El thriller psicológico español de menos de 2 horas que arrasa en streaming tras su estreno en cines

Tras su premiere en el Festival de Málaga y un discreto estreno en salas de cine a finales de mayo, La mujer dormida parece haber encontrado por fin su público en su llegada al streaming, donde ha entrado directa al puesto número dos del ranking de películas más vistas en Max en la última semana.

Este thriller psicológico con tintes de terror sobrenatural dirigido por Laura Alvea sigue a Ana (Almudena Amor), una mujer que decidió estudiar enfermería para ayudar a otras personas. Ahora, trabaja como cuidadora de Sara (Amanda Goldsmith), una mujer que se encuentra en estado vegetativo.

En principio, todo va correctamente, llega a la casa, realiza su trabajo y se marcha. Así hasta que comienza a tener sentimientos por Agustín (Javier Rey), el marido de la mujer que cuida, con el que inicia una relación.

'La mujer dormida'

A partir de ese momento, Ana empezará a sentirse a experimentar episodios donde pierde la consciencia y cree ver a Sara despierta y será acosada por extraños fenómenos paranormales que parecen tratar de echarla de la casa y separarla de Agustín.

Completan el reparto Yaneli Hernández (Manuela), Alicia Lobo (Marta), Pino Montesdeoca (Sofía), Vera Curbelo (Clara), Leo Venosa (Lucas) y cuenta con un guion escrito por Daniel González, Miguel Ibáñez Monroy y Marta Armengol, en el que también ha colaborado Laura Alvea.

"Crecí amando las películas de misterio y suspense, por lo que embarcarme en La mujer dormida me permite explorar un universo que siempre me ha fascinado. Al más puro estilo del cine clásico, donde los personajes y sus secretos son la pieza clave para que todo gire, la tensión y la intriga serán el hilo conductor de esta película con la que esperamos seducir a los amantes del género", explicó la directora en el Festival de Málaga.

Entre sus referentes cita a directores como Alfred Hitchcock, Brian de Palma o Stanley Kubrick. "Veía sus películas de niña y me fascinaban. Ellos me hicieron enamorarme del cine", recuerda. De la nueva ola de cine de terror, cita además nombres de directoras como Jennifer Kent, que firma The Babadook, o Julia Ducournau, autora de Titane.

'La mujer dormida' | Tráiler

Un thriller perfecto para el verano

Ambientada en una aislada casa de una pequeña población isleña y con pocos personajes, La mujer dormida cuenta con un elenco solvente que hará las delicias del espectador con giros constantes y un final sorpresa que le dejará con la boca abierta.

Ahora que Hollywood parece haber dejado de apostar por los thrillers adultos que tanto éxito tuvieron en la década de los noventa, esta propuesta española es una oportunidad fantástica para que los fans del género puedan disfrutar del suspense y los mejores mecanismos narrativos de este tipo de películas.