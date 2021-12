Donald Trump, el único 'fan' al que Carlos Marín (Il Divo) dijo que no

"Siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día". Con estas palabras Simon Cowell (62 años), creador de Il Divo, ha despedido al vocalista del grupo, Carlos Marín, quien falleció este domingo 19 de diciembre tras permanecer varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico Manchester Royal. Tal y como informó EL ESPAÑOL, el artista tenía comprometido su oxígeno, permanecía entubado y en coma inducido.

Las palabras de Cowell no han sido en vano. Más allá de ser atento con sus seguidores desconocidos, Carlos Marín tuvo grandes gestos con importantes personalidades y jefes de Estado a los que les gustaba su trabajo y el de sus tres compañeros, Urs Bühler (50), David Miller (48) y Sébastien Izambard (48).

Según comentó el fallecido artista a este periódico en una entrevista concedida en diciembre de 2015, no dudaron ni un segundo en hacerse una foto con Hillary Clinton (74), cuando en una de sus presentaciones en La Gran Manzana la política actuó como una verdadera seguidora. "Recuerdo un concierto con Bárbara Streisand (79) en el Madison Square Garden de Nueva York. Estando en el camerino nos llama a la puerta Hillary Clinton para decirnos que quiere hacerse una foto con nosotros porque es muy fan del grupo. A continuación, entró Bill Clinton (75) y nos dijo que quería hacer una gira con nosotros tocando él el saxo", dijo Carlos Marín, quien años más tarde confesó públicamente que, por momentos como este, su trayectoria con Il Divo parecía "una película".

Y es que aquel inesperado encuentro con Hilary y Bill Clinton fue apenas una de las tantas experiencias que guardaba Carlos Marín en su memoria. Junto a Il Divo, el artista tuvo la oportunidad de cantar para Mijaíl Gorbachov (90), exsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y para muchos otros jefes de Estado. El 20 de enero de 2009 se presentaron en La Purple inauguration Ball -una condecoración a las Fuerzas Armadas- en Washington D. C. para el entonces mandatario de Estados Unidos, Barack Obama (60). Tres años más tarde, también mostraron su talento a la Familia Real británica cuando celebraron el Jubileo de Diamante de la reina Isabel II (95).

Al único que le negaron una actuación fue al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (75) por ir en contra de sus principios. "Dijimos que no nos interesaba. Ningún artista quería ir. Hay un americano en el grupo que no comparte nada con él. Bueno ni él ni ninguno de nosotros. Es un racista. Y yo como español a un tío que critica a lo latino no le canto. Y no fuimos. Y a mí la política me da igual. Ni voy a votar", expresó el fallecido vocalista en una conversación con 20 Minutos en la que también se mostró muy agradecido con el apoyo de sus seguidores.

"Tenemos unos fans fantásticos y estamos muy contentos", expresó en aquella ocasión Carlos Marín, cuyo trabajo también fue seguido por la reina Sofía (83) y el rey Juan Carlos (83). Según ha podido conocer este medio, a los Reyes eméritos siempre les ha gustado las canciones de Il Divo, el exitoso grupo que este domingo 19 de diciembre despidió a su vocalista.

Carlos Marín falleció a los 53 años de edad tras permanecer en estado de gravedad en un hospital de Inglaterra desde el pasado 8 de diciembre. Tal y como informó EL ESPAÑOL, el artista se encontraba bajo estricta observación y a la espera de los próximos pasos de su equipo médico. Sin embargo, nada se pudo hacer. Su estado de salud era crítico.

La triste partida del vocalista ha conmocionado a quienes lo conocieron y a quienes únicamente siguieron su larga trayectoria musical. En palabras de sus allegados, además de ser muy cercano con sus fans, Carlos Marín era "extremadamente generoso". Parte de su entorno consultado por este periódico, también lo ha definido como un "seductor nato". En definitiva, un exitoso artista y gran persona, que solo negó su talento a aquellos que no mantenían sus mismos principios.

