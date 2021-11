Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su ruptura tras dos años de relación

Camilla Cabello (24 años) y Shawn Mendes (23) han puesto fin a su relación. Así lo han anunciado ambos a través de un breve comunicado, difundido en sus respectivas redes sociales. Según han explicado, su separación se ha dado por mutuo acuerdo.

"Hola, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro amor mutuo como personas está más fuerte que nunca", se lee al comienzo del texto, publicado en sus stories de Instagram y firmado por ambos. "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", continuó la ya expareja junto a una serie de emojis de corazones rojos. "Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro", añadieron Camila Cabello y Shawn Mendes, poniendo punto final a sus dos años de idilio.

El comunicado de Camila Cabello y Shawn Mendes. Instagram

Fue en 2019 cuando las estrellas de la música confirmaron su relación con unas románticas escenas en el estado de Florida. La cantante cubano-estadounidense y el artista canadiense fueron captados en una piscina de un de hotel de Miami, intercambiándose besos y un sinfín de gestos de cariño. Así corroboraron los rumores que surgieron semanas antes cuando estrenaron su exitosa canción, Señorita.

Desde que se publicó el single saltaron todas las alarmas al comprobar la química entre la pareja de cantantes. Sin embargo, fuera de las cámaras, Mendes y Cabello negaron cualquier tipo de relación amorosa. Aun así, llegaron a reírse y bromear con la situación, adoptando un comportamiento romántico cada vez que posaban ante una cámara.

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014, en plena adolescencia, cuando coincidieron en la apertura de un concierto de Taylor Swift (31). Un año después publicaron su primera colaboración, I Know What You Did Last Summer, pero no fue hasta 2019, con el lanzamiento de Señorita, cuando formalizaron su amor. El vídeo de la canción, que arrasó en todas las plataformas musicales y ceremonias, mostraba unas escenas muy sensuales que levantaron las sospechas de sus fans y que, finalmente, fueron confirmadas semanas más tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes)

Tiempo después, las estrellas dejaron de esconder su amor y, además de compartir escenario y diferentes eventos de la industria del entretenimiento, comenzaron a publicar su historia sentimental a través de sus cuentas de Instagram. La última vez que posaron juntos en esta red social fue el pasado 31 de octubre, cuando celebraron el Día de los muertos con atuendos propios de esta festividad mexicana. Entonces nadie podía imaginar que, 17 días después, anunciarían el fin de su romance.

Previo a esta publicación, Camila Cabello y Shawn Mendes fueron vistos en la entrega de los VMA’s con una actitud muy cariñosa. Durante su interpretación de Señorita, se dieron un apasionado beso que daba a entender que la relación entre ambos marchaba a la perfección.

