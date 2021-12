'And Just Like That': las decisiones de la secuela de 'Sexo en Nueva York', explicadas por su creador

Michael Patrick King es el motor creativo detrás de 'And Just Like That', el regreso de 'Sexo en Nueva York' a HBO Max.

Es difícil seguir los pasos de una serie que cambió la forma en la que la cultura pop hablaba de las mujeres y el sexo. And Just Like That ha aterrizado en HBO Max como un elefante en una cacharrería, contrariando a algunos fans con algunas decisiones creativas y recordando a muchos otros por qué se enamoraron de las aventuras de Carrie Bradshaw y compañía hace ya más de 20 años.

SERIES & MÁS ha sido el único medio español en hablar con Michael Patrick King, director y guionista de la mediática, controvertida y celebrada vuelta a la televisión del universo de Sexo en Nueva York. Los espectadores que aún no hayan visto el regreso de los populares personajes deberían huir de una conversación llena de spoilers sobre los acontecimientos vistos en los dos primeros capítulos de la serie desarrollada por un histórico de la comedia estadounidense asociado a series como The Comeback, Dos chicas sin blanca, AJ and the Queen y Murphy Brown.

El gran giro de And Just Like That, el reto de lidiar con la negativa de Kim Cattrall a volver a interpretar a Samantha Jones, el reto de traer a los personajes a los tiempos actuales, el cambio de nombre y el reto de encontrar (o no) al público de las nuevas generaciones son algunos de temas que aparecen en una entrevista imprescindible para los admiradores de Carrie, Miranda, Charlotte y, por supuesto, Samantha.

Michael Patrick King en la premiere de 'And Just Like That'.

¿Por qué decidisteis matar a Big en el final del primer episodio de And Just Like That?

La razón por la que quería volver era para contar historias diferentes. Todo el mundo conoce la historia de amor de Carrie y Big en Sexo en Nueva York. No quería limitarme a rehacer lo que ya habíamos hecho. En la serie original la trama más destacada era la creencia de Carrie de que debía estar con Big a pesar de todos los contratiempos. La verdad es que ella sentía que debían estar juntos, y eso es lo que le llegó a todo el mundo. Carrie era la eterna chica soltera en Sexo en Nueva York hasta su reunión con Big en el último momento. Pensé qué sería interesante y curioso, y al mismo tiempo algo horrible y maravilloso, volver a verla como esa chica soltera a los 55 años. Nos daba muchas posibilidades para contar historias. Sabía que Sarah Jessica Parker podía interpretarlo bien, y me sentí inspirado para escribir ese viaje. Lo que les pasó cuando Carrie tenía 35 años, pasó de verdad, pero ahora tiene 55 años y es un momento vital distinto.

Quería poner a prueba la relación que Carrie tiene consigo misma, así que por eso Big tenía que morir.

La gente no parece acordarse de cuál fue la última frase de Sexo en Nueva York. Muchos se quedan con el final de Mr. Big, pero lo último que escuchamos es una voz en off mientras pasea por la calle en la que dice que "al final la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te ame como tú quieres… Bueno, ¡eso ya es fabuloso!". Quería poner a prueba la relación que Carrie tiene consigo misma, así que por eso Big tenía que morir. Quiero aclarar que yo no le he matado. Tuvo un ataque al corazón, y es parte de la historia. En la vida real la gente tiene infartos, especialmente si tienes problemas de corazón. No estaba nervioso con esta decisión. Pensé que era un giro impactante y atrevido.

En Sexo en Nueva York siempre se han mostrado cosas que en teoría no deberían estar pasando en televisión, así que sentí muy seguro al tener la idea de matar al principal interés romántico de la serie. La otra razón para abrazar la trama de la muerte es que quería ilustrar hasta qué punto son importantes las amistades en mi vida. Cuando he perdido a alguien, mis amigos siempre han estado ahí para mí. Esas son las relaciones más importantes y esa amistad siempre ha sido una parte clave de Sexo en Nueva York: cómo tus amigas están ahí, en lo bueno y en lo malo. Y también cuando aparece la muerte.

Carrie y Mr. Big.

Samantha es el elefante en la habitación. ¿Fue difícil lidiar con la ausencia del personaje en el universo de la serie?

Has acertado con la expresión: elefante en la habitación. Es por eso por lo que la cuarta frase de And Just Like That es ¿dónde está Samantha? Sabía que la audiencia que ama a Samantha, y lo sé porque yo amo a Samantha, no podría quedarse tranquila hasta que se respondiera esa pregunta. Teníamos que responder cuanto antes porque la gente estaría perdida y confundida. Decidimos explicar que está en Londres, lo cual también es cierto en la vida real. Así la gente podía relajarse: "está en Londres, eso es lo que hacen en la televisión, vale". Así podíamos pasar a la comedia de la primera escena con el semen de Brady o las preguntas de las chicas. "¿Vas a cambiarte de pelo, porque eso te envejece?" Así creas la sensación de que es un día más para ellas. Podemos dejarlo estar. No la han matado. Eso sería molesto, así que ahora está en Londres.

Luego vemos que Carrie y Miranda están hablando de eso. Quería que la audiencia supiera que esta es una amistad importante para las cuatro, y no quería hacerla de menos. Tampoco quería fingir que Samantha estaba allí cuando ella no estaba. Así que traté de idear una historia que reflejara una realidad en la que puedes perder amigos. Una vez perdí a un amigo por motivos económicos. Y mucha gente en la sala de guion ha perdido amigos importantes. Intentamos reflejar la realidad por la que pasa la gente. Y todo el mundo tiene un amigo con el que no te puedes creer que la relación se haya perdido.

Sabía que la audiencia que ama a Samantha, y lo sé porque yo amo a Samantha, no podría quedarse tranquila hasta que se respondiera esa pregunta. Teníamos que responder cuanto antes porque la gente estaría perdida y confundida.

Ahí es cuando me di cuenta de que Samantha y Carrie podían tener una relación basada en mensajes de texto. Mucha gente hoy en día se manda mensajes de texto pero sin llegar a hablar nunca. Pensé que era una forma de mantener la historia en marcha y hacer que poco a poco se cure. Nos servía para la historia. El comentario que he recibido de todos los que han visto la serie es sobre las flores. Wow, cuando Samantha envía las flores. Esa fue una decisión eficaz que hizo feliz a la gente. Samantha es un gran personaje. Sé que nadie podría reemplazar a la magnífica Kim Cattrall. Así que decidí llevarla a otro lugar.

La relación de Samantha y Carrie, resumida por unos mensajes de texto.

El mundo era un lugar muy diferente hace 20 años. ¿Qué piensas de las críticas que recibió la serie original por su falta de diversidad y cómo ha afectado al desarrollo ahora de And Just Like That?

La verdad es que no sé si alguien había usado el término no binario hace 25 años. No sé si ya pasaba, y si pasaba entonces, era un fenómeno muy pequeño en la sociedad del Nueva York de la época. Entonces siempre tratamos de reflejar lo que estaba pasando cuando los personajes tenían 35 años. En Sexo en Nueva York hablamos de todo lo que pasaba sexualmente a los 35. Cuando empecé la nueva serie me pregunté cuál era el lugar del sexo en el mundo actual. Ahora el sexo es género. El sexo no es binario. El sexo no tiene etiquetas. El sexo es masculino y femenino. El sexo no es ninguno de los dos. El sexo no es querer ser solo una cosa, lo cual es muy curioso, porque uno de los mandamientos de la serie original era no conformarse. Decir que no tenías que casarte si no eras ese tipo de persona. La sociedad le decía a las personas que estaban en la treintena y seguían solteras que eran leprosas y que tenían algún problema.

Queríamos hablar del mundo a nuestra manera. No estamos haciendo un ensayo periodístico, sino una serie de entretenimiento. Queríamos explorar la idea de cómo la gente se mueve por la ciudad hoy en día, no limitarnos a hacer artículos de opinión.

Ahora han pasado 20 años y la sociedad está en un momento distinto cuando nos encontramos con ella a los 55. Sara Ramirez interpreta a un personaje, Che, que está claramente cómodo con la idea del no binarismo. Quería tener un personaje así en la serie porque es donde está el mundo ahora mismo. Es donde está Nueva York ahora mismo. Con el resto de personajes queríamos reflejar un espectro más amplio de lo que está pasando en la ciudad. Era lo que teníamos que hacer, pero no solo porque fuera lo correcto, sino porque es emocionante.

A partir de cierta edad es más complicado abrirse al mundo y hacer amigos. Mucha gente a partir de los 30 no conoce a gente nueva, hasta que de repente surge alguien en su vida. Con esas relaciones llegan nuevas historias y desafíos. Es verdad que todos los personajes nuevos son gente multicultural, pero son también personas individuales que crean dinámicas interesantes con los personajes que ya conocemos. Pasa lo mismo con la familia. El hijo de Miranda tiene 17 años. Charlotte tiene dos adolescentes en casa. Queríamos hablar del mundo a nuestra manera. No estamos haciendo un ensayo periodístico, sino una serie de entretenimiento. Queríamos explorar la idea de cómo la gente se mueve por la ciudad hoy en día, no limitarnos a hacer artículos de opinión.

Sara Ramírez.

¿Por qué decidisteis cambiar de nombre a la marca y convertir Sexo en Nueva York en And Just Like That?

Es un capítulo diferente de la historia. Es un libro distinto, por así decirlo. Sabes que sigue siendo Sexo en Nueva York y todo el mundo sabe lo que fue la serie y de qué iba, así que pensé que era una oportunidad para reformularlo. Es una frase que sale de la serie original. Carrie solía decir "And Just Like That" [Y así, de repente, vendría a decir en castellano] en la voz en off continuamente, así que es algo que ya estaba en nuestro ADN. Quería que la gente se encontrara una serie ligeramente diferente y que se dieran cuenta de que no es lo mismo. En la literatura la gente escribe a los mismos personajes muchas veces. Anne Rice escribió Entrevista con el vampiro y después escribió otro libro con otro nombre sobre los mismos personajes. Todos los libros de Harry Potter empiezan con ese nombre y tienen un título distinto. Me apetecía arriesgarme y probar algo distinto porque And Just Like That nos introducía al final del primer episodio el giro que cambiaría todo: la muerte de Big. Van a pasar cosas que no esperabas, y me pareció un buen nombre para iniciar un nuevo viaje.

En 'Sexo en Nueva York' hablamos de todo lo que pasaba sexualmente a los 35. Cuando empecé la nueva serie me pregunté cuál era el lugar del sexo en el mundo actual. Ahora el sexo es género. El sexo no es binario. El sexo no tiene etiquetas. El sexo es masculino y femenino. El sexo no es ninguno de los dos.

La serie tiene garantizada la atención de los viejos fans. ¿Crees que And Just Like That puede apelar también a nuevas generaciones de espectadores?

El objetivo nunca fue engatusar a nuevos espectadores. El objetivo es intentar contar una historia que sea buena. Respecto a esa audiencia más joven, la realidad es que hemos estado grabando en exteriores de Nueva York. Cuando se corría la voz, al final de cada jornada aparecían de 50 a 100 veinteañeros para hacer fotos con sus móviles a las actrices. Conocen estos personajes, porque vieron la serie y ahora son ellos los que tienen 30 años. Conocen a Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha. Conocen a estas mujeres y ahora pueden encontrarse con los personajes nuevamente. Entonces, si les gustaron sus historias a los 30, deberían conectar con ellas ahora.

El día de la première tenía detrás a mujeres jóvenes sentadas que no paraban de llorar. No están pensando: "oh, una mujer de 55 años que perdió a su marido de 60". Piensan que Carrie acaba de perder al amor de su vida. Todo el mundo puede identificarse con eso. Eso es romance. Eso es humano. Mucha gente creció con la serie y la palabra es esa: crecimiento. Todos hemos crecido. Entonces, si Miranda está hablando de su cuello y de repente dice "¿quién invitó a esto?" [en referencia a su papada], estoy seguro de que todos los que están viendo la serie, han pensado algo parecido antes. Estos personajes han sido más específicos que genéricos, pero ojalá refleje las experiencias de la gente. Entonces y ahora.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

No es la primera vez que recuperas una serie por la que han pasado muchos años. De la primera temporada a la segunda de The Comeback transcurrieron nueve años. ¿Te sirvió algo esa experiencia previa?

Para mí afortunadamente o desafortunadamente, estos personajes que he escrito son seres vivos cuando los estoy escribiendo. En mi mente, siempre están ahí. Simplemente pensé que podía ser emocionante para la gente la idea de reencontrarse con Carrie. Te encuentras al personaje por el Upper West Side y te preguntas cómo le ha ido todo este tiempo. Esa fue mi forma de vender la serie a la cadena. Cuando tienes actores como Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis, o como Lisa Kudrow en The Comeback, si tienes la oportunidad de trabajar con ellos otra vez y darles material nuevo que sea profundo y maravilloso, no te puedes resistir como escritor.

Los dos primeros episodios de 'And Just Like That' ya están disponibles en HBO Max. El resto se estrenarán los jueves.

