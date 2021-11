Verónica Forqué, sobre su polémica hija: "Es muy buena y mi fan. Está contenta"

La noche de este lunes 29 de noviembre, Verónica Forqué (65 años) se convirtió en una exitosa modelo de pasarela. La actriz se llevó todos los aplausos tras desfilar con un original modelo lleno de pailletes que se inspiraban en el logo de El Corte Inglés y que fue creado por el diseñador Eduardo Navarrete (27), su compañero en MasterChef Celebrity.

Poco antes de que comenzara la gala final del talent show, el diseñador reunió a gran parte de los aspirantes en el madrileño mercado de San Antón para mostrar a sus invitados y a la prensa su nueva propuesta de moda. Se trata de Supermercados Navarrete, una colección inspirada en la cotidianidad y los productos del supermercado.

Minutos antes de la pasarela, muy amable y ante la expectación por su desfile, Verónica Forqué conversó con EL ESPAÑOL sobre su última participación en la pequeña pantalla, sobre su hija María -conocida en redes como I'm Virgen María y polémica por sus desnudos y sus sugerentes imágenes- y sobre sus próximos planes. Entre ellos, la celebración de su cumpleaños que tendrá lugar este miércoles 1 de diciembre.

Verónica Forqué y Eduardo Navarrete en la presentación de Supermercados Navarrete. Gtres

En su conversación con la prensa, Verónica Forqué no estuvo sola. A su lado permaneció su compañera de MasterChef Celebrity, Belén López (51), ya que la intérprete madrileña, galardonada con cuatro premios Goya, confesó tener "miedo escénico".

¿Cómo se siente esta noche?

Me siento bien. Yo lo que pienso es que el supense se ha roto porque todo el mundo no está viendo. Nos han visto y ya no nos van a aplaudir.

En pocas horas será al final de MasterChef Celebrity, donde usted ha sido una auténtica terremoto.

Un poco. Más que la de Alcorcón. Se queda corta.

Dio mucha pena su abandono.

Pues es que... Circunstancias de la vida.

¿No puede contar más?

No.

Verónica Forqué y su hija, María, en el último adiós a la madre de la actriz. Gtres

¿Su hija dejó en el aire que había un motivo especial que se conocerá con el tiempo?

¿Sí? No sé. Mi hija es mi hija. Yo no sé lo que dice ella, no sé.

Ha comentado que tiene muchas ganas de cocinar y trabajar con usted.

Bueno, pues ojalá.

¿Qué le ha dicho ella?

Mi hija es muy buena y mi fan. Ella siempre me dice 'muy bien, muy bien mami. Eres la mejor'. Está contenta.

¿Se arrepiente de haber abandonado el talent?

No.

¿Repetiría la experiencia?

Sí.

¿Qué es lo mejor y lo peor que se ha llevado?

Me he divertido mucho, mucho, mucho. Además, he conocido a gente estupenda. Mis compañeros son adorables y nos llevamos todos muy bien. En lo negativo, es que es muy agotador y muy estresante. Es más de lo que se dice.

¿En la realidad usted es así? Como se ha mostrado en la pantalla.

Estaba un poco acelerada.

Verónica Forqué en la 13 edición del FesTVal. Gtres

¿Qué fue lo más duro que tuvo que enfrentar?

La disciplina, por un lado. Pero sobre todo, cuando te tocaba de capitana de equipo, ibas a muerte y te ponías muy nerviosa porque lo que querías es que tu equipo ganara porque si no uno se iba a la calle.

¿Ahora cocina?

Sí, claro.

¿Ha tenido que hacer meditación tras el programa?

Sí.

¿Se atrevería a hacer otro talent?

Bueno, Dios dirá, no sé. Así en general es difícil contestar.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Bueno pues... No se puede decir porque todavía no hay nada concreto. Hope so.

Este miércoles 1 de diciembre es su 66 cumpleaños. ¿Cómo lo celebrará?

Con amigos.

[Más información: La vida de Verónica Forqué cuando cree que nadie la ve: la relación con sus vecinos y paseos con su perro]

Sigue los temas que te interesan