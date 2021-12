Así despide el mundo de la cultura a Verónica Forqué, "rostro imprescindible del cine español"

La actriz Verónica Forqué ha sido hallada muerta este lunes en su domicilio madrileño a los 66 años de edad, tal y como han podido confirmar los servicios de emergencias que han acudido a su casa.

Forqué había participado recientemente en la última edición de Masterchef Celebrity, programa de Televisión Española que terminaría abandonando por problemas de cansancio.

"La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más', tiro un poco el delantal pero un rato", afirmaba.

Forqué destacó en grandes películas de los años 80, principalmente en los largometrajes del director Pedro Almodóvar, como Kika (1993) o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984).

Tras la noticia de su fallecimiento, el mundo de la cultura y del cine le ha rendido un amplio homenaje, recordando sus grandes cintas y los mejores momentos en la gran pantalla. La Academia de Cine ha sido una de las primeras en recordar la importante figura que Forqué ha supuesto para la cultura española, un "rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas", afirmaban en un mensaje a través de Twitter.

🔴 Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021

El Deseo, la productora del que probablemente haya sido el director de su carrera, Pedro Almodóvar, también ha querido lanzar un mensaje para homenajear la figura de la actriz.

"Todo nuestro amor a la familia de Verónica en estos momentos tan dolorosos. El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica. El deseo siempre será tu casa".

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más consagrados dentro y fuera del país, también ha querido dedicar unas bonitas palabras a Forqué a través de las redes sociales.

"Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P.".

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Andrea Levy, también ha querido recordar la figura de la icónica actriz.

"Verónica Forqué ha sido una de las grandes actrices de nuestro cine, teatro y televisión. Su personalidad y carisma han conquistado a varias generaciones de españoles. Echaremos de menos su ternura y alegría".

Verónica Forqué ha sido una de las grandes actrices de nuestro cine, teatro y televisión. Su personalidad y carisma han conquistado a varias generaciones de españoles. Echaremos de menos su ternura y alegría. https://t.co/Nn8v33Gd46 — Andrea Levy (@ALevySoler) December 13, 2021

El director Álex de la Iglesia ha querido mandar "un abrazo gigantesco a la familia y amigos que somos todo el cine español. Es angustioso". La cómica Eva Hache, ha afirmado estar apenada por el fallecimiento de la actriz. "Me da mucha mucha pena la muerte de Verónica Forqué", admitía en su cuenta personal de Twitter.

Me da mucha mucha pena la muerte de Verónica Forqué. 💔 — Eva Hache (@eva_hache) December 13, 2021

El cineasta y humorista José Corbacho ha admitido estar "triste" y "jodido" con la noticia. "Un fuerte abrazo a familiares y amigos de una mujer tan sensible y tan especial. Respetemos su recuerdo", afirmaba en su cuenta personal de Twitter.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan