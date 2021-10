Alba Carrillo da el plantón a 'Sábado Deluxe' ante el reproche de Jorge Javier Vázquez

Momento tenso en 'Sábado Deluxe'. Lo que comenzó como una animada noche de Halloween terminó siendo una de las más tensas para Alba Carrillo, que pese a que apareció momentáneamente en cámara luciendo un fantástico disfraz de zombie no volvió a pisar el plató donde su madre estaba sometiéndose a la prueba del polígrafo.

La que fuera finalista de 'Supermodelo 2007' se negó en rotundo a estar junto a Lucía Pariente mientras Conchita le hacía las preguntas de su 'polideluxe', cuestiones donde abordaba algunas de sus intimidades y, como no, también las de su mediática hija. Alba Carrillo decidió no estar en plató faltando así a lo acordado con la dirección, tal y como estos mismos apuntaban, pero no todo quedó ahí. La joven, que se quedó esperando en la sala VIP, dedicó varios improperios a los redactores y componentes del equipo de 'Sábado Deluxe', ya que a su parecer las cuestiones que se estaban tratando con su progenitora la estaban dejando en mal lugar.

"Yo no he dicho que iba a participar. Eso lo tenéis que gestionar con mi representante", se la escuchó decir de fondo a Alba, que muy enfadada catalogaba lo que estaba aconteciendo como una "encerrona". Esta actitud hizo que la dirección determinase que la exmujer de Feliciano López no estuviera sentada tampoco en el debate de 'La casa de los secretos', decisión que aún caldeó más el ambiente.

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer, ha cargado duramente contra los periodistas, redactores y la propia Conchita



Me parece increíble que se le sigan dando oportunidades en televisión, cuando siempre acaba cargando contra el programa que le contrata #polipariente #SabadoDeluxe pic.twitter.com/Hx4CrY4D31 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 30, 2021

Fue el presentador, Jorge Javier Vázquez, que sin estar Alba Carrillo delante y ante una apacible Lucía Pariente que parecía estar encantada con su entrevista, dedicó unas palabras a la que es una de las nuevas colaboradoras de 'Sálvame'. "A mí me cae muy bien Alba, pero está entrando en unos derroteros muy complicados. No sólo aquí, sino también en 'La casa de los secretos'. Está cruzando varias líneas rojas hasta que un día, otra vez, alguien le diga 'hasta aquí' y estará una temporada fuera", dijo el de Badalona en referencia al comportamiento de la tertuliana.

Una vez terminado el 'poli' de Lucía Pariente, madre e hija abandonaron las inmediaciones de Mediaset con el consiguiente enfado de la segunda. Una espantada a la que Alba nos tiene ya acostumbrados dado que hace escasas semanas abandonó en directo y en medio de gritos y reporches el plató del reality donde concursaba su madre. Una colaboradora con mucho recorrido pero con una mecha muy corta.

