007 o los 100 de la última por la cuarta entrega de Hotel Transylvania. Esperamos vivir un 2022 donde la pandemia vaya desapareciendo de nuestro día a día, pero el cine ha llegado a las plataformas de streaming para quedarse y, en parte, han podido salvar (¿salvarán?) la situación gracias a ello.

Para hacer la lista de las 10 mejores películas que han estrenado las plataformas de streaming en 2021 según la redacción de SERIES & MÁS, Javier Zurro, Daniel Mantilla y Francis Arrabal, han votado sus 10 destacadas, otorgando 10 puntos a la primera posición, y así sucesivamente, hasta 1 punto a la décima. Además, era condición que hubieran sido estrenadas legalmente en España durante el 2021 y que perteneciese a alguna plataforma de streaming o hubiera sido estrenada directamente en bajo demanda sin pasar por salas de cine.

Como curiosidad, destacar que hasta 16 películas diferentes han recibido votos, disponibles en España a través de 3 plataformas diferentes y alquiler.

Os dejamos con las mejores películas que han estrenado las plataformas de streaming en 2021, para que no os perdáis nada de lo que hay que ver (sí, hay que ver) de este año.

10. 'El caballero verde' (Amazon Prime Video) - 5 puntos

David Lowery es un director fascinante e imprevisible. Pasa de un proyecto para Disney como Peter y el dragón a un drama intimista con toques fantásticos en A Ghost story. Ahora, y antes de volver al cine familiar con Peter Pan y Wendy se saca de la manga una personalísima adaptación de un relato artúrico en El caballero verde, uno de los títulos de 2021 con una mayor potencia visual. Lowery construye imágenes únicas, imposibles e icónicas y confirma que su personalidad se mantiene intacta a lo largo de los años sea cual sea el proyecto que le toque. (Javier Zurro)

9. 'Una noche en Miami' (Amazon Prime Video) - 6 puntos

La actriz Regina King (Watchmen) conquistó a la crítica con su debut como directora en el cine con la adaptación de una inspirada obra de teatro de Kemp Powers (autor del guion de Soul) que lanza más preguntas que respuestas al espectador en su aproximación al racismo sistémico que ha sufrido históricamente la comunidad negra y cómo los problemas del pasado son reconocibles todavía en la América contemporánea. Una noche en Miami es un poderoso relato sobre la experiencia negra y las contradicciones a las que se enfrentan aquellos privilegiados que, en teoría, son inmunes a la discriminación que sufre su comunidad. La propuesta de Amazon Prime Video recrea un encuentro ficticio entre cuatro símbolos afroamericanos de la época (el activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke, el boxeador Muhammad Ali y el deportista y futuro actor Jim Brown) para ofrecernos un fascinante debate en el que no hay conclusiones fáciles. Uno de los debuts del año. (Daniel Mantilla)

8. 'Noticias del gran mundo' (Netflix) - 9 puntos

Parece mentira que Tom Hanks, con su dilatada carrera y siendo el estereotipo del héroe ordinario americano de Hollywood desde los noventa, no se hubiera estrenado aún en el western. Lo hace con esta película ambientada tras la guerra civil estadounidense, donde encarna a un veterano que vaga de pueblo en pueblo leyendo periódicos y llevando las noticias de un lado para otro. Por el camino, se encontrará a una niña que fue secuestrada y criada por una tribu, y emprenderá la misión de devolverla a su familia viva como medio de redimir los pecados del pasado. Con ese punto de partida, la película dirigida por Paul Greengrass se mueve entre el homenaje al género en lo estético, con una apuesta por el clasicismo, y este relato de redención de un personaje al que las mayores heridas que le dejó la guerra no fueron provocadas por las balas. (Francis Arrabal)

7. 'tick, tick... BOOM!' (Netflix) - 11 puntos

tick, tick... BOOM! es la carta de amor de Lin-Manuel Miranda a Jonathan Larson, un dramaturgo y compositor que falleció en 1996 justo antes del estreno de una obra, Rent, que hizo historia. En su debut como director, el creador de Hamilton ha hecho suyas las obsesiones y sensibilidades de un visionario para contar la historia de un joven artista que ve cómo el tiempo se le escapa de las manos sin que sus sueños y ambiciones estén cercanos a hacerse realidad. Andrew Garfield jamás ha estado mejor que en esta interpretación de un excesivo, enérgico y brillante artista que dio voz a los ignorados por el sistema como nunca en Broadway. La película de Netflix incluye un homenaje a Stephen Sondheim, una leyenda del musical que falleció pocos días después del estreno de la cinta y que aparece en un pequeño pero trascendental cameo. Los que disfruten con los musicales, las historias generacionales o la eterna disputa entre los sueños y la realidad tienen una cita con tick, tick… BOOM! (Daniel Mantilla)

6. 'Palm Springs' (Movistar+) - 12 puntos

Pocos subgéneros nos han dado tantas alegrías en el cine como las historias de bucles temporales. Palm Springs no es una excepción. Unos fantásticos Andy Samberg y Cristin Milioti protagonizan una actualización de Atrapado en el tiempo que lanza una reflexión rabiosamente actual sobre el hastío existencial de las nuevas generaciones. La película de Max Barbakow es una comedia romántica divertida, salvaje y decididamente agridulce (quizás, por eso, es tan resonante a pesar de una propuesta cercana a la fantasía) que hace honor a su propia premisa: querrás encontrarte una y otra vez con Nyles y Sarah, en parte gracias a la estelar interpretación de un Andy Samberg con potencial para convertirse en una especie de Hugh Grant de la generación milenial. Las comedias románticas, un género en crisis desde el cambio de siglo, deberían aprender de la frescura y la accesible complejidad de Palm Springs. No querrás salir de este bucle. (Daniel Mantilla)

-. 'Judas y el mesías negro' (Alquiler) - 13 puntos

El desconocido Shaka King sorprendió con un poderoso thriller con ecos de los sucios y realistas thrillers de los años 70. Judas y el mesías negro huye de los lugares comunes del cine denuncia contemporáneo para crear la más certera y rabiosa de las propuestas políticas que surgieron en Hollywood en pleno auge del movimiento Black Lives Matter. Un espectacular Daniel Kaluuya se hizo con el Oscar al mejor actor secundario por su interpretación como Fred Hampton, un carismático líder de las Panteras Negras que fue asesinado por el FBI que temía que el joven activista fuera capaz de transformar el sentimiento de hartazgo de los colectivos discriminados en un movimiento social imparable. Su compañero Lakeith Stanfield no se quedó atrás en su papel de ese Judas del siglo XX que debe tomar una decisión imposible. Una joya que no debería pasar desapercibida a pesar de la dudosa decisión de Warner Bros. de saltarse la ventana cinematográfica en España. (Daniel Mantilla)

4. 'No mires arriba' (Netflix) 13 puntos)

El guionista y director Adam McKay se ha convertido en la bestia negra del capitalismo salvaje. Su trilogía comenzada con La gran apuesta y continuada con Vicio concluye -de momento- con No mires arriba, una sátira salvaje que arrasa con todo y que atiza a todos. La excusa argumental de un cometa que va a acabar con la Tierra si no hacemos algo sirve al guionista formado en el Saturday Night Live para lanzar dardos a los negocionistas del cambio climático -y negacionistas en general-, a la extrema derecha, al populismo, a los medios a los extremo centristas. Un festín con un reparto inigualable: Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance... (Javier Zurro)

3. 'Fue la mano de Dios' (Netflix) - 25 puntos

El Paolo Sorrentino más personal es también el más emotivo, el que más llega. Con Fue la mano de Dios se aleja de su estilo barroco y recargado que le dieron la fama gracias a La gran belleza para bucear en su adolescencia, en el momento en el que su decidió ser director de cine, cuando un partido de Maradona salvó su vida. Una historia sobre el poder de, precisamente, contar historias. Su mejor película desde Il Divo, con la que da un paso atrás en su apuesta visual y se centra más en la emoción, en abrirse en canal. La obra de madurez de un cineasta imprescindible. (Javier Zurro)

2. 'Los Mitchell contra las máquinas' (Netflix) - 27 puntos

Phil Lord y Chris Miller lo han vuelto a hacer. Tras dirigir obras maestras de la animación como Lluvia de albóndigas (2009) y La LEGO película (2014), y escribir Spider-Man: Un nuevo universo (2018), ahora producen esta película de animación con tintes de ciencia ficción en la que una familia corriente se tendrá que enfrentar al mayor reto de sus vidas: salvar a la humanidad de la revolución de las máquinas. A partir de ahí, construyen una comedia familiar con todas las difuncionalidades comunes que derrocha creatividad visual y en la que reiremos, lloraremos y veremos identificados a algunos miembros de nuestra familia (y a nosotros mismos). (Francis Arrabal)

1. 'El poder del perro' (Netflix) 29 puntos

La mejor película del año. Punto. Jane Campion regresa al cine por todo lo alto y ahora todo Hollywood debería estar pidiendo perdón por haber permitido que esta autora llevara 12 años sin rodar un filme. Ha sido Netflix quien la ha rescatado para rodar esta adaptación de la novela de Thomas Savage que Campion convierte en un western enfermizo y asfixiante que habla de masculinidades tóxicas, de estereotipos machitos, de sexualidades reprimidas… Nadie rueda los cuerpos como Campion, que además da a Benedict Cumberbatch su mejor papel. Debería arrasar en los Oscar sin oposición. Una obra maestra. (Javier Zurro)

Otras películas votadas que finalmente no han pasado el corte: Alerta Roja (Netflix), The Assistant (Filmin), Better Days (Movistar+), El discípulo (>Netflix), In fabric (Filmin) y Rescate en las profundidades (Disney+).

Las 10 mejores películas de 2021 por plataformas: Netflix (6), Amazon Prime Video (2), Movistar+ (13) y alquiler (1).

