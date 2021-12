El triste final de Verónica Forqué, la actriz que pidió a su representante participar en 'MasterChef Celebrity'

Verónica Forqué ha fallecido este lunes 13 de diciembre a los 66 años. La inesperada muerte de la actriz ha impactado a sus seguidores, que hace apenas unas semanas disfrutaban con su presencia en MasterChef Celebrity, donde logró convertirse en la gran protagonista de la edición gracias a su peculiar carácter.

La ex chica Almodóvar no sólo se ganó al público en su paso por el talent de TVE, también se hizo un hueco en el corazón de todos sus compañeros. "Es auténtica y especial, y creo que tengo razón cuando digo que esta es la edición de Verónica Forqué. Nos preguntarán a cualquiera de nosotros en qué edición estuvimos y la respuesta será 'en la de Verónica Forqué'", confesaba Miki Nadal a BLUPER tras su victoria en el programa.

Lo cierto es que la productora del concurso llevaba tiempo intentando contar con la presencia de Forqué en el programa. Así lo desveló ella misma en la presentación de su edición en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz: "A mí me habían llamado hace un par de años para participar y no me vi preparada, me escaqueé", confesaba la actriz.

La actriz relató su experiencia en 'MasterChef' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Gtres

Sin embargo, este convulso 2021 Verónica sintió que era su momento de lanzarse a los fogones y sumar una nueva experiencia a su extensa trayectoria profesional. "Este año llamé a mi representante un día y le dije 'Ramón, quiero estar en MasterChef Celebrity'". Nada hacía presagiar entonces el dramático final de Verónica Forqué, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en su casa de Madrid apenas tres meses después de que relatara a los medios su paso por el talent culinario.

Si hay algo que marcó el concurso de la actriz fue su actitud en las pruebas de exteriores. La protagonista de Kika no llevaba bien la presión de tener que sacar adelante los retos por equipos, mostrando en muchas ocasiones su peor faceta. "He perdido mucho los papeles y no estoy acostumbrada, y mucho menos en público. Me voy a ir de España", bromeaba en el FesTVal.

A pesar de sus salidas de tono, todos sus compañeros de edición coincidían en que Verónica era una mujer entrañable y vivió la experiencia de la única forma que sabía hacerlo: intensamente. "Es como volver a la infancia: no sabes nada, no eres nadie, eres una mierda", expresaba la actriz al hablar de la presión del programa.

Fue precisamente la gran exigencia del formato lo que acabó desembocando en el abandono voluntario de Verónica a las puertas de la final. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada", comentó. "He luchado diez semanas, la experiencia es de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", dijo entonces.

La REINA bajando para dar la aprobación de que las cosas se están haciendo como deben hacerse #MCCelebrity pic.twitter.com/dFzwhkPuL3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2021

Forqué no pudo regresar a la competición, pero sí reapareció en la final para apoyar a sus compañeros. "¿Verónica, cómo estás, has descansado?", le preguntaba Pepe Rodríguez. "¿Tú cómo me ves?", respondía ella, que se mostraba feliz y encantada de volver a pisar la galería de MasterChef.

Una vez más, y pese a no ser una de las finalistas, Verónica se convirtió en protagonista del programa y conquistó a la audiencia con sus divertidos momentos y comentarios, unas escenas que ahora quedan para la posteridad como su último regalo a un público que nunca la olvidará.

Sigue los temas que te interesan