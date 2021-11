Alberto II confirma que Charlène no vive en Mónaco y desvela nuevos detalles de su enfermedad

Alberto y Charlène de Mónaco se reencontraron hace unos días, pero la princesa ya no está en el Principado. Gtres

Este viernes 19 de noviembre el pequeño país de Mónaco se viste de gala para celebrar su Día Nacional. Una cita señalada que apuntaba a ser el regreso público de la princesa Charlène (43 años) y a la que finalmente no acudirá. La vuelta a casa de la mujer del príncipe Alberto (63) tras una larga temporada en Sudáfrica debido a problemas médicos sigue siendo uno de los temas de actualidad en el Principado y en el resto del mundo, pues aún existe un gran misterio en torno al verdadero estado de Charlène.

A unas horas del Día Nacional, Alberto II ha concedido una entrevista al medio Mónaco Matin en la que desvela que su mujer "no está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción". Según añade, el problema de la exnadadora no se reduce solo a una cuestión corporal -que mejora muy paulatinamente-.

El príncipe Alberto ha confirmado de Charlene no está en Mónaco. Gtres

"Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento", ha añadido su marido sin querer entrar en mayores detalles para no crear mayor alarma de la ya suscitada.

Por su parte, este pasado 16 de noviembre el Principado emitió un comunicado oficial en el que anunciaba la retirada temporal de Charlène de Mónaco para continuar con su recuperación en la máxima intimidad. "Teniendo en cuenta que ha luchado contra sus problemas de salud en los últimos meses, la Princesa está actualmente convaleciente y continuará haciéndolo durante las próximas semanas, dándole tiempo a recuperarse de un estado de profunda fatiga general. Proteger la comodidad y la privacidad es esencial para su recuperación, la ubicación de la princesa seguirá siendo estrictamente confidencial", se podía leer en la declaración emitida por la Casa Grimaldi.

Según Alberto, las dolencias de su mujer no son solo físicas. Gtres

De hecho, la ubicación geográfica de la Princesa es uno de los grandes misterios, aunque medios nacionales como Voici aseguran que está instalada lejos de Mónaco. Pocas horas después de su vuelta a casa, su cuñada Chantell Wittstock, esposa de Sean Wittstock, explicaba en declaraciones a Daily Mail que no era seguro ni que la Charlène volviese a vivir en palacio ni que retomara su agenda oficial. "Posiblemente viva entre uno y otro sitio, según donde se encuentre más cómoda. (...) No está claro donde va a instalarse, ni nada de eso. Acaba de llegar y todavía no se ha decidido", aseguraba. Una predicción que, de momento, se ha cumplido.

