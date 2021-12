Roberto Leal estrena faceta en 'LEGO Masters': "Presentaría un reality siempre que no sea faltón"

Antena 3 estrena este miércoles 15 de diciembre LEGO Masters, un talent de éxito internacional que ahora llega a España de la mano de Atresmedia y con Roberto Leal como maestro de ceremonias.

El presentador estará acompañado de la cómica Eva Hache y el ingeniero y diseñador de LEGO Pablo González. Ambos serán miembros del jurado y se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.

LEGO Masters es una competición que reunirá a las ocho mejores parejas de constructores del país. Los concursantes deberán emplear su talento, destreza y creatividad en cada trabajo, realizado exclusivamente con LEGO.

Solo una pareja se alzará con el título de Lego Masters España, obtendrá el trofeo del programa y ganará el premio económico de 50.000 euros. Además, los ganadores y los duelistas obtendrán el privilegio de exhibir sus creaciones en la Flagship Store de LEGO, ubicada en Barcelona.

La producción del programa correrá a cargo de Shine Iberia en colaboración con Atresmedia. Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de la cadena, ha destacado en la rueda de prensa celebrada este lunes "lo visual que es el programa", ya que asegura que es un formato que "entra por lo ojos y es hipnótico", independientemente de que el espectador sea fan de LEGO o no.

Roberto Leal coincide en la idea de que el programa atrapará a toda la familia: "Esto es un aprendizaje para todos. Aunque no seas un gran fan de LEGO, te quedas pegado".

En cada programa, las parejas se enfrentan a dos retos. El tiempo será fundamental a la hora de trabajar en LEGO Masters, ya que habrá pruebas rápidas para montar un puente de dos metros de largo o reproducir un objeto retro, y otras más complejas, en las que contarán con más tiempo para crear mundos espectaculares.

Cada pareja se encargará de una parcela de un mundo de LEGO, donde incorporar elementos y construcciones espectaculares, creaciones realistas y mecanismos complejos. Por ejemplo, tendrán 15 horas para crear una sección de un parque de atracciones con una atracción motorizada o edificar a pequeña escala un icónico monumento español en 10 horas. Cada semana, la pareja cuyas creaciones no hayan superado el nivel exigido por el jurado en estos dos retos abandonará la competición.

Pablo González y Eva Hache son los dos miembros del jurado de 'LEGO Masters'. Atresmedia

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha asegurado que uno de los grandes desafíos de traer este formato a España ha sido la selección de concursantes: "El casting era muy exigente, no hay una presentación masiva y es una comunidad muy cerrada". A pesar de ello, unas 3.000 personas se han presentado al casting, de las cuales un centenar llegó a la prueba presencial.

Uno de los puntos fuertes del talent es su espectacular plató. "Es el plató más bonito en el que he estado, lo hemos convertido en un parque de atracciones de LEGO", ha confesado la directiva de Shine.

Los concursantes dispondrán de 2.500.000 piezas, repartidas en 2.000 cubetas, y 7.000 minifiguras de LEGO. Entre ellas, se encontrarán las recreaciones del presentador, de los jueces y hasta de los propios participantes.

Más allá de dirigir la competición, Roberto Leal tendrá la función de adentrarse en la faceta más personal de los concursantes, de manera que los espectadores puedan conocerlos mejor. De esta manera, el andaluz recupera sus aptitudes como reportero y se encarga por primera vez de una parte más cercana al reality. "Nunca me había visto en este papel y la verdad es que me he visto bien", confiesa.

Tras esta experiencia, el presentadora asegura que presentaría un reality "siempre que sea divertido y que no sea faltón". Y concluye: "En Atresmedia estoy teniendo muchas oportunidades de hacer cosas diferentes y esto es un formato completamente distinto de lo que había hecho hasta ahora".

