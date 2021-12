Gabriella de Mónaco, la gran sucesora de Charlène: así mantiene la imagen de su madre en el Principado

Gabriella de Mónaco (7 años) se ha convertido en la gran protagonista del Principado. Al igual que sus tías Carolina (64) y Estefanía (56), durante la ausencia de su madre la pequeña de los Grimaldi se ha mantenido al lado de su progenitor, Alberto II (63), en muchos de sus compromisos sociales. Sobre todo, en aquellos que son de interés para niños de su edad.

Además de las celebraciones del Día Nacional de Mónaco, donde acaparó todas las miradas, Gabriella acudió junto a su padre a la inauguración de la Navidad del Principado, a la première de la película Born in the Land of Wolves o a la tradicional entrega de regalos a los niños monegascos a las afueras de Palacio. Este último, un acto imprescindible en las agendas pasadas de Charlène de Mónaco (42), quien se encuentra alejada de la vida pública debido a su estado de salud.

Fue precisamente en la entrega de regalos de 2020 cuando la exnadadora sudafricana sorprendió con un radical cambio de look que dio que hablar dentro y fuera de Mónaco. Lejos de la clásica apariencia de una royal, en aquel momento Charlène apareció con la mitad de la melena rapada y una imagen más urbana, rebelde y algo rockera, un estilo con el que precisamente se mostró su hija en una de sus últimas apariciones públicas.

Aunque Gabriella mantiene un corte pelo tradicional y muy habitual en las niñas de su edad, suele ser 'rompedora' y 'atrevida' con sus outfits. Esta misma semana, en el estreno de Born in the Land of Wolves apostó por un vestido rojo y negro de corte asimétrico que combinó con un abrigo peluche y unas botas con un toque rockero que recuerdan al estilo que llevó su madre meses antes de contraer una grave infección de nariz, oídos y garganta tras someterse a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo.

Y es que, si bien Gabriella de Mónaco sigue la estela de los Grimaldi, en cuanto a su interés por la moda, también ha heredado la actitud 'irreverente' de la princesa Charlène. Un gesto que no ha hecho más que mantener presente la imagen de su madre, quien se encuentra alejada de sus labores institucionales mientras se recupera en una exclusiva clínica en Suiza.

La tierna sonrisa de Gabriella de Mónaco y sus bonitos gestos en la reciente entrega de regalos de Navidad, también han recordado a la imagen de la princesa Charlene en este acto previo a las Fiestas. Aunque la exnadadora suele mostrarse con el rostro serio, en la repartición de obsequios a los niños monegascos ha enseñado su mejor sonrisa y su lado más amable.

Al igual que Charlène, cuando lo dicta el protocolo la princesa Gabriella se viste de Princesa y refleja una imagen más seria. Pero cuando no, deja al descubierto su lado más desenfadado. En cualquier caso, lo que sí ha quedado patentado es que sus exclusivas apuestas estilísticas suelen ser un éxito. Son varias las veces en las que la hija menor de Alberto de Mónaco ha llegado a agotar sus lujosas prendas de vestir.

Tal y como ocurre con su prima Carlota Casiraghi (35) y otras integrantes de la Familia Real monegascas como Beatrice Borromeo (36), Gabriella de Mónaco destaca e influye con sus outfits. A su escasa edad, la hija de Charlène y Alberto ha dejado clara su pasión por la moda, un tema del que se han ocupado los Grimaldi desde los tiempos de Grace Kelly. Por ello, desde hace meses su ropa se ha convertido en objeto de investigación de las plataformas especializadas en la vestimenta de las royals.

Su melena, aunque es clásica, también ha generado debate en las redes. El pasado verano, en el reencuentro con su madre en Sudáfrica, Gabriella llamó la atención por su 'atrevido' corte de pelo. Entonces, imitando a su madre, apareció con un flequillo que ella misma cortó y que le dejó una imagen más arriesgada y poco habitual entre las pequeñas herederas de las casas reales.

