El trabajo del que se avergüenza y otras cosas que no sabes de Christian Gálvez

Christian Gálvez (39 años) acaba de recibir una de las noticias más duras de su vida laboral. Telecinco debe dejar de emitir "inmediatamente" Pasapalabra tras 12 años en antena. El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso de Mediaset España contra una sentencia en la que se ordenaba el cese inmediato de la emisión del formato tras una demanda de la productora británica ITV, dueña de los derechos del formato.

Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y se emite ininterrumpidamente desde el año 2007. El espacio reúne cada día a más de 1'5 millones de espectadores, más de dos millones en su minuto más visto. En relación a la resolución judicial, Mediaset ha contestado en sus redes sociales que va a "esperar a recibir la sentencia". En todo este tiempo, han sido cientos los concursantes que han pasado por el programa vespertino de Telecinco pero su presentador siempre ha sido uno: Christian Gálvez. Su nombre y su rostro están vinculado históricamente a Pasapalabra, pero más allá de la televisión... ¿Cuáles son las siete curiosidades que no sabes de Christian Gálvez?

Christian Gálvez con las gafas de 'CQC'.

1. Presentador de Desesperado Club Social

Tras un breve papel en la serie Médico de familia, al que seguirían igualmente roles sin continuidad en La casa de los líos o Al salir de clase, Gálvez presentó durante tres años Desesperado Club Social en Antena 3 junto a otros actores y actrices como Eduardo Aldán, Víctor Serrano y Kira Miró (38). Un programa de televisión que nunca dejó de funcionar en audiencia pero que según el propio Gálvez: "Este programa terminó por decisiones políticas, pero yo pensé que volverían a llamar. Pero no me llamaron".

2. Caiga quien caiga, el trabajo del que se avergüenza

Caiga quien caiga fue un programa de televisión emitido en Telecinco y que tuvo dos etapas. La primera entre 1996 y 2002 y la segunda, entre 2005 y 2008. Es en esta última, concretamente en 2006, donde entró Christian Gálvez, convirtiéndose durante un tiempo en el reportero más gamberro de la televisión.

Pasado el tiempo, en una entrevista con Risto Mejide confesó que no soporta recordar su época como reportero de Caiga quien caiga. Respecto a esto, Gálvez deslizó que le sirvió para darse cuenta de que "si quería hacer televisión, no podía reírme de cualquiera" ya que en uno de sus primeros reportajes le espetó a Keanu Reeves (54) que no volviera a tocar música.

Christian Gálvez y Risto Mejide.

"Cada vez que veo ese vídeo me muero de la vergüenza. Después de decirle esas palabras me di cuenta de la vergüenza que hice. Ahí no se ve, pero los de seguridad me echaron de la Berlinale. Y desde entonces cambié. La televisión no va de reírse de la gente, sino con la gente", añadía.

3. Pasapalabra

Ha sido la gran oportunidad profesional de su vida. El programa definitivo con el que se ha significado. Christian Gálvez y Carmen Alcayde (45) hicieron un durísimo casting -junto a otros presentadores- que consistía, fundamentalmente, en leer lo más rápido posible con una dicción perfecta. Gálvez se quedó con el gran premio, un programa que ya va camino de los 12 años en antena.

Un programa, Pasapalabra, donde conoció a "la mujer de su vida". "No llevaba ni un mes haciendo el programa y se me olvidó hasta la mecánica. ¡Fíjate que profesionalidad! Antes ya la había visto en Desafío bajo cero y mi madre era fan de Almudena Cid como gimnasta", declaró el propio Gálvez.

4. Su historia de amor

Christian Gálvez y Almudena Cid en 'Pasapalabra'.

Ocho años lleva casado con la deportista Almudena Cid. Por el momento, juntos y felices, no han decidido ser padres. "A nosotros siempre nos hacen la pregunta desde hace diez años. Sí me lo planteo, es una de las ilusiones de mi vida. Pero el término paternidad y maternidad sólo te corresponde a un 50%. Ahora no sé si estamos preparados, pero creemos que no es el momento. Almu estuvo veinte años en un gimnasio y se está encontrando a sí misma. Yo no sacrifico lo que tengo con Almu si ella no quiere. Si viene perfecto, se llamará Leonardo u Olimpia", desveló junto a Risto Mejide (44).

5. Leonardo da Vinci

Gálvez se encuentra actualmente entre los pocos expertos a nivel mundial en lo que respeta a la figura de Leonardo da Vinci. El madrileño ha llegado a participar en procesos de exhumación, pruebas de ADN y reconstrucción facial del genio del Renacimiento. Christian ha confesado en innumerables ocasiones lo agradecido que se siente con la fallecida periodista Paloma Gómez-Borrero -corresponsal de TVE en El Vaticano- por enseñarle los rincones más ocultos de la Roma más desconocida de su .

6. "Intrusismo profesional"

Christian Gálvez en su primera exposición de da Vinci como comisario. Gtres

Es precisamente esta pasión por Leonardo la que ha le costado un aluvión de críticas en los últimos tiempos. Desde el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) ha acusado a Christian Gálvez de "intrusismo profesional". En un comunicado colgado en su página web, la junta directiva del CEHA reprocha al presentador que, "apoyándose en una popularidad televisiva y en sus conocimientos sobre la figura de Leonardo traducidos en obras de ficción con a veces dudosas bases histórico-documentales", se haya situado como "referente sociológico sin ningún aval de carácter científico".

7. Su mayor decepción

En una de las entrevistas promocionales que ha concedido recientemente con motivo de la publicación de su último libro, Christian confesó haber atravesado por una traición laboral que le produjo un terrible daño psicológico. "No voy a desvelar quién fue porque no quiero involucrar a una tercera persona, a la que no le daría publicidad ni para bien ni para mal. Está perdonado", ha asegurado una de las caras más veteranas de Mediaset.

Sin querer ahondar en exceso en la espinosa cuestión, Gálvez dejó entrever una dolorosa y polémica maniobra laboral. En esta entrevista con Lecturas, afirmó: "En la tele, si cometes un error, asumes que lo has hecho mal, pides perdón. Pero cuando lo haces bien, y sabes que la gente se aprovecha de una circunstancia pasajera, es injusto".

