Última hora sobre el estado de salud de Charlène de Mónaco: el comunicado del Principado

Ha pasado un mes desde que el Palacio de Mónaco anunciara el retiro temporal la princesa Charlène (43 años) con el objetivo de que se pudiera recuperar completamente tras haber pasado seis meses en su Sudáfrica natal aquejada de una infección de oídos, nariz y garganta. Desde entonces, tan solo se han conocido algunas actualizaciones de su estado, en su mayoría difundidas por su marido, el príncipe Alberto (63), que fue el encargado de desvelar que su mujer no se encuentra en el Principado y que su problema no se reduce solo a una cuestión corporal.

A tan solo unas horas de la Navidad, el Palacio Principesco de Mónaco ha emitido un nuevo comunicado en el que se explica cómo ha evolucionado la salud de la exnadadora en estas semanas. Una recuperación que parece ser positiva, pues la describen como "alentadora" tras varios meses de mala salud en los que además se tuvo que someter a varias operaciones bajo anestesia general.

Según se puede leer en el texto, Charlène está mejorando "de una manera satisfactoria y reconfortante" aunque es posible que todavía necesite "algunos meses más" hasta recobrar por completo su salud previa. Además, se afirma que su intención sigue siendo volver a casa y "tan pronto como recupere la salud será un inmenso placer para la Princesa compartir nuevamente momentos de convivencia con los monegascos". Una afirmación que a entender sus deseos de regresar junto a su familia al pequeño país, desmintiendo a su vez los rumores que apuntaban a una crisis entre la pareja.

La princesa Charlène va a recibir la visita de su familia esta Navidad. Gtres

Mientras que llega el esperado momento y pese a la distancia física que les separa la pareja real ya ha organizado cómo van a pasar las Navidades, en la que sus dos hijos son su principal prioridad. Los niños, Jacques (7) y Gabriella (7), estarán con su padre durante las fiestas. Eso sí, le harán una visita a la princesa Charlène aprovechando las vacaciones escolares y que se convertirá en el mejor regalo de Navidad para la sudafricana.

Pese a estar alejada de la vida social, Charlène de Mónaco sigue utilizando las redes sociales, donde reapareció por última vez este pasado 21 de diciembre con un motivo muy especial: compartir su christmas navideño. Esta era la tercera vez que la royal reaparecía en sus redes sociales tras su retirada temporal y lo hacía con una bonita postal pintada por ella misma en la que se podía ver a toda su familia junto a un gran árbol de Navidad. "Deseando a todos una hermosa y segura temporada festiva. Todo mi amor", escribía junto a la misma.

La clínica en la que se recupera

La princesa Charlène estaría en la cercana Suiza cuidándose para regresar a casa cuanto antes. Concretamente en una clínica privada en los Alpes Suizos, según desvela el alemán Bild. Se trata de un centro de lujo que destaca por su privacidad absoluta con respecto a los pacientes, pues solo atienden a un cliente a la vez, y que ofrece una amplia gama de tratamientos para superar enfermedades como adicciones, trastornos alimenticios y trastornos mentales como depresión o ansiedad, entre otros.

Una información que el medio francés BirdsDaily centra aún, pues afirma que se trata del centro Paracelsus Recovery, conocido por ser "la clínica para adicciones y salud mental más individualizada y discreta del mundo". Entre sus muchos tratamientos se encuentran, por ejemplo, el Executive detox de 7 días, que cuesta 95.000 euros o el Programa de tratamiento residencial de 4 semanas, el más completo del catálogo, con un coste de algo más de 305.000 euros al mes.

Detalle de una de las habitaciones del centro. Paracelsus Recovery

Un precio elevado que garantiza un trato único y en el que se incluye alojamiento en una residencia privada de lujo, varias terapias al día, un terapeuta de guardia disponible las 24 horas y un servicio totalmente a medida. "No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses", indicó Alberto.

Y añadió: "Decidimos juntos, con nuestra familia cercana, que lo mejor era que pudiera descansar tranquilamente, fuera de Mónaco, en el extranjero, por razones evidentes de discreción y comodidad. Es necesario que todo el mundo lo entienda. Lo digo amablemente: Dejadla tranquila. Dejadnos tranquilos un tiempo".

