‘Pepa y Pepe’, la serie que consagró a Verónica Forqué como estrella de la televisión

Mazazo para la ficción española. La actriz Verónica Forqué ha muerto a los 66 años, y su cuerpo sin vida ha sido encontrado esta mañana en su domicilio de Madrid después de que una amiga llamase a los servicios de emergencia. Un equipo médico accedió hasta su vivienda, pero no pudieron hacer nada por ella, y según se ha informado, ha sido un suicidio.

La artista, nacida en Madrid en 1955, se había convertido en una de las protagonistas de la temporada televisiva a raíz de su participación en el programa MasterChef Celebrity. En el talent show culinario de Televisión Española intentó mostrarnos a Vero, la persona que había detrás de la Verónica Forqué que todos conocíamos, tal como se propuso el día que entró en las cocinas.

Su participación, sin embargo, quedó marcada por una falta de controlar los nervios con sus compañeros, especialmente en las pruebas de equipo. Verónica fue en ocasiones demasiado beligerante, tiraba elaboraciones de sus compañeros a la basura si algo no le parecía bien, y en general tuvo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos.

Cuando el programa encaraba su recta final Verónica Forqué optó por abandonar voluntariamente, justo antes de una prueba de eliminación. “No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada”, comunicó la protagonista de Kika. “He luchado diez semanas, ha sido una experiencia de las mejores de mi vida. Qué bien me lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, mi cuerpo no puede con mi alma. Volveré cuando esté buena”, dijo la actriz en su adiós, y que confirmó una semana después, cuando los jueces le dieron la oportunidad de volver y que ella declinó.

El trabajo de Verónica Forqué en televisión: De 'Platos rotos' a 'Pepa y Pepe'

Verónica Forqué conocía muy bien el mundo del espectáculo desde pequeña; su padre era el cineasta José María Forqué, y también era director su hermano Álvaro Forqué. Como actriz de cine Verónica tocó el cielo, hasta el punto de ganar seis premios Goya, entre otros muchos honores.

En televisión, sin embargo, se prodigó menos. Tras apariciones puntuales en Curro Jiménez o los míticos Estudio 1, su primer gran trabajo para la pequeña pantalla fue la serie Platos Rotos, que le valió el Fotogramas de Plata a la mejor actriz en el año 1986.

También la vimos en La mujer de tu vida (interpretándose a sí misma), en Hospital Central o incluso más recientemente en La que se avecina. Sin embargo, su gran papel en televisión lo logró en la serie Pepa y Pepe, emitida por Televisión Española en 1995.

La Forqué interpretaba allí a Pepa, una camarera risueña, casada con un hombre llamado Pepe, que tiene una tienda de animales y al que interpretaba Tito Valverde. Pepa y Pepe siempre fue comparada con Roseanne, y nos mostraba una familia un tanto disfuncional, con una hija mayor que soñaba con ser actriz (María Adánez), otra mediana un tanto rebelde y fan de los cómics sangrientos y la música rock (Silvia Abascal) y un tercer hijo con poco peso, interpretado por el niño Carlos Vilches.

La Pepa de Verónica Forqué era todo luz, como la mayoría de sus personajes. Sabía ver un lado bueno a la vida, por complicada que se pusiese la situación, aunque el agua estuviese hasta el cuello. Y aunque en el título nos hacía pensar que Tito Valverde y ella se repartían el protagonismo, en realidad la que tiraba del carro de la familia era su personaje, la que mediaba, la que intentaba charlar con sus hijas cuando tenían un problema en lugar de cruzarle la cara como solución.

Era una mujer fuerte, que tenía una mano de hierro, pero envuelta en un guante de colorido terciopelo. Su interpretación le dio grandes alegrías a Verónica: fue nominada a los Fotogramas de Plata y a los premios de la Unión de Actores, y el público le otorgó el TP de oro a la mejor actriz de televisión.

La ficción tuvo dos temporadas emitidas a lo largo del año 1995, con muchos episodios dirigidos por Manuel Iborra, el entonces marido de Verónica. Algunas entregas llegaron a los siete millones de espectadores. Y como curiosidad, la serie, terminar, lo que se dice terminar, no terminó. Y es que en su último capítulo las tramas se quedan abiertas, pero vemos a todos los actores protagonistas despidiéndose a cámara juntos y celebrando el adiós a continuación con serpentinas. Una forma festiva, que arrancó una sonrisa al espectador, la misma que tendremos ahora cuando recordemos algunos de sus trabajos ya sea en cine, en teatro o en televisión.

Quien quiera recordar la serie Pepa y Pepe la puede encontrar completa y de forma gratuita en RTVE Play.

Sigue los temas que te interesan