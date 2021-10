Bustamante habla de su mayor temor sexual 20 años después de 'OT': "No se bajan dos tonos"

David Bustamante ha sido uno de los últimos protagonistas de 'La Sexta Noche'. El artista ha acudido al espacio de debate político para hablar sobre sus proyectos profesionales, una oportunidad que la periodista Verónica Sanz ha aprovechado para rescatar, a través de un vídeo, la que hace veinte años era una de las mayores preocupaciones del cántabro.

Corría el año 2001 cuando un jovencísimo David Bustamante incursionaba en la televisión a través del concurso 'Operación Triunfo', un talent show que le dio a conocer y que mostró, además de su talento, su faceta más tierna e inocente. Durante la visita de la Selección Española a la academia más famosa del país con motivo de un tema que los chicos de 'OT' iban a interpretar para el Mundial de fútbol del 2002, el triunfito preguntó a Cañizares si los componentes del equipo tenían restricciones en lo referente a su actividad sexual antes de los partidos para así rendir al 100% en el terreno de juego. Una pregunta que generó mucha polémica, pues en pleno cautiverio de los concursantes Bustamante parecía muy preocupado por las consecuencias que el sexo podría ocasionar en sus capacidades vocales.

Sonriente y con gesto simpático, David ha contestado a la periodista y ha explicado el porqué de su temor en aquellos días de cautiverio. "Que bajábamos dos tonos... yo puedo decir 20 años después que no, que siempre viene bien una alegría para el cuerpo", ha dicho el ahora protagonista del musical 'Ghost', que añadía: "Le sentaría mal a él. Seguimos comprobando y de momento todo va bien".

Bustamante ha querido contar quién fue la persona que le hizo dudar de su capacidad vocal después de una eyaculación, un artista mexicano que dejó perplejo al por entonces joven cantante en aquellos días de academia. "Cristian Castro me dijo que bajaba dos tonos, y bueno... no sé. Igual tiene una explicación, pero yo personalmente estoy muy a favor", señalaba el cantante ante la atenta mirada de Verónica Sanz, que apuntaba: "Pero Cañizares estaba desacuerdo".

Pese a que tanto el hijo de Verónica Castro como el por entonces jugador de la Selección Española coincidían entonces en que el sexo previo al desempeño de sus quehaceres no aportaba nada positivo, Bustamante tiene a día de hoy una opinión muy distinta. Parecer que según su experiencia nada tendía que ver con las opiniones de aquellas visitantes a la academia de 'OT'. "Hay que hacer el amor y no la guerra, además que igual tienes dos tonos menos pero una sonrisa de oreja a oreja", contestó el artista con su particular don de gentes. Una respuesta con la que David cierra uno de los mitos que se cernieron sobre su persona durante la participación de la edición más vista del talent show español por excelencia.

