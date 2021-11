Miki Nadal, señalado por un comentario machista sobre Vanessa Romero en ‘MasterChef Celebrity’

Miki Nadal fue expulsado de las cocinas de MasterChef Celebrity, si bien logró ganar la repesca de la semana pasada y volvió a convertirse en concursante de pleno derecho. Su concurso, sin embargo, se ha visto ensombrecido por un comentario presuntamente gracioso que destilaba un machismo de lo más rancio.

Todo comenzó con la primera prueba, la ya conocida del robo en el que cada aspirante tiene que robar hasta diez productos de las cestas de sus compañeros. En un giro inesperado, los jueces decidieron que cada uno cocinase con los productos que había robado, y no los que le habían dejado, aunque podían utilizar algunos ingredientes extra del almacén para obtener diferentes texturas y sabores.

En un momento del cocinado la juez Samantha Vallejo-Nágera gritó que “en MasterChef, los polvos se comparten”, en alusión a los botes de leticina, que podían coger los aspirantes de sus compañeros sin problemas. Algo que era necesario especificar, pues no está permitido el préstamo de ninguna otra clase de ingredientes de los rivales.

Ese comentario de la chef, que sin duda buscaba una gracieta de corte sexual, se encontró con una respuesta de Miki Nadal que no cayó muy bien por las redes sociales. “¡Ah, claro! ¡Se comparten ahora que no está Vanesa Romero!”, respondió el de Zaragoza, en referencia a la actriz que también fue concursante del programa.

Ese comentario generó muchos comentarios negativos sobre el de Zapeando, tildando el mismo de rancio, machista y fuera de lugar. Y además se criticó a la organización de que no se hubiese cortado esa parte, pues es un programa que está grabado y editado, y bien se podría haber prescindido de ese chascarrillo.

Lo innecesario del comentario de Miki y lo innecesario que ha sido que el programa pudiendo editar, haya preferido dejarlo. #MCCelebrity — Call Me Clementine (@_CatSaysMeow_) November 1, 2021

El comentario de Miki diciendo de Vanessa Romero que los polvos se comparten me parece escandalosísimo. Pa sacarlo una temporadita de la tele. #MCCelebrity — B. (@goldenjoplin) November 1, 2021

Otra vez Samantaha hacieneo chistecito de los polvos #MCCelebrity pic.twitter.com/anVvDQ3Yuh — xikaakira (@xikaakira) November 1, 2021

Miki Nadal: "Los polvos se comparten. Ahora que se ha ido Vanesa Romero".



Me ha parecido un comentario fuera de lugar, sinceramente.

#MCCelebrity — 𝔸ηdrες ℳαυrı🍁 (@Andr3sMau) November 1, 2021

- ¡Los polvos se comparten!

- ¡Ahora que se ha ido Vanesa Romero!



Muy fino Miki Nadal respondiendo a Samantha Vallejo-Nágera. #MCCelebrity — Guillermo Chamizo Tomé (@chamitome) November 1, 2021

El nuevo expulsado del programa fue el diseñador Eduardo Navarrete, que ha estado muchas veces en la cuerda floja. En la prueba final tenían que cocinar un plato que tuviese menos de 600 calorías, pero su plato de pollo las superaba. Además, tuvo un cocinado fallido, según el veredicto de los jueces.

“No me voy con pena, porque estoy satisfecho. Haber echado a Terelu Campos, a Victoria Abril... ni en mis sueños. Eso sí, he sido un sinvergüenza, pero es que soy así. No puedo fingir lo contrario”, reconoció en su adiós Eduardo Navarrete, que señaló a Iván Sánchez como su apuesta para ganador.

