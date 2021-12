2021, el año en que Rocío Carrasco habló de maltrato: la revolución política y social que provocó en España

Fue el 21 de marzo de 2021, el primer domingo de primavera, cuando un programa de televisión movilizó los cimientos -y la conciencia- de la sociedad española. "Se reescribe la historia de la prensa del corazón", como lo definieron en la cadena Mediaset. Se estrenó en Telecinco Rocío: contar la verdad para seguir viva, la serie documental en la que Rocío Carrasco (44 años) rompía su silencio por primera vez en 25 años.

Sin duda, todo un acontecimiento sin precedentes para la prensa del corazón, la cual ha convivido durante décadas con el hermetismo de la hija de Rocío Jurado. Se advirtió, días antes del estreno, que con su testimonio se haría historia. No se equivocaban, a la luz de lo que provocaron sus palabras en algunos sectores de la sociedad. Sobre todo, en la política. Ese 21 de marzo se emitieron dos episodios, suficientes para ocasionar un movimiento social y político sin precedentes.

Un momento de la grabación de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Mediaset

Rocío habló, por vez primera, del maltrato que, según su propio testimonio, sufrió durante su matrimonio con Antonio David Flores (45). Carrasco, además, abordó su alejamiento, emocional y físico, de sus dos hijos, Rocío Flores (25) y David (23). Expuso ante la sociedad, en Prime Time, el término violencia vicaria y su efecto devastador sobre ella: cómo el padre de sus vástagos, Antonio David, lo habría utilizado en su beneficio para alejarlos de su madre, siempre según las experiencias que compartió en el documental.

"He llegado a tocar fondo y me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera", "Me han llamado mala madre demasiadas veces. No solo por la calle, me lo han dicho en medios y en programas de televisión. Y me han hecho sentirme como tal. Demasiadas veces. Nunca se le ha cuestionado a este señor, siempre han dado por veraz lo que esta persona ha dicho de mí", "Si yo no hubiese tenido a mis hijos, a mí todo eso no me hubiese importado en absoluto, pero eso era lo que ellos recibían día a día. Y lo que se les estaba quedando en la mente", son solo algunos titulares de los muchos que vertió Rocío Carrasco en su serie documental.

Un extracto de la denuncia que interpuso Rocío Carrasco ante el juez. Mediaset

La hija del mítico boxeador Pedro Carrasco aseveró, incluso, que su hija la considera "mala madre", y señaló a Antonio David -el "padre impío", así lo llama ella- como el culpable único: "Dicen que por sus acciones los conoceréis. Por sus acciones, creo que sí. Cuando ese señor me devolvía a los niños en la puerta de casa, al principio salía y los metía para adentro, él me increpaba y me insultaba y aprovechaba esas tomas de contacto para decirme 'te los voy a quitar, te van a odiar. Te los voy a quitar, hija de puta, voy a hacer que te odien'. Ellos también son víctimas de una mente diabólica". Y sentenció: "Es un monstruo y mi hija es su obra maestra contra mí".

Desveló Rocío en un momento dado de esas primeras entregas las duras secuelas que le ocasionó la situación: "Yo, nadie lo sabe, pero llevo en tratamiento psiquiátrico desde el año 2011, con un tratamiento fuerte y un diagnóstico bastante fuerte: síndrome ansioso depresivo moderado y grave, cronificado en el tiempo".

Durante la emisión de esta serie documental, las redes sociales, desde el primer minuto, comenzaron a inundarse de mensajes de apoyo y arropo. Anónimos y rostros conocidos volcaron en la red sus impresiones y pareceres; su comprensión ciega y, algunos, también las lagunas que veían en el relato de Rocío Carrasco. Twitter colapsó.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Sin embargo, el apoyo masivo ganó por goleada a los incrédulos cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), posteó un mensaje en señal de apoyo y reconocimiento a la hija de Rocío Jurado. Montero advertía en Twitter que el testimonio de Rocío era "el de una víctima de violencia de género", y que en sus palabras se podrían ver reflejadas muchas mujeres en España.

Así, Montero utilizó sus redes para concienciar del maltrato y lo hizo de forma completamente inesperada: nunca antes un político de su talla se había involucrado en su caso tan mediático y televisivo y, sobre todo, tan enraizado en el mundo del corazón.

No solo Montero habló en Twitter. También intervino en directo en el programa Sálvame, justo al día siguiente del estreno, el lunes 22 de marzo. Intervención histórica y que hizo correr ríos de tinta. "Creo que ha sido valiente. Se ve también en lo que he podido ver cómo revive esas experiencias de violencia que todavía siguen siendo profundamente dolorosas para ella", apuntó la ministra, y mujer de Pablo Iglesias (43).

La intervención de la ministra Irene Montero en el programa 'Sálvame'. Mediaset

En esta intervención, Irene Montero reflexionó sobre el término "mala madre": "Se ha dicho que es mala madre sin conocer su relato ni su historia, y hay miles de mujeres que anoche y en las siguientes emisiones que hagáis pueden sentirse muy identificadas por primera vez o pueden ver su relato reflejado. Como Gobierno, a todas ellas les mandamos un mensaje muy claro, y es que este país está de manera decidida luchando contra la violencia contra las mujeres. Nos ocurre por el hecho de ser mujeres; da igual cómo sea tu cuerpo, si tienes fama, o dinero, o da igual quién sea tu familia".

Al apoyo de Montero se sumaba el de Rocío Monasterio (47). La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid compartía su impresión. "Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alineación parental. Lo sufren miles de niños, unas víctimas de padre, otros de madre", expresaba tras escuchar a Rocío Carrasco explicar cómo su exmarido, Antonio David Flores, consiguió, a su modo de ver, alejarla de sus hijos.

También Adriana Lastra (42), vicesecretaria general del PSOE, dio un paso al frente a golpe de post: "Una historia 'popular' va a servir esta noche para que mucha gente sea consciente de cómo funciona la violencia machista, de cómo de fuertes son los estereotipos de 'mujer loca' y 'mala madre' y de lo que sucede en los equipos psicosociales de muchos juzgados".

El sector masculino de la política también secundó el testimonio de la hija de 'La más grande', como Íñigo Errejón (38): "Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo".

Eso sí, la intervención de la ministra de Igualdad en el programa de corazón Sálvame no fue bien recibida por todos sus compañeros. De hecho, Carla Toscano de Balbín (44), Miembro del Congreso de los Diputados por Vox, fue especialmente dura con Irene Montero en Twitter: "Es vergonzoso que una ministra haga de comentarista en un programa de cotilleos. Pero lo más vergonzoso es que una ministra se manifieste públicamente a favor de una denunciante violando el derecho a la presunción de inocencia de un ciudadano español".

OFICIAL | Mediaset cesa a Antonio David Flores de todos sus programas. #YoVeoSalvame pic.twitter.com/eEIEKnum2d — Alex Fernández (@alexfdz24) March 22, 2021

A raíz del demoledor testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva, la sociedad también se movilizó y revolucionó. Una de las primeras repercusiones fue el despido de Antonio David Flores de la productora La Fábrica de la tele y del espacio Sálvame, donde colaboraba. Carlota Corredera (47) fue la encargada de anunciar el despido. "La noche del domingo no pude dormir pensando que Antonio David seguiría como colaborador", llegó a asegurar Corredera.

Tras esta decisión, fueron muchos los que criticaron a la cadena por no tener en cuenta la presunción de inocencia y llevar a cabo un juicio televisivo. "Telecinco, la cadena que ocultó una violación en uno de sus programas, haciendo un juicio mediático a un hombre al que se acusó sin pruebas de violencia machista", lamentó una usuaria de Twitter. "Despedido Antonio David Flores. La presunción de inocencia brilla por su ausencia", destacó otra internauta. Cabe recordar que el procedimiento judicial contra Flores está sobreseído provisionalmente, lo que significa que puede reactivarse, aunque eso aún no ha ocurrido.

Flores puso su despido improcedente en manos profesionales y el juez terminó dándole la razón: el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha declarado su despido como "nulo por vulneración de su derecho al honor". El pasado mes de septiembre se condenó a la cadena Mediaset a pagar 80.000 euros a Antonio David Flores.

Sea como fuere, y pese a esa victoria, llegó el destierro mediático de Antonio David -el ex guardia civil se ha reinventado creando su propio canal en YouTube- y, con su despido, aconteció el resurgir de Rocío Carrasco. En este 2021, Carrasco se ha convertido en rostro oficial de Mediaset y en la actualidad se encuentra grabando una nueva entrega de su serie documental, esta vez titulada En el nombre de Rocío. La última información sobre el 'caso Rocío Carrasco' se conoció el pasado mes de noviembre.

Rocío Carrasco durante la entrega del premio que recibió la directora de su serie documental. Gtres

El Ministerio de Igualdad premió a la periodista Ana Isabel Peces, directora del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, por su lucha para combatir la violencia machista. Se trataba de uno de los galardones otorgados para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25-N. También por esos días, Carlota Corredera recogió el premio Menina 2021 que otorga la Delegación del Gobierno de Madrid por "su compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista". Parece innegable, a ojos de todos, que Rocío, contar la verdad para seguir viva ha supuesto un rotundo punto de inflexión en la sociedad española. Se escuchó el testimonio de una mujer llamada Rocío Carrasco, su vida, su verdad, su vivencia, tras 25 años en silencio público. La sociedad se ha manifestado, también lo hizo la Justicia en su momento, y esta fue taxativa: no vio pruebas de maltrato psicológico de Antonio David hacia Rocío Carrasco.

