Charlene vuelve al Principado pero no junto a Alberto de Mónaco: las declaraciones de su cuñada

Este pasado lunes 8 de noviembre se producía el momento que Mónaco llevaba mucho tiempo esperando, el regreso de la princesa Charlene (43 años) al Principado. Tras casi diez meses en Sudáfrica, debido a las complicaciones derivadas de una infección por un implante dental, la mujer del príncipe Alberto (63) aterrizaba en el pequeño país europeo para volver al lado de su marido y sus dos hijos, los mellizos Jacques (6) y Gabriella (6).

Todo apuntaba a que, a partir de este momento, la exnadadora regresaría poco a poco a la vida que llevaba antes del viaje a su país de origen, pero según van pasando las horas se conocen nuevas informaciones que señalan que esa vuelta a la rutina podría ser más complicada de lo esperado. Ha sido su cuñada, Chantell Wittstock, esposa de Sean Wittstock, quien ha desvelado en declaraciones al diario Daily Mail que aún no está claro ni que la princesa vaya a volver a vivir en palacio ni que retome su agenda oficial.

La princesa Charlene regresó a Mónaco este lunes. Gtres

De hecho, el citado tabloide asegura en su versión digital que ya antes de emprender su viaje a África Charlene no vivía en el hogar familiar, sino en un modesto apartamento de dos dormitorios situado a 300 metros de Le Palais Princier y justo encima de una fábrica de chocolate. Una vivienda en la que presuntamente se habría instalado de nuevo. "Posiblemente viva entre uno y otro sitio, según donde se encuentre más cómoda. (...) No está claro donde va a instalarse, ni nada de eso. Acaba de llegar y todavía no se ha decidido", ha desvelado la mujer. Para ella en estos momentos lo más importante es la "emoción" de Charlene, que por fin puede volver a estar con sus hijos y su marido.

Chantell no solo se muestra ambigua en este sentido, también cuando le han preguntado sobre el regreso a sus compromisos oficiales. "Eso no pasa de la noche a la mañana. Desde luego, se lo va a tomar con calma. Su principal prioridad ahora es pasar tiempo con sus hijos y su familia". Una afirmación que contradice totalmente a las ofrecidas por el príncipe Alberto, que afirmaba hace un par de semanas que le encantaría que su mujer le acompañase a Dubái con motivo de la Exposición Universal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Para terminar, la cuñada de Charlene de Mónaco ha querido zanjar los rumores de crisis entre la pareja real. "No es algo sobre lo que pueda comentar, pero lo que sí puedo decir es que la princesa está de regreso en Mónaco con su esposo e hijos, eso debería decirlo todo". De momento parece que todos están contentos en el país centro europeo, que este pasado lunes celebró el regreso de la sudafricana con una bonita estampa familiar que Charlene compartió en sus redes sociales. "Feliz día. ¡Gracias por mantenerme fuerte!", escribía junto a una imagen en la que posaba abrazada a su marido e hijos.

[Más información: El lujoso regreso de Charlène tras medio año de austeridad: 'look' de 6.000 euros y una gran agenda]

Sigue los temas que te interesan