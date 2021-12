Jon Kortajarena abandona su característico 'look' trajeado y arrasa con su plumas de colores

Jon Kortajarena (36 años) es uno de los españoles más elegantes. Siempre acude con impolutos trajes de firmas de lujo a las alfombras rojas y se cuela en la lista de los mejor vestidos de las noches más glamurosas. Pero en su día a día el modelo vasco más internacional opta por looks cómodos y de estilo deportivo. Recurre a este tipo de piezas porque adora perderse en la naturaleza y contribuir a mejorar el medioambiente, por lo que tiene que llenar su armario de diseños adaptables y abrigados que le permitan rastrear los bosques y campos en pleno invierno.

Tal es su compromiso en su lucha contra el cambio climático y el mundo animal, que el bilbaíno ha creado su propio bosque. Así lo hacía saber hace solo unos días en sus redes sociales: "Hemos plantado el corazón del que será el bosque Jon Kortajarena. La razón por la que he decidido dar vida a éste proyecto es para reconectar con la naturaleza de una forma cómoda y divertida. Cuando amamos algo, no lo maltratamos. Por eso, mi propósito es volver a amar la naturaleza, volver a entender q somos parte de un todo que la incluye como pieza fundamental. Nuestro estilo de vida nos ha desconectado de eso que nos da la vida, de las otras especies animales que matamos indiscriminadamente y a las que les 'robamos' sus casa. y poco a poco hemos perdido consciencia de que necesitamos este planeta sano, que no hacerlo es el fin de nuestra existencia a corto plazo. No nos podemos mantener al margen, tenemos que implicarnos, respetarla y cambiar nuestros hábitos".

Para esta especial cita, el modelo mostró su versión más desenfadada: pantalones de micropana, botines con cordones, sudadera con capucha y un plumas multicolor. Esta última pieza ha cautivado a sus seguidores es de la firma Quicksilver y se puede encontrar en sus tiendas físicas y también online.

La chaqueta impermeable y acolchada lleva el nombre de Nomad y está disponible en dos versiones: en color negro y en el diseño que ha escogido Jon Kortajarena, que destaca por mezclar las tonalidades moradas, azules y rosas con mucho ingenio.

La lista de características especiales de esta pieza de abrigo es casi infinita: tecnología 10K Quiksilver DryFlight® con excelente impermeabilidad, tejido con tratamiento duradero que repele el agua para mantenerte seco y protegido, creado con material reciclado, efecto aislante, capucha desmontable y ajustable, etcétera.

Se trata de una prenda que abriga al máximo y que cuida el medioambiente. Y es que este último punto es el más importante para Kortajarena. Por 279,99 euros puedes tener la misma chaqueta que él, es un desembolso importante, pero es sin duda una grandísima inversión para el presente y el futuro.

Apuesta por la actitud acorde a la naturaleza que lleva Jon y además de copiar su estilo, sigue también sus buenos objetivos medioambientales como regalo de estas navidades: "Mi propósito con la creación de este bosque, es poner a vuestra disposición un trozo de tierra para que podamos ir siempre que queramos a reconectar con la naturaleza. Solo, en familia o con amigos. A escucharla, sentirla y sobre todo respetarla y amarla. Y algo fundamental, es que fuese para todo el mundo. Pidiendo cita con Reforest Project os proporcionarán un árbol autóctono, con todas las medidas de seguridad y sin coste alguno. Os animo a que éstas navidades regaléis 'amor por la naturaleza' en cualquiera de sus formas: experiencias, adopción de animales, textil sostenible y ahora, podéis regalar un árbol del #bosquejonkortajarena".

