Las 10 mejores series españolas de 2021

Tras las mejores series del 2021, toca el turno de las mejores series españolas del año. Tras un 2020 de la ficción española único y apoteósico (para muchos, el mejor de la historia, tanto por cantidad como por calidad), el reto era difícil de superar. Y más con una pandemia de por medio que paralizó (y paraliza) los sets de rodaje y trastoca todos los planes de producción. Con todo ello, y aunque el 2021 no haya subir la apuesta de su predecesor, nos ha dejado el final de La casa de papel en Neflix, la serie más importante que ha dado al ficción en nuestro país, la primera serie original de Filmin (y esperemos que no última) con Doctor Portuondo, las joya sinesperadas de El tiempo que te doy y Cardo, o la consagración de Venga Juan como la mejor comedia española de los últimos años.

Para hacer la lista de las 10 mejores series españolas según la redacción de SERIES & MÁS, Valentina Morillo, Javier Zurro, Daniel Mantilla, Belén prieto y Francis Arrabal, han votado sus 10 destacadas, otorgando 10 puntos a la primera posición, y así sucesivamente, hasta 1 punto a la décima. Además, era condición que hubieran sido estrenadas legalmente en España durante el 2021 y, al menos, hayamos podido ver la mitad de sus episodios. En caso de empate, se ha dado la misma posición a ambos títulos y ha corrido una posición.

Como curiosidad, destacar que hasta 61 series diferentes han recibido votos, disponibles en España a través de 4 plataformas y un canal.

Os dejamos con las mejores series españolas del 2021, para que no os perdáis nada de lo que hay que ver (sí, hay que ver) de este año, para la redacción de SERIES & MÁS.

10. 'La casa de papel' Temporada 5 (Netflix) - 7 puntos

'La casa de papel'. Netflix

El final de la serie española más importante de la historia tuvo dos mitades claramente diferenciadas. La primera parte se convirtió en una serie de acción ensordecedora que dejó en un segundo plano los personajes, giros de guion y conflictos en favor de una sucesión de tiroteos y explosiones que resultaba casi insoportable. La traca final recuperó todos los ingredientes que convirtieron al thriler de Atresmedia y Netflix en un fenómeno mundial. Da igual que la mayoría de las cosas que veamos en pantalla no tengan mucha lógica a estas alturas. Lo que importa de verdad es que el mago ejecute bien sus trucos. Echaremos de menos al Profesor, un personaje inolvidable que en el gran clímax se revela como una respuesta española a Walter White. La serie debería haber terminado antes (41 episodios fueron demasiados), pero el equipo de Álex Pina supo recordarnos a tiempo por qué nos habíamos enamorado de ella en primer lugar. (Dani Mantilla)

• Crítica: 'La casa de papel', un emocionante final que nos recuerda a tiempo por qué nos enamoramos de la serie

9. '#Luimelia' Temporada 4 (ATRESPlayer Premium) - 9 puntos

'#Luimelia'. Atresplayer Premium

Este proyecto que empezó como un pequeño homenaje a los fans de la pareja de Amar es para siempre, y un experimento en dosis de 10 minutos, se graduó con honores en la temporada 4 con episodios de 30 minutos. Sin importar su duración, la serie de Luisita y Amelia siempre nos deleita con su universo metarrefencial. Sus creadores se divierten jugueteando con los límites de la narrativa y aprovechando la complicidad que tienen con sus entregados espectadores, pero si hay en algo en lo que sobresale, es en su dominio de los códigos de la comedia romántica para reinventarla. La generosidad de #Luimelia al devolver el cariño de sus fans con ingenio y su deseo de sorprender la hace merecedora de estar en la lista de lo mejor del año. Es una injusticia que su futuro siga estando en el aire. (Valentina Morillo)

• Crítica: '#Luimelia' cierra la temporada 4 con el final perfecto y un bello homenaje a la pareja original

8. 'Doctor Portuondo' (Filmin) - 15 puntos

'Doctor Portuondo'. Filmin

Qué gusto da cuando uno encuentra creadores que se salen de las pautas marcadas, Carlo Padial es uno de ellos. Su humor es personal y no se doblega ante las exigencias del mercado actual. Lo confirma con su primera serie, adaptación de su libro, Doctor Portuondo, en la que el humor no está en el gag, sino en lo cotidiano, en la miseria, en aguantar un plano un poco más de lo debido hasta provocar incomodidad. Su serie está en otra liga, y termina siendo no sólo una comedia, sino un retrato tristísimo sobre una generación perdida y precaria que también demuestra que Nacho Sánchez es uno de los mejores actores de su generación. Doctor Portuondo es lo que se le pedía a la primera serie de Filmin, que no se pareciera a nada de lo que se hace en otras plataformas, y lo ha logrado con creces. (Javier Zurro)

• Crítica: ‘Doctor Portuondo’, Filmin se estrena en las series con una gran comedia inteligente y diferente

7. 'Vida Perfecta' Temporada 2 (Movistar+) - 22 puntos

' Vida Perfecta'. Movistar+

Con la segunda y última temporada de Vida perfecta, Leticia Dolera se atreve a meter el dedo en la llaga para hablar de un tema que apenas ha aparecido en la ficción española: la depresión posparto de una madre que se da cuenta de que no quiere a su hijo como el mundo que se espera que lo haga. El pulso a la madurez de una eterna Peter Pan y los problemas de una madre y esposa que no parece asimilar que quizás su matrimonio no sea tan moderno como le gustaría completan este retrato de mujeres imperfectas que ansían la felicidad y la paz mental aunque no sepan cómo alcanzarlas. Es una pena que Dolera y su coguionista Manuel Burque se despidan tan pronto de unos personajes reconocibles que estaban lejos de agotarse. Lo que está claro es que la directora y actriz tiene un punto de vista atrevido y original que la ficción española necesita en estos tiempos. (Daniel Mantilla)

6. 'Hierro' Temporada 2 (Movistar+) - 25 puntos

'Hierro'. Movistar+

Hierro se despidió de Movistar+ con una segunda temporada más íntima y personal para la jueza Montes, desde ya uno de los personajes más memorables en la carrera de Candela Peña. La historia de una madre que ve cómo su poderosa expareja amenaza con llevarse a sus hijos de la isla es el detonante de un nuevo misterio que huye de los vicios de un género a menudo ahogado por los falsos culpables y el exceso de giros. Lo importante aquí son los personajes, el apabullante entorno de la isla canaria, la naturalidad de una heroína protagonista que parece improvisar sus diálogos y la química entre esta y Díaz, un fantástico Dario Grandinetti. Aunque los hermanos Coira están involucrados actualmente en Rapa, su nueva serie para Movistar+, ojalá nos encontremos en el futuro con la jueza más implacable de la televisión española. Fuera o dentro del Hierro. (Dani Mantilla)

• Crítica: ‘Hierro’ vuelve con una notable temporada y con una Candela Peña perfecta

5. 'Reyes de la noche' (Movistar+) - 27 puntos

'Reyes de la noche'. Movistar+

La primavera nos dejó uno de las grandes sorpresas de la temporada en la ficción nacional y una de las cancelaciones más dolorosas del año. Cristobal Garrido y Adolfo Valor nos trasladan en Reyes de la noche a uno de los episodios míticos de la historia receinte de España. Las noches deportiva de finales de los 80 e inicios de los 90, con un enfrentamiento radifónico encarnizado protagoniozado por José María García y José Ramon de la Morena. Dos caras de una misma moneda, la vieja España y la nueva España, que transicionaba del blanco y negro al color. Y ese es el acierto de esta comedia, una exposicón ácida de los albores de esa nueva e idealizada sociedad, que sufría todos los pesares de la adolescencia. Dicen los mentideros que la sombra de Súper García sigue siendo alargada y es el máximo responsable de que la serie se haya quedado en sus inicios, con tan solo 6 episodios. Mito o realidad, lo cierto es que nos quedamos a las puertas de una serie que pintaba a marcar época, con unos enormes personajes protagonizados por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé. Esperemos que los avatares del streaming la recuperen algún día. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Reyes de la noche', la primera gran serie española de 2021

-. 'El tiempo que te doy' (Netflix) - 32 puntos

'El tiempo que te doy'. Netflix

Como Cardo, El tiempo que te doy también está cocreada y protagonizada por una actriz (Nadia de Santiago), y tiene tras las cámaras a un equipo joven, una prueba fehaciente de la necesidad de que quienes dan luz verde a los proyectos sigan apostando por nuevos talentos si quieren ampliar el panorama de la ficción nacional. Con una propuesta sencilla que supo aprovechar su juego narrativo para explorar los sentimientos después de una ruptura, esta serie combinó con éxito fondo y forma haciendo de lo que podría ser un mero artificio su mayor baza emocional. Y lo hizo con voz propia, una que queremos seguir escuchando. Es una de las sorpresas de 2021. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'El tiempo que te doy', la mejor serie española que ha hecho Netflix

3. 'Maricón perdido' (TNT) - 32 puntos

'Maricón perdido'. TNT

Bob Pop se estrena en el mundo de las series con esta autobiografía que narra en paralelo las tres etapas que marcaron su vida: el descubrimiento de su sexualidad, la aceptación y madurez, y la revelación de la enfermedad. Maricón perdido está llena de verdad. De la que duele pero sana. De la que te arranca una lágrima que se vuelve sonrisa. Esta ha sido la siguiente apuesta de TNT por las series tras Vota Juan. Una comedia de autor, con producción de El Terrat, que dignifica y ensalza los esfuerzos del canal de pago por darle cabida a otro tipo de historias y talentos dentro del panorama de la ficción nacional. (Francis Arrabal)

• Crítica: ‘Maricón Perdido’, Bob Pop se abre en canal y convence con su primera serie

2. 'Cardo' (ATRESPlayer Premium) - 39 puntos

'Cardo'. ATRESPlayer Premium

La de Ana Rujas y Claudia Costafreda es una serie autoral, visceral y honesta que se inspira en Fleabag, Girls y Podría destruirte, los mejores referentes que podrían tener las nuevas creadoras, pero creando un mundo propio. Uno que sabe hablar, a partir de lo local, y lejos de la ambientación artificial del Madrid moderno de Malasaña, de esa angustia existencial universal causada por los sueños rotos de la generación milenial. Necesidad de evasión, autosabotaje, vergüenza, culpa, rabia, miedo, y todo al mismo tiempo, esos son los ingredientes del combustible tóxico que mueve a la protagonista de esta historia en su huida hacia adelante. Un viaje intenso que, además del potente componente emocional, también tiene hallazgos en el aspecto técnico al hacernos cómplices de los pensamientos de Maria, pero también por su elocuencia en lo que elige no mostrar. (Valentina Morillo)

• Crítica: 'Cardo' es la mejor serie española de 2021, una revolución que sacude la desidia de la ficción nacional



1. 'Venga Juan' Temporada 3 (HBO Max) - 45 puntos

'Venga Juan'. Virginia Martín Chico HBO Max

La trilogía sobre Juan Carrasco ya es historia de nuestra ficción. Vota Juan, Vamos Juan y, ahora, Venga Juan, han hecho el mejor retrato a la clase política española gracias a un personaje inolvidable, ese político cuñado que es sólo un trampantojo de las noticias que vemos todos los días en el telediario. Si en su segunda temporada creció respecto a la primera, en esta despedida, Diego San José demuestra que es uno de los guionistas más en forma de nuestra ficción con este retrato de la corrupción cañí. Ácida, divertida, actual, nada complaciente e inteligentísima. Es una de las mejores comedias que se han hecho en televisión y la demostración de que Javier Cámara no es sólo uno de los mejores actores del audiovisual español, sino también un prometedor director. (Javier Zurro)

• Crítica: ‘Venga Juan’, la mejor comedia española de los últimos años se despide por todo lo alto

Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: Historias para no dormir (Amazon Prime Video), El inocente (Netflix), Libertad (Movistar+), Lola (Movistar+), Señoras del (h)ampa (Mediaset) y Todo lo otro (HBO Max).

Las 10 mejores series españolas de 2021 por plataformas: Movistar+ (3), ATRESPlayer Premium (2), Netflix (2), HBO Max (1) y TNT (1).

Sigue los temas que te interesan