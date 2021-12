Así ha resuelto 'And Just Like That' la ausencia de Kim Cattrall y Samantha Jones

'And Just Like That' ha vuelto sin Kim Cattrall en su reparto.

El que avisa no es traidor. Kim Cattrall había dejado claro en 2017 que ya no tenía interés alguno en seguir formando parte del universo de Sexo en Nueva York, la serie que la convirtió en un rostro reconocible en todo el mundo. Independientemente de si Carrie y compañía volvían en forma de una tercera película o con una nueva temporada del clásico de HBO, la actriz inglesa no volvería a interpretar a Samantha Jones. Al final no fue ninguna de las dos opciones. HBO Max decidió crear de cero la marca And Just Like That, una nueva historia inspirada en los personajes creados por Darren Star y desarrollada por Michael Patrick King. Cattrall insistió en su negativa, recordando que sus motivos no eran económicos.

El esperado regreso acaba de estrenarse y, como era de esperar, Kim Cattrall y Samantha Jones no aparecen por ninguna parte. Durante meses, los principales responsables de la serie evitaron aclarar cómo explicarían la ausencia de un personaje tan querido por los fans. La duda ya ha sido resuelta y a continuación te contamos con spoilers cómo han justificado que la vieja amiga no esté de vuelta junto a Carrie, Miranda y Charlotte en esta exploración de una nueva fase de sus vidas.

Hasta la vista, Samantha Jones

La primera referencia a Samanta llega muy pronto. A los 45 segundos del primer capítulo de And Just Like That, las chicas se encuentran con Bitsy von Muffling, una conocida que les pregunta dónde está “el cuarto mosquetero” del grupo. Charlotte explica que “ya no está entre nosotros”, antes de que Miranda aclare que Samantha no ha muerto y Carrie puntualice que la publicista se ha mudado a Londres por motivos profesionales.

Al abandonar el local de moda, Carrie y Miranda profundizan en las razones que justifican la ausencia de Samantha en las tramas. La abogada lamenta cómo en realidad sí parece que su amiga ha muerto, porque ellas ya nunca hablan de ella. Carrie le recuerda que todo empezó cuando, por culpa de la crisis del mercado editorial, despidió a Samantha en calidad de publicista. La veterana del grupo, de nuevo según Carrie, se lo tomó como una afrenta personal y decidió alejarse de ella hasta que, meses después, se mudó a Londres. La periodista intentó retomar el contacto en varias ocasiones a través de mensajes en el contestador y en el teléfono móvil, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

“Entiendo que le molestara, pero pensaba que era algo más para ella que un cajero automático”, dice dolida la excolumnista. Miranda intenta disculpar las acciones de Samantha alegando a que su orgullo se habrá sentido dañado, pero al final reconoce que tanto ella como Charlotte han intentando sin éxito ponerse en contacto con la veterana del grupo. “Siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”, lamenta Carrie.

Cuando parecía que los guionistas ya habían dado carpetazo a la salida de las tramas de Samantha, llega un bombazo en los últimos minutos del primer capítulo: la muerte de Mr. Big. En el segundo episodio, emitido también el 9 de noviembre, vemos cómo Carrie recuerda a las organizadoras de su funeral que les había dicho que no quería flores junto al ataúd de su marido. Estas explican que ha sido un encargo ajeno a ellas y que preferían esperar a que la reciente viuda viera en persona. Cuando Carrie ve la tarjeta que acompaña las flores, se queda paralizada: “Con amor, Samantha”.

Una emocionada Carrie agradece el detalle de su vieja amiga y permite que las flores se queden junto al ataúd. Al final del episodio, la periodista envía un mensaje de texto a Samantha en señal de agradecimiento. La conversación previa que muestra el teléfono confirma la explicación del personaje de Sarah Jessica Parker en el anterior episodio. A pesar de haberle mandado mensajes, nunca había recibido respuesta alguna de la publicista. Hasta que llegaron las flores.

Un futuro abierto al regreso de Cattrall

La raíz de los problemas en el corazón de Sexo en Nueva York está en la confesada animadversión de Kim Cattrall por Sarah Jessica Parker, a la que acusó en redes sociales de intentar vender al mundo una imagen de buena persona cuando Parker se acordó de su compañera de reparto tras la muerte de su hermano en 2018. La inglesa llegó a utilizar la palabra "cruel" para hablar de la actriz en una publicación de Instagram ilustrada con el mensaje No necesito tu amor o apoyo en estos momentos trágicos, @sarahjessicapaker. Su relación con Cynthia Nixon y Kristin Davis, amigas íntimas de la estrella de la serie, tampoco era mucho mejor.

Cattrall ya rechazó hace años una oferta millonaria por recuperar el personaje en Sexo en Nueva York 3, una película que también iba a estar marcada por la muerte de Mr. Big. "Algunas personas cercanas a Kim creían que el guion no tenía demasiado que ofrecer en lo que respecta al personaje de Samantha", explicaban en el pódcast Origins en el año 2018.

Si la intérprete de 65 años acaba cambiando de idea y decide volver a la meterse en la piel de Samantha Jones, algo muy dudoso a estas alturas, no será por necesidades profesionales. En 2022 seguirá vinculada a la nostalgia con el regreso de dos populares series. La actriz será la narradora de How I Met Your Father, el tardío spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, y tendrá un papel secundario en el regreso de Queer As Folk, el primer gran fenómeno de la ficción televisiva LGTB+.

