Verónica Forqué desfiló para Eduardo Navarrete días antes de su muerte: hablamos con el diseñador

Triste noticia en el mundo del cine y el entretenimiento. La actriz Verónica Forqué ha fallecido de forma inesperada a los 66 años de edad. Su pérdida se ha producido apenas dos semanas después de desfilar para Eduardo Navarrete (27 años), quien fue su compañero en la última edición de MasterChef Celebrity.

EL ESPAÑOL ha hablado con el diseñador minutos después de que Efe desvelara que Verónica Forqué fue hallada muerta la mañana de este lunes 13 de diciembre en su casa de Madrid por los servicios de urgencia del Summa 112, quienes no han podido salvar su vida. Según han confirmado a la agencia fuentes de la investigación, la actriz se quitó la vida en su domicilio, ubicado en la calle Víctor de la Serna. Fue una persona quien llamó al servicio de urgencias a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio que. Las primeras pesquisas apuntan a que se quitó la vida ahorcándose

Eduardo Navarrete ha comentado a este periódico que se encuentra en estado de "shock" tras recibir la noticia. Un desenlace inesperado para el diseñador, quien mantuvo un contacto con su compañera del talent show este domingo 12 de diciembre.

Verónica Forqué en su última aparición pública, el desfile de Eduardo Navarrete. Gtres

Fue el pasado 29 de noviembre, el mismo día que se celebraba la gala final de MasterChef Celebrity, cuando la intérprete tuvo su última aparición pública. Entonces se llevó todos los aplausos tras desfilar con un original modelo lleno de pailletes que se inspiraba en el logo de El Corte Inglés y que fue creado por el mencionado diseñador. Poco antes de que comenzara el último episodio de la sexta edición del talent, Eduardo Navarrete reunió a gran parte de los aspirantes en el madrileño mercado de San Antón para mostrar a sus invitados y a la prensa su nueva propuesta de moda, inspirada en la cotidianidad y los productos del supermercado.

Minutos antes de la pasarela, muy amable y ante la expectación por su desfile, Verónica Forqué conversó con este periódico sobre su última participación en la pequeña pantalla, sobre su hija María y sobre sus próximos planes. Entre ellos, la celebración de su cumpleaños que tuvo lugar solo dos días después, el 1 de diciembre. En su conversación con la prensa, la actriz no quiso estar sola. A su lado permaneció su compañera de MasterChef Celebrity, Belén López (51), ya que la fallecida intérprete, galardonada con cuatro premios Goya, confesaba tener "miedo escénico".

'MasterChef Celebrity' fue el último proyecto televisivo de la actriz. Gtres

Durante la velada, Verónica Forqué aseguraba sentirse "bien" tras abandonar de forma repentina el talent show por problemas de depresión y, según explicó previo al desfile de Navarrete, por "circunstancias de la vida". Ante la pregunta de sus próximos proyectos, únicamente se limitó a responder: "No se puede decir porque todavía no hay nada concreto. Hope so". Hoy, sus amigos y seres queridos lloran su inesperada partida.

