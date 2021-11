El gran concurso de David Bustamante, el ‘caballito ganador’ de ‘MasterChef Celebrity 6’

Una de las cosas más bonitas que tiene MasterChef Celebrity es que nunca se sabe qué perfil de concursante puede ser el ‘caballito ganador’ de la edición. Hasta ahora han ganado actores, deportistas, incluso una celebridad de oficio un tanto difuso como Tamara Falcó, que lo mismo es colaboradora de El Hormiguero que te firma un libro de recetas que resulta que no ha escrito.

En MasterChef Celebrity 6 hay varios perfiles que destacan, y no sería de extrañar que este año ganase por primera vez un cantante. Y es que David Bustamante está teniendo un gran concurso, en el que está elaborando grandes platos y dando muy buenos momentos televisivos.

Conocimos al cántabro como concursante de Operación Triunfo en 2001, y desde entonces ha participado en muchos talent shows, generalmente ya desde el otro lado de la barrera. Ha sido coach de La Voz Senior y asesor de La Voz, y como jurado ha participado en Top Dance, Eso lo hago yo, El número uno o Mira quién va a Eurovisión. No fue hasta el año 2018 cuando decidió ser juzgado de nuevo al concursar en Bailando con las estrellas, el reformado Mira quién baila.

David Bustamante en 'MasterChef Celebrity'

Con MasterChef Celebrity David Bustamante no ha ido a cubrir el expediente, como le sucede a otros compañeros de forma descarada. Él quiere ser realmente el mejor, superarse día a día, y de paso, deja que conozcamos un poco más a ese otro Bustamante, que recuerda al joven que lloraba dentro de Operación Triunfo porque se acuerda de los suyos.

Ha tenido momentos muy hermosos recordando a su tío ‘El Rosalío’, al que dedicó un plato que fue identificado como una réplica perfecta por parte de los jueves. Y fue muy emocionante también cuando dedicó un plato a su sobrino Mateo, al que todavía no había tenido ocasión de conocer en persona.

Aunque ya se dejaba entrever, el David Bustamante más guerrero salió a la luz en el programa 6. En la prueba de exteriores los dos equipos estuvieron muy mal, y los jueces decidieron que tres miembros de cada equipo, elegidos por sí mismos, fuesen a eliminación. Ahí Eduardo Navarrete decidió salvarse por su cara bonita, y dejó a Bustamante con un delantal negro. A pesar de ello, Busta fue elegido por los jueces como el mejor cocinero del día y pudo donar el dinero a la ONG que eligiese.

“Yo huyo de los conflictos, y en un momento de tensión, decidí arriesgarme. Yo estoy esforzándome y estudiando un montón. He venido a trabajar, no a pasearme”, diría en ese mismo programa, en toda una declaración de intenciones. Y ese trabajo, muy duro por cierto, es el que le está garantizando (o casi) ya un hueco en la final del programa, prevista para dentro de unas tres semanas si es que vuelven a llegar cinco aspirantes a la misma tal como sucedió en la temporada anterior.

Ojo, que a pesar de todo su buen trabajo y su disciplina en las cocinas David Bustamante no tiene intención de abandonar el mundo de la canción ni mucho menos. Él ha ido al programa a probar suerte en los fogones, pero no quiere que olvidemos ni un solo momento su oficio. De ahí que esté todo el rato cantando, cada vez que puede, solo o acompañado de algún invitado. Algo que, dicho de paso, no suele ser muy bien recibido en las redes sociales, pues para muchos espectadores (incluido el que aquí escribe) abusa de dar el do de pecho.

Es probable que Bustamante, al igual que otros artistas, pretenda demostrar a través de su cocinado que él sus proyectos profesionales se los toma muy en serio. Y que si se deja la piel para elaborar un buen plato no nos podemos ni imaginar cómo se lo currará para continuar dentro del mundo de la música, 20 años después de haber sido lanzado a través del programa Operación Triunfo.

David Bustamante en 'MasterChef Celebrity'

Se interpretará a sí mismo en la serie ‘HIT’

Esta semana David Bustamante hará doblete en el prime time Televisión Española. Y es que no le veremos únicamente en MasterChef Celebrity, sino que también se colará en la serie HIT, en este caso, interpretándose a sí mismo.

En el avance del último capítulo ya descubrimos que Chelo (Alba de Ángel) una de las niñas del IES León Felipe, en Puertollano está convencida de que su padre es David Bustamante, pues su madre era seguidora del cantante y le vio de cerca en varios conciertos en el pasado. Esa trama irá a más cuando el propio Bustamante vaya a Puertollano a dar un concierto, lo que provocará que la joven quiera saber si el de ‘Dos hombres y un destino’ es su verdadero padre o no.

“Cuando me lo propusieron me pareció sencillo porque al ser mi primera ficción, parece que hacer de ti mismo da más margen para improvisar. Pero la interpretación, aprender los guiones… sí que me supuso un gran esfuerzo”, dijo sobre esta experiencia el cántabro en la web de RTVE.

