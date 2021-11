Verónica Forqué tira la toalla y abandona ‘MasterChef Celebrity’: “Volveré cuando esté buena”

La gala de este lunes de MasterChef Celebrity arrancó con una emotiva prueba. Cada uno de los aspirantes cocinaría mano a mano con un familiar, y juntos tendrían que hacer una nueva interpretación de un plato clásico que habitualmente se come en su casa. Una prueba en la que Juanma Castaño resultó el ganador, seguido de cerca por Belén López.

En la prueba de exteriores los concursantes fueron hasta Tenerife, y allí David Bustamante y Carmina Barrios consiguieron ser los primeros semifinalistas del programa. Eso significaba que Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño y Verónica Forqué recibían los delantales negros para enfrentarse a la prueba de eliminación. Pero Forqué dio ahí la sorpresa al anunciar mediante un audio que tiraba la toalla, pues no se sentía con fuerzas para continuar.

“No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada”, comunicó la protagonista de Kika y Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. “He luchado diez semanas, ha sido una experiencia de las mejores de mi vida. Qué bien me lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, mi cuerpo no puede con mi alma. Volveré cuando esté buena”, indicaba la actriz para sorpresa de los espectadores, que nunca habían contemplado una situación así.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

El juez Pepe Rodríguez, que siempre ha mostrado una conexión especial con Verónica Forqué, excusó la ausencia de la actriz en la prueba final. “Ella dice que lo ha dado todo y la esperamos aquí la semana que viene. Recupérate pronto”, explicó, dejando claro que su concurso no ha terminado por completo.

En la prueba de eliminación finalmente se batieron Belén López, que resultó la mejor de la prueba, consistente en cocinar platos asiáticos, y dejó en la cuerda floja a los antaño enemigos Miki Nadal y Juanma Castaño. Pero como no era justo que Verónica se pudiese tomar una prueba de descanso, los jueces decidieron que nadie se iría a casa esa noche de forma excepcional.

¡Qué felicidad! @NadalMiki se salva también de la eliminación y se convierte en semifinalista de #MCCelebrity. ¡Esta noche no hay expulsado! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/2UucOFtiW3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 16, 2021

Hay que recordar que en el segundo programa de esta temporada el presentador Julian Iantzi no estuvo presente en la prueba de eliminación, cuando se fue Samantha Hudson. Entonces no se dieron muchas explicaciones de su ausencia, más allá de motivos personales, y poco después conocimos que su madre había muerto y que había podido despedirse de ella. Sin embargo, él no tenía que cocinar en esa prueba, pues pertenecía al equipo azul, el cual había ganado la prueba de exteriores.

