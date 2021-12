Las 25 mejores series de 2021

Ya está aquí uno de los grandes momentos para todos los fans de las series. Se acerca el cierre de un año y toca elegir las mejores series que nos ha dejado el 2021. Un año complicado, en el que aún notamos las consecuencias provocadas por la pandemia con retrasos de estrenos, en el que ha habido un bajón generalizado en la calidad que es especialmente notorio en la ficción nacional tras un inconmensurable 2020, y que vuelve a estar dominado por las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ Apple TV+, Movistar+ o Atresplayer Premium.

Para hacer la lista de las 25 mejores series según la redacción de SERIES & MÁS, Valentina Morillo, Javier Zurro, Daniel Mantilla, Belén Prieto y Francis Arrabal, han votado sus 25 mejores, otorgando 25 puntos a la primera posición, y así sucesivamente, hasta 1 punto a la vigesimoquinta. Además, era condición que hubieran sido estrenadas legalmente en España durante 2021 y, al menos, hayamos podido ver la mitad de sus episodios.

Os dejamos con las mejores series del 2021, para que no os perdáis nada de lo que hay que ver (sí, hay que ver) de este año, para la redacción de SERIES & MÁS.

25. 'Arcane' (Netflix)

Basada en el videojuego League of Legends, Arcane es una serie de animación que nos sitúa a medio camino entre Piltover y Zaun, dos ciudades completamente opuestas en las que la tecnología Hextech y la magia más oscura tienen el control absoluto. Los personajes nos introducen poco a poco en su mundo mientras observamos el cuidado con el que han sido animados y retratados en la pantalla. (Belén Prieto)

• Crítica: 'Arcane' despide su primera temporada en Netflix con un final sorprendente y emocionante



24. 'Reyes de la noche' (Movistar+)

La primavera nos dejó uno de las grandes sorpresas de la temporada en la ficción nacional y una de las cancelaciones más dolorosas del año. Cristobal Garrido y Adolfo Valor nos trasladan en Reyes de la noche a uno de los episodios míticos de la historia receinte de España. Las noches deportiva de finales de los 80 e inicios de los 90, con un enfrentamiento radifónico encarnizado protagoniozado por José María García y José Ramon de la Morena. Dos caras de una misma moneda, la vieja España y la nueva España, que transicionaba del blanco y negro al color. Y ese es el acierto de esta comedia, una exposicón ácida de los albores de esa nueva e idealizada sociedad, que sufría todos los pesares de la adolescencia. Dicen los mentideros que la sombra de Súper García sigue siendo alargada y es el máximo responsable de que la serie se haya quedado en sus inicios, con tan solo 6 episodios. Mito o realidad, lo cierto es que nos quedamos a las puertas de una serie que pintaba a marcar época, con unos enormes personajes protagonizados por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé. Esperemos que los avatares del streaming la recuperen algún día. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Reyes de la noche', la primera gran serie española de 2021

-. 'Dickinson' - Temporada 3 (Apple TV+)

La serie se adentra en la vida de la escritora y poetisa americana Emily Dickinson, trazando un biopic con un estilo moderno y anacrónico. De una forma valiente y muy divertida, la serie ha mantenido su encanto hasta la temporada final, y ha sabido introducir al público en su obra, reivindicando su identidad como autora y haciéndose notar entre los títulos de la plataforma. (Belén Prieto)

• Crítica: Por qué deberías ver 'Dickinson', la serie de Apple TV+ que reivindica el legado de la escritora americana





22. 'Misa de medianoche' (Netflix)

Mike Flanagan pone a prueba a sus seguidores con Misa de medianoche, la menos terrorífica de todas las obras que han hecho de este autor de Netflix (ya se ha anunciado su siguiente proyecto para la plataforma, una adaptación Edgar Allan Poe) en uno de los grandes nombres actuales del género. A partir de unos personajes torturados y unos larguísimos monólogos (la disertación sobre lo que pasa después de la muerte se lleva el premio, aunque tiene recompensa en episodios posteriores), la miniserie crea una fascinante y exigente exploración de la fe, el amor, los peligros del fanatismo y la culpa. El cura de Hamish Linklater y la extremista mujer de fe que interpreta Samantha Sloyan son las grandes estrellas de una miniserie que deja poso y momentos tan impactantes como ese episodio 5 que ya se ha convertido en tradición en la obra de Flanagan. La televisión es un lugar mejor gracias al compromiso del irregular pero embriagador autor con el medio. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'Misa de medianoche', la serie de terror de Mike Flanagan en Netflix requiere un acto de fe

-. 'Mythic Quest' - Temporada 2 (Apple TV+)

Mythic Quest nos traslada a la sede de una empresa de desarrollo de videojuegos. Tras dos temporadas, se ha asentado como la digna heredera de The Office, y no es poco. La comedia creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz tiene hueco para las situaciones más hilarantes, otras que te conquistarán por su ternuna y episodios embotellados que no olvidarás. Vengan por las risas, quédense por esos personajes que os robarán el corazón. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Mythic Quest' sigue siendo en la temporada 2 una de las mejores comedias de la actualidad

20. 'El juego del calamar' (Netflix)

Después de hacer historia en el mundo televisivo y convertirse en un fenómeno de masas, El juego del calamar ha protagonizado las conversaciones más recientes, rompiendo los récords de audiencia con su crítica mordaz a la opresión del sistema. En ella, 456 jugadores sin nada que perder compiten desesperados en varios juegos de niños para terminar descubriendo que el verdadero premio no es el dinero, sino también su propia supervivencia. (Belén Prieto)

• Crítica: 'El juego del calamar', la serie coreana de Netflix que es un fenómeno global

19. 'Dopesick' (Disney+)

La epidemia de los opioides es uno de los grandes problemas de EE.UU., uno que hasta hace poco casi nadie hablaba de él. Han coincidido este 2021 dos obras que intentan desengranar toda la red corrupta y de dinero que había detrás de lo ocurrido. Uno es el libro El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe, y la otra es esta mini serie creada por Danny Strong que indaga en cómo las grandes farmacéuticas presionaron a los médicos para recetar opioides a los pacientes creando absolutos adictos que cayeron en la dependencia. Una historia tremenda que aquí se cuenta sin paños calientes y que acierta al contarse desde varios puntos de vista de los involucrados. Las farmacéuticas, los médicos que los recetaron y las poblaciones trabajadoras y humildes que sufrieron las consecuencias. Un trabajo riguroso que abre los ojos. (Javier Zurro)

• Crítica: 'Dopesick: Historia de una adicción', el terror de cómo una farmacéutica convirtió en adicto a un país

18. 'Master of None' - Temporada 3 (Netflix)

El regreso más difícil del año lo tenía Master of None. La serie, cuyas dos primeras temporadas son absolutamente magistrales, se quedó en stand by debido a las acusaciones contra su creador, Aziz Ansari, de comportamiento sexual inapropiado. Él explicó lo ocurrido y se tomó un parón para reflexionar. De ese parón surge esta tercera entrega en la que toma la mejor decisión posible, dar un paso atrás como protagonista absoluto y cedérselo a su compañera y coguionista Lena Waithe. Es su personaje quien centra estos episodios que pierden el toque humorístico y ahondan más en el drama del final del amor de una pareja de mujeres negras. Bella y dolorosa, aunque lejos del nivel de las anteriores. (Javier Zurro)

• Crítica: ‘Master of None’ se pone seria pero sigue siendo una de las mejores series de Netflix

17. 'It's a sin' (HBO Max)

Russell T. Davies es sinónimo de la realeza en la televisión británica. El creador de Queer as Folk, A Very English Scandal, Years & Years y el regreso de Doctor Who se abrió en canal con It’s a Sin, su obra más personal y un impactante retrato de la amistad y el amor en el Londres de los años 80. El guionista sintió que ya había pasado suficiente tiempo para visitar con respeto y honestidad un episodio traumático de nuestro pasado reciente, y de su propia vida, a través de la historia de un grupo de jóvenes homosexuales que solo querían disfrutar de una vida en libertad en el Londres de entonces. La revisión de ese momento histórico en el que el SIDA y la inactividad de las autoridades acabaron con las vidas y los sueños de miles de personas es un documento devastador que, desgraciadamente, sigue siendo relevante treinta años después. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'It’s a sin', una visión a medio gas sobre los inicios del SIDA

16. 'Secretos de un matrimonio' (HBO max)

La pregunta cuando se anunció una nueva versión de la obra maestra de Ingmar Bergman fue… ¿por qué?, ¿qué necesidad había de rehacer lo que ya funcionaba? Hagai Levi desmontó nuestros prejuicios con una revisión inteligente y que realmente ofrece una nueva mirada, porque las relaciones y las parejas han cambiado. Mantiene la trama, la estructura y hasta los giros narrativos, pero todo con un giro de modernidad, con un hombre que no quiere ser un macho alfa pero que sigue ejerciendo su machismo estructural en su pareja, que sigue marcada por el hecho de ser mujer a pesar de ser la que, en esta ocasión, trae el dinero a casa. Una mirada desoladora que tiene dos interpretaciones excelentes de Jessica Chastain y Oscar Isaac. (Javier Zurro)

• Crítica: 'Secretos de un matrimonio', un notable e inteligente remake de la obra maestra de Bergman

15. 'Lo que hacemos en las sombras' - Temporada 3 (HBO Max)

Una sitcom protagonizada por un grupo de vampiros que viven juntos en una casa de Long Island, ¿qué puede salir mal? Jemaine Clement parte de la película que dirigió en 2014 junto a Taika Waititi para seguir explorando este universo, en el que podremos ver cómo unos seres inmortales lidian con su día a día, su naturaleza, la sociedad norteamericana o adaptarse a la vida moderna, consiguiendo una de las series más subversivas y divertidas a la par que adorables de la televisión. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Lo que hacemos en las sombras', la genial comedia vampírica

14. 'Cardo' (ATRESPlayer Premium)

En un año de series españolas marcado por la regresión a fórmulas ya conocidas, Cardo fue la descarnada aproximación al trauma, la adicción y la deriva existencial de los (casi) treinta que necesitaba nuestra ficción. La protagonista y autora de la idea original Ana Rujas y la directora Claudia Costafreda son el perfecto matrimonio creativo para una serie que encuentra su propio tono y personalidad más allá de su reconocible inspiración en series revolucionarias como Fleabag, Girls y Podría destruirte. Después de dar un paso adelante en la representación en pantalla con Veneno, ATRESPlayer PREMIUM y los Javis vuelven a marcarse un tanto con una propuesta dolorosamente honesta de la que estaría orgullosa una marca como HBO. A pesar de que va de más a menos a lo largo en su temporada debut, es digno de celebración que la plataforma de Atresmedia haya apostado por continuar el autodestructivo viaje de María. Cardo es una de las sorpresas más agradables del año. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'Cardo' es la mejor serie española de 2021, una revolución que sacude la desidia de la ficción nacional

13. 'El ferrocarril subterráneo' (Amazon Prime Video)

Barry Jenkins es uno de los directores con un universo estético más personal. Lo demostró en el cine con Moonlight y en El blues de Beale Street, y ahora lo hace en su salto a la televisión con esta adaptación de la novela de Colson Whitehead sobre unos esclavos de una plantación de algodón de Georgia que escapan por una red subterránea de trenes. Una miniserie que crea casi un mundo onírico, entre la realidad y lo soñado, en donde Jenkins puede desarrollar todas sus virtudes como esteta -ayudado de la banda sonora del genio Nicholas Britell-. Un retrato de la esclavitud tan duro como bello de ver. (Javier Zurro)

• Crítica: 'El ferrocarril subterráneo' y el poder de las imágenes en la serie de Barry Jenkins para Amazon

12. 'The Good Fight' - Temporada 5 (Movistar+)

Nadie daba un duro por un spin-off de The Good Wife, pero los King nunca fallan y supieron ofrecer una serie lo suficientemente separada de la original pero que mantenía personajes y elementos del original. Se volvieron más políticos e irónicos y se convirtieron en una de las series que mejor coge el pulso a la sociedad. La quinta temporada ha sido la más irregular de todas, pero a pesar de ello ha dejado ideas brillantes como ese tribunal popular gobernado por Mandy Patinkin que ha hecho reflexionar sobre si la justicia es igual para todos. (Javier Zurro)

• Crítica: Por qué 'The Good Fight' es la serie que mejor entiende (y muestra) el mundo actual

11. 'The White Lotus' (HBO Max)

Mike White polarizó a críticos y espectadores con Iluminada, una desquiciada dramedia adelantada a su tiempo que reivindicó la figura de Laura Dern mucho antes de que el resto del mundo se subiera a esa ola. The White Lotus merece su hueco en la lista por su mordaz y original mirada al privilegio blanco que escondía esta historia sobre un grupo de ricos y los sufridos trabajadores de un resort de lujo que sufren sus excentricidades. La trama es lo de menos en este proyecto de miniserie que, después de su sorprendente éxito, se ha convertido en una serie antológica que cambiará de personajes y entorno cada año. The White Lotus empieza anunciando una muerte, pero aquí lo que interesa es el lado más miserable de unos personajes que redefinen el concepto de “problemas del primer mundo”. La reivindicación de Jennifer Coolidge, la revelación de Alexandra Daddario y el magnetismo de Murray Bartlett son el bonus perfecto de una comedia negra que nos alegró el verano. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'The White Lotus', una adictiva sátira sobre clase a medio camino entre 'Parásitos' y 'Succession'

10. 'Solo asesinatos en el edificio' (Dsiney+)

Solo asesinatos en el edificio nos ha recordado cuánto echábamos de menos ver juntos a Martin Short y Steve Martin, dos viejos amigos que se han reunido en uno de los estrenos revelación del año. La serie de Hulu se ríe de la obsesión de la sociedad por el true crime mientras explora la soledad del melancólico triángulo protagonista que completa una Selena Gomez que no se deja intimidar por dos leyendas del humor. Aunque el misterio no esté a la altura de los latigazos que suelta el dramaturgo en crisis que da vida Short o la maestría de Martin en el humor físico, los creadores de la comedia consiguen crear un universo irresistible en el que queremos quedarnos a vivir durante varias temporadas. Su atrevimiento a jugar con el formato en un episodio que está contando desde el punto de vista de un personaje sordo es otro detalle a reivindicar en esta pequeña joya. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'Solo asesinatos en el edificio' se despide como la comedia sorpresa del año: así lo ha conseguido

9. 'Reservation Dogs' (Disney+)

Reservation Dogs es una de las más gratas sorpresas que nos ha dejado el 2021. Creada por Taika Wititi junto a Strelin Harjo para FX on hulu, la serie sigue los pasos de cuatro nativos americanos adolescentes que crecen en una reserva. Posee el equilibrio perfecto entre comedia y reflexiones profundas, con grandes dósis de autenticidad, que la convierten en una serie total. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Reservation Dogs' es una serie excepcional que enamora y sobresale entre los estrenos del año

8. 'Small Axe' (Movistar+)

Una de las polémicas del año la trajo Steve McQueen gracias a Small Axe. ¿Eran cinco películas, una serie antológica? Muchos críticos de cine la incluyeron en sus premios, pero se presentó como serie y como tal hay que considerarla. Y es una sobresaliente. De los cinco episodios de esta radiografía del racismo en Reino Unido, tres rozan lo sublime, especialmente el segundo, un Lovers Rock que muestra las fiestas ilegales que se hacían en las casas cuando los negros no tenían permitido entrar en las discotecas. Un prodigio de sensualidad, de austeridad narrativa, de puesta en escena. Una obra maestra. (Javier Zurro)

• Crítica: La maravillosa 'Small Axe' cierra con su entrega más emotiva

7. 'Para toda la humanidad' - temporada 2 (Apple TV+)

La ficción espacial ha vuelto a estar de moda gracias a películas como Gravity, Marte, First Man o Interstellar. Para toda la humanidad no tiene nada que envidiar a ninguna de ellas. La serie creada por Ronald D. Moore (el responsable de recuperar un clásico de los 70 con Battlestar Galactica) se consagra en su segundo año como ese gran espectáculo que la mayoría de espectadores no está viendo por formar parte de una plataforma minoritaria como Apple TV+. Su temporada debut más centrada en la acción y en plantear un universo qué se pregunta qué pasaría si la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos no hubiera terminado. En su regreso, la serie de ciencia ficción apostó de lleno por sus personajes hasta llegar a un final simplemente extraordinario en el que todas las tramas desembocaron en un clímax de infarto. Su último episodio es, probablemente, la mejor hora de televisión del 2021. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'Para toda la humanidad', la mejor serie de ciencia ficción desde 'Battlestar Galactica'

6. 'Bruja escarlata y Visión' (Disney+)

La llegada del Universo Cinematográfico de Marvel a Disney+ fue por todo lo alto con una serie con mucha ambición creativa y poca acción, que nos pilló a todos con el pie cambiado. Bruja escarlata y Visión es en sus inicios un precioso y gran homenaje a las comedias televisivas de las diferentes décadas, con un punto de misterio y atractiva extrañeza que engancha episodio a episodio. El resto de series que han llegado de Marvel a la plataforma no han estado a la altura, de momento, pero es que el reto es extramadamente complicado. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión', un final emotivo y el cierre perfecto para el viaje de su protagonista

5. 'Ted Lasso' - Temporada 2 (Apple TV+)

Si hay un lugar feliz en la television, ese es el de Ted Lasso en Apple TV+. Esta serie, protagonizada por un entrenador de fútbol americano que es fichado por un club de fútbol inglés, derrocha buenos sentimientos y no para de arrancarte risas entre lágrimas con las dinámicas que crea entorno a la directiva, staff y jugadores, con Jason Sudeikis en un personaje de los que marca una carrera y un reparto con gran química. (Francis Arrabal)

• Crítica: 'Ted Lasso' supera el reto de la segunda temporada y coloca las piezas para un nuevo juego

4. 'Venga Juan' - Temporada 3 (HBO Max)

Juan Carrasco y su universo, protagonizado por Javier Cámara, son ya historia de la televisión española. Venga Juan, la tercera entrega de la comedia tras Vota Juan y Vamos Juan, se ha ganado por méritos propios el título de mejor comedia española de los últimos años. Una comedia que torna a drama con el reflejo de unos personajes reconocibles para todos en la sociedad española. (Francis Arrabal)

• Crítica: ‘Venga Juan’, la mejor comedia española de los últimos años se despide por todo lo alto

3. 'La asistenta' (Netflix)

Lupin, El juego del calamar o La asistenta demostraron en 2021 la capacidad de Netflix de encontrar éxitos donde menos se le espera. La versión ficcionada de la historia de la escritora Stephanie Land sorprendió con su empática mirada a la historia de una joven madre que busca una segunda oportunidad contra la voluntad de su expareja, sus padres y el propio sistema. Molly Smith Metzler, guionista de la cantera de Shameless, se acerca a la vida en los márgenes en Estados Unidos sin caer en la pornografía de la pobreza ni glorificarla (ese inteligente uso del grafismo para recordar que el dinero siempre es una preocupación para la protagonista). Aunque el juego meta de aparecer con su madre en la realidad -una estupenda Andie MacDowell- ha sido una de las comidillas seriéfilas de 2021, la extraordinaria Margaret Qualley carga sobre sus hombres casi todo el peso de una de las miniseries del año. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'La asistenta', Netflix sorprende y cautiva con este conmovedor retrato de la vida en los márgenes

2. 'Mare of Easttown' (HBO Max)

El regreso a la televisión de Kate Winslet nos pilló a todos por sorpresa: nadie parecía esperar gran cosa de una serie que volvía a explotar una premisa muy sobada en la televisión: una detective atormentada de una comunidad en crisis se obsesiona con un caso que le toca de cerca. Semana a semana, Mare of Easttown se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la cultura pop en 2021 y en el mejor discurso posible contra el binge watching. Todos queríamos saber qué había pasado con la misteriosa muerte de Erin, pero lo que convirtió a la ficción de HBO en la serie que tenías que ver si querías participar en la conversación social (sobre todo a partir de ese giro en el episodio 5) fue la exploración del trauma de una madre que había perdido a su hijo, un guion impecable y el espectacular trabajo de su reparto. Pocas veces “lo de siempre” nos había llegado tanto y tan bien. (Daniel Mantilla)

• Crítica: 'Mare of Easttown' mantiene el nivel hasta el final y se consagra como una de las series del año



1. 'Succession' - Temporada 3 (HBO Max) - 121 puntos

Succession va camino de convertirse en una de las grandes series de la historia. HBO ha encontrado su nueva joya de culto, una ficción que hace que cada lunes los espectadores tengan una cita con la familia Roy para ver como se desangran entre ellos. El reto de la serie de Jesse Armstrong estaba en mantener el nivel en su tercera temporada tras entregar una segunda que ya fue sobresaliente. No queda más que aplaudir porque se han superado. Esta tercera entrega roza la perfección en cada episodio. Es perversa, cínica, y nunca deja de sorprendernos. Todo es tan perfecto que asusta, desde unos diálogoso impolutos a una puesta en escena que cada vez está más depurada pasando por un reparto descomunal. Momentos como el rape me, la fiesta de cumpleaños de Kendall o el clímax del episodio final pasan a la historia seriéfila reciente. (Javier Zurro)

• Crítica: 'Succession', pactos con el diablo en un espectacular final de temporada



Otras series votadas que finalmente no han pasado el corte: 22 de julio (Filmin), La casa de papel T5 (Netflix), Con amor, Víctor T2 (Disney+), El cuento de la criada T4 (HBO Max), Doctor Portuondo (Filmin), Evil T2 (Movistar+), Exterminad a todos los salvajes (HBO Max), Generation (HBO Max), Hacks (HBO Max), Hierro T2 (Movistar+), Historias para no dormir (Amazon Prime Video), El inocente (Netflix), Insecure T5 (HBO Max), Invencible (Amazon Prime Video), Loki (Disney+), Luimelia T4 (ATRESPlayer Premium), Lupin (Netflix), Maricón perdido (TNT), Nine Perfect Strangers (Amazon Prime Video), Perdiendo a Alice (Apple TV+), El Reino (Netflix), La serpiente (Netflix), Sex Education T3 (Netflix), Starstruck (HBO Max), El tiempo que te doy (Netflix), Todo va a estar bien (Netflix), Vida Perfecta T2 (Movistar+), La vida sexual de las universitarias (HBO Max), Yellowjackets (HBO Max) y YOU T3 (Netflix).

Las 25 mejores series de 2021 por plataformas: HBO Max (7), Netflix (5), Apple TV+ (4), Disney+ (4), Movistar+ (3), Amazon Prime Video (1) y ATRESPlayer Premium (1).

