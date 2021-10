Adara, de azote de Telecinco a estrella de 'Secret story': el reality se entrega a ella para salvar su audiencia

Adara Molinero está siendo una de las grandes protagonistas de Secret Story. Pese a que inicialmente entró a la casa de Guadalix como visitante temporal, la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo le permitió convertirse en concursante de pleno derecho.

Tras su incorporación a la lista de concursantes, Adara ha vuelto a hacer gala de su magistral manejo de los realities uniéndose al grupo minoritario, formado en un principio por Miguel Frigenti, Cristina Porta y Luca Onestini. Esta alianza le ha generado enfrentamientos con buena parte del resto de concursantes, pero también le ha servido para generar contenidos y ganar presencia en el programa.

El reality, a su vez, ha aprovechado el protagonismo de Adara para rellenar la escaleta de sus cinco entregas semanales, dando una más que evidente notoriedad a la concursante. Y es que la gran apuesta de la cadena para esta nueva temporada ha acabado quedándose a medio gas con un casting que no termina de atrapar, por lo que Adara ha acabado siendo, una vez más, un importante recurso.

Adara hablando de su padre con Carlos tras el vídeo del domingo#SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/ZEMIszF5vf — 𝐆𝐇𝐚𝐥𝐚𝐳𝐚𝐬 ✈️💜 (@GHalazas) October 26, 2021

En las cuatro semanas que lleva en la casa, Adara ha recibido dos llamadas: de su exnovio, Rodri Fuertes, y de su padre, Jesús Molinero. También ha podido leer dos mensajes más de Rodri, ha tenido una conversación en directo con su madre y ha recibido una caja con ropa de su hijo. Todos estos regalos han servido, además, para abordar tramas externas como la ruptura de Adara y Rodri o la nula relación con su padre, intentando así atraer a la audiencia.

Los gestos del formato con Adara, que muchos espectadores perciben como un evidente favoritismo hacia la concursante, son la prueba manifiesta de que Secret Story se ha entregado a Adara para salvar su audiencia. Como ocurrió en GH VIP 7 con su historia de amor con Gianmarco y sus conflictos con varios compañeros, Adara está recibiendo el empujón necesario por parte del programa para ser la estrella de este nuevo reality, todo ello pese a que la concursante ha tenido una turbulenta relación con Mediaset en los últimos meses.

La que fuera también concursante de Gran Hermano 17 dejó precipitadamente y sin dar explicaciones su canal en Mtmad, 'Madre mía', en abril de 2020. Casi un año y medio después, el pasado mes de agosto, la influencer estalló en sus redes contra la compañía de Paolo Vasile.

"Llevo sin salir en televisión más de un año. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí", espetó en una story de Instagram, molesta por algo que, aparentemente, se dijo sobre ella en el Sol@s, el reality de Mitele Plus en el que, por aquel entonces, estaban participando Carolina Sobe y Amor Romeira.

Adara: “El canal de MTMAD es una mierda y el pisito de los cojones” LOL pic.twitter.com/AWpHkwdZlf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 23, 2021

Adara calificó Mtmad como "una auténtica mierda y basura", mientras que se refirió a Sol@s como "el pisito de los cojones". "No sé por qué no tienen otro tema o por qué no hablan de su vida", añadió.

Según contó a sus seguidores, durante su época en Mtmad era la plataforma la que proponía los temas "para que haya polémica". Y es que la ex gran hermana habló abiertamente en su canal de aspectos sobre su vida personal como sus complejos físicos, su conflicto con el padre de su hijo o su ruptura con Gianmarco Onestini, con quien protagonizó un vídeo después de la separación para explicar los motivos.

"Demasiado me callo para todas las veces que me nombran buscando una guerra, que yo les conteste y salgan titulares por todas partes. Es asqueroso cómo algunas personas para ganar unos miserables euros", sentenció Molinero en el vídeo subido a Instagram.

Sin embargo, apenas dos meses después Adara y Mediaset parecen haber hecho borrón y cuenta nueva, instaurando una nueva alianza que, sin duda, favorece a ambas partes.

