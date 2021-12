La gala que Verónica Forqué tenía firmada y no hará: ayer ya no respondía al teléfono

El mundo del cine, la cultura y la televisión está de luto. La emblemática actriz Verónica Forqué ha fallecido este lunes, día 13 de diciembre, a la edad de 66 años. La Policía Nacional ha hallado en su domicilio el cadáver de la intérprete, que se ha quitado la vida en su vivienda en la capital de España, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Una persona amiga suya llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

En los últimos tiempos, Forqué había vuelto a la actualidad informativa por su paso por el exitoso programa de Televisión Española MasterChef Celebrity. En ese espacio creó un vínculo personal muy especial con el diseñador Eduardo Navarrete (27), para el que desfiló hace dos semanas.

Verónica Forqué, hallada sin vida en su casa de Madrid JALEOS

"El trabajo es lo más importante", dijo ante los medios de comunicación a la salida del fashion show. Y esa era su intención, seguir trabajando. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en primicia, la veterana intérprete tenía firmada una gala de premios, donde iba a ejercer de presentadora.

Verónica Forqué iba a ponerse al frente de Puente entre las artes, una ceremonia organizada por FICARQ, el Festival Internacional de Cine y Arquitectura, para condecorar a personas del ámbito del arte, el cine y la arquitectura. Este domingo, los responsables de la organización intentaron ponerse en contacto con ella y ya no respondía al teléfono.

"No puedo, no puedo", fueron las últimas palabras que Verónica Forqué pronunció a Carlos Calero, una de las personas vinculadas a la entrega de premios, que quiso hablar con ella a lo largo del fin de semana. Pensaron que era un mal momento, que no podía responder a la llamada por algo menos importante. Los directores de FICARQ están ahora "en shock" tras conocer la noticia del fallecimiento de Verónica Forqué.

La actriz Verónica Forqué en una imagen de archivo. Gtres

Los galardones FICARQ se entregarán el próximo martes por la tarde, día 14 de diciembre, a las 19:30 horas, en el número 31 de la madrileña calle Alcalá. Serán tres galas en una, pues debido a la pandemia de coronavirus, la entrega de 2019, 2020 tuvo que posponerse hasta ahora, 2021. Los premiados son Arturo Gutiérrez de Terán y Eva Leira y Yolanda Serrano, Premio FICARQ 2019, Luis Vidal y Rafael Amargo, Premio FICARQ 2020 y Benedetta Tagliabue y Koldo Vallés, Premio FICARQ 2021.

Finalmente, según ha podido confirmar este periódico, la gala será conducida por la actriz Luciana Bonn y Christian Sánchez, bailarín y también intérprete, antagonista en Ghost el musical en el que participan como protagonistas Ricky Merino (35) y David Bustamante (39), de manera alterna. El concursante de la primera edición de Operación Triunfo fue compañero de Verónica Forqué en los fogones del programa de Televisión Española MasterChef Celebrity 6.

La muerte de la celebérrima actriz llega tan solo horas después de que se celebrase la gala de los Premios Forqué, que llevan el nombre en honor a su padre, el gran director de cine español José María Forqué.

