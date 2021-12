Christian Gálvez y Almudena Cid se separan tras 11 años de casados

Christian Gálvez (41 años) y Almudena Cid (41) han puesto fin a su matrimonio. El presentador y la exgimnasta, que formaban una de las parejas más sólidas de nuestro país, han decidido romper su relación tras 11 de casados.

Según ha desvelado la revista ¡HOLA!, la ruptura se llevó a cabo el pasado mes de noviembre y en su decisión no ha habido terceras personas. Hasta el momento, ni Christian Gálvez ni Almudena Cid se han pronunciado públicamente sobre su inesperado paso. De hecho, la última vez que se mostraron juntos en las redes sociales fue el pasado 7 de agosto, cuando celebraron sus 11 años de matrimonio.

"Hace justo un año acabábamos de cumplir 40 los dos, y 10 años de casados. Estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos: nuestro trabajo. A día de hoy tenemos 41, llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos: trabajar, sentirnos útiles y ser felices. Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo", escribió entonces Christian Gálvez junto a tierna fotografía en la que se le veía dando un beso a su mujer, quien también compartió la misma instantánea, pero con otro texto.

"Nuestro aniversario coincide con unos días de locura y amor por mi deporte por los JJOO de Tokyo. Siento que estoy más en él que en nosotros y que desconectar se me ha antojado imposible. Te quiero. Gracias por adaptarte a estos horarios tan difíciles y por no querer que pasara este día sin tenernos cerca", expresó la exgimnasta, quien al igual que el presentador mostraba una imagen idílica de ambos que, desde el pasado noviembre ya no existe.

Chistian Gálvez y Almudena Cid se conocieron en Pasapalabra, cuando el madrileño ejercía de presentador y la deportista acudió como invitada. "Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Y yo digo: 'Buah, esto se lo dirá a todas para dar audiencia'. Además cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", comentó la exgimnasta en Mi casa es la tuya. "Pasó por mi lado y se le olvidó lo que tenía que decir y dije: 'Se ha quedado en blanco'. Yo pensaba que lo estaba fingiendo", añadió.

Tras aquellos primeros encuentro en la pequeña pantalla, Christian y Almudena tuvieron varias citas e iniciaron una bonita relación que dio un paso más en agosto de 2010 cuando contrajeron matrimonio después de tres años de noviazgo. Tras una ceremonia oficiada por el alcalde Móstoles, celebraron su unión con su entorno más cercano en el Casino de Madrid.

