De Rosalía a Camila Cabello: vanguardia e innovación en la alfombra roja de los Billboard Latin Music

Vanguardia, riesgo, innovación y mucha moda. Mujeres con trajes tan sensuales como elegantes y hombres con atuendos innovadores y arriesgados dominaron este jueves la alfombra roja de los premios Billboard de la Música Latina celebrados en el Watsco Center de la Universidad de Miami.

La cantautora mexicana Ana Bárbara (50 años), quien tuvo dos números musicales la pasada noche, se presentó con un vestido largo rosa claro de tul que tenía generosas vistas del lado del torso y una falda con dos profundas aperturas. Apostó por un color similar, aunque en su caso con minifalda y cola, la conductora de la gala de estos premios, Jacqueline Bracamontes (41).

Sofía Reyes (25) sorprendió con un sobrio vestido negro con cut outs en la cintura, en una descripción similar que aplicaba a la apuesta de la colombiana Karol G (30), cuya única concesión a la extravagancia fue su cabello azul.

Camila Cabello (24), que debutó cantando como solista en la televisión en español en la apertura del espectáculo, decidió lucir un vestido corto rojo, que iba a juego con sus labios. Ante el público de Miami y ante los ojos del mundo, la artista entonó su celebérrimo Don't go yet y envió un mensaje a sus compatriotas cubanos: "Patria y vida" y no "patria o muerte".

De rojo y negro también estaban los venezolanos Mau y Ricky, con trajes bien cortados, pero de tejidos novedosos, como la textura de imitación de piel de cocodrilo de Mau. Natti Natasha (34), que llegó de blanco, apareció con un traje que lucía como un sensual corsé hasta la cintura, mientras que en la parte inferior era un drapeado de seda.

Entre los más elegantes estuvieron el actor cubano William Levy (41) y su pareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez (42), quienes apostaron por un frac negro él, y ella un corte de tipo sirena en tono azul aguamarina.

También de azul marino pero mucho más informales estuvieron los miembros del trío mexicano Reik, mientras que el colombiano Juanes (49) sorprendió con una camisa de terciopelo color mostaza. El puertorriqueño Bad Bunny (27), que tenía 22 menciones en 13 categorías, incluyendo artista del año, compositor del año y disco del año, desfiló con un traje de diseño formal, con la irreverencia de que era azul claro.

La gran sorpresa en la moda fue el atuendo de la rapera dominicana Tokisha, quien apareció vestida como La Santa Polola, que, explicó, era una referencia a una vagina. La artista que ha colaborado con J Balvin (36) y Rosalía (27) llevaba un complicado traje color carne, que se extendía como una especie de mantilla que le envolvía la cara, enmarcada en bolitas color plata.

La cadena Telemundo, encargada de producir y transmitir los Billboard, emitió con gran éxito los 20 números musicales que tuvieron lugar durante la entrega de los premios, entre los que se destacan el homenaje a la cantautora mexicana Paquita la del Barrio, quien recibió el premio a la trayectoria musical.

El artista puertorriqueño Daddy Yankee (45) fue galardonado con el premio al Salón de la Fama y el tercero de los galardones especiales que se entregan durante los Billboards latinos es el premio Ícono, que este año es para la banda Maná, que presentaron una nueva versión de su éxito El Reloj Cucú, con la nueva artista Mabel.

