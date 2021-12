'Cardo' es la mejor serie española de 2021, una revolución que sacude la desidia de la ficción nacional

Después del estimulante 2020, un gran año para las series españolas, el mural de estrenos que ha dibujado 2021 ha sido un poco desalentador. Las superproducciones lideradas por grandes nombres del cine patrio, como Libertad de Enrique Urbizu o Fortuna de Alejandro Amenábar, vestían de gala los titulares, pero han resultado ser irregulares y decepcionantes. Afortunadamente, el otoño nos reservaba dos sorpresas que demuestran que hay otra forma de hacer las cosas: El tiempo que te doy y Cardo.

Ambas propuestas comparten cosas en común. Están cocreadas por actrices y llevadas a la pantalla por un equipo joven. También aprovechan el formato episódico y nos recuerdan que la duración tradicional de los episodios de series dramáticas es un corsé que se puede romper. Y, lo más importante, confirman la importancia de abrir el espacio a nuevas voces (finjamos sorpresa), porque nos permiten mirar el mundo con otros ojos y eso solo puede enriquecer el panorama de nuestra ficción.

Ana Rujas cocrea y protagoniza 'Cardo'.

Los referentes que transpira la serie Ana Rujas y Claudia Costafreda en Cardo pasan de Girls a Fleabag o Podría destruirte, y reconocerlos en su obra es un halago, porque son tres de las series más relevantes de la última década. Los personales trabajos de Lena Dunham, Phoebe Waller-Bridge y Michaela Coel fueron revolucionarios delante y detrás de la pantalla, tal como lo es Cardo en nuestra televisión.

El final del primer episodio es uno de esos momentos que definen una vida entera. Es justo no contar nada más, porque está construido de forma tan perfecta que merece ser visto como fue concebido, sin filtros previos. Solo os diré que conocemos a María, la protagonista de esta historia, a punto de cumplir los 30 años, cuando su vida está lejos de ser lo que alguna vez pudo haber soñado. Sueños rotos que solo se sugieren en pantalla, y tienen la misma potencia, o más, que la recreación gráfica de un trauma, porque la serie sabe que es elocuente en lo que no muestra.

Ana Rujas en 'Cardo'.

Sin planes de futuro, Maria vive cada día como una noche de fiesta que no quiere que termine. No porque lo esté pasando bien, sino para evitar enfrentarse a su realidad. A su vida. A estar sola consigo misma, porque como decía Buffy en el episodio musical, "lo más difícil de este mundo es vivir en él". Maria intenta evadirse de una realidad de la que no puede escapar por más que corra, porque la lleva pegada como el sudor. Siente vergüenza, culpa, rabia y miedo, todo al mismo tiempo, y se autosabotea una y otra vez, quemando puentes como si rezara por la autocombustión de su ser. Y en el proceso se encierra precisamente en el único lugar en el que no quiere estar: su cabeza. El viaje de María es descarnado y siempre incómodo, pero tan intenso y potente que no puedes, ni quieres, dejar de mirar.

Cardo es una serie autoral, visceral, descarnada y muy honesta que se inspira en los mejores referentes que pueden tener las creadoras de su generación para crear un mundo propio. Esperamos que Rujas y Costafreda tengan oportunidad de seguirlos explorando.

'Cardo' está disponible en Atresplayer Premium.

También te puede interesar...

• 3 series recomendadas para ver en el puente de diciembre

• 10 series cortas en Disney+ perfectas para maratonear en un solo fin de semana

• ‘El poder del perro’, la obra maestra de Jane Campion con la que Netflix quiere el Oscar

Sigue los temas que te interesan