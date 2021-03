La polémica hija de Verónica Forqué se convierte en alumna de la famosa autoescuela de Cuenca

María Forqué (31 años) escogió un llamativo vestido para los Goya con la esperanza de que pudiera posar en la alfombra roja junto a su madre, Verónica Forqué (65). Finalmente, no le permitieron aparecer ante el photocall debido a las restricciones de la Covid-19, aunque ella dudó sobre esto y llegó a decir en sus redes sociales que le habían negado su presencia ante la prensa "por ir desnuda".

Lo cierto es que su traje de gala no era más que una gasa color nude totalmente transparente que dejaba a la vista su lencería. Aún así, sorprendentemente consiguió pasar desapercibida por no poder mostrarse en público durante la entrega de galardones y no fue hasta días después cuando quiso presumir de su especial look en las redes.

Una vez guardado el anti-vestido en su armario, la joven se ha puesto los vaqueros y una camiseta básica para acudir a clase. Pero no a cualquier tipo de aula. María está yendo a Cuenca para preparar sus exámenes del carné de conducir en la autoescuela más conocida por los famosos patrios.

La lista de personajes y personalidades de renombre social que han pasado por dicho centro es infinita. Desde Malú (39), Esther Doña (42), Kiko Rivera (37), Blanca Suárez (32), Belén Esteban (47), Jon Kortajarena (35), El Juli (37), Úrsula Corberó (31) o Hugo Silva (43) -entre muchos otros- han pasado por sus aulas con vistas a las casas colgadas.

¿Qué tiene de especial la autoescuela San Cristóbal que cautiva a todas las celebrities del país? La rapidez en el resultado. Tanto para el carné como para la recuperación de puntos. En ese centro no solo todo es posible, sino casi inmediato. El teórico, 4 días; el práctico, dos semanas. "La única Autoescuela en la que sacarse el carné en dos semanas y con decenas de miles de aprobados a nuestras espaldas, gracias a nuestro método único", reza el escrito en Facebook del centro conquense. Además, no se trata de un centro baladí, ordinario. Por más que el barrio en el que se encuentra sea humilde y castizo, con sus grafitis, sus tiendas de frutos secos y su taller mecánico de confianza, esa autoescuela es de prestigio. Al menos, por las personas que la han frecuentado.

En vista de los grandes resultados que obtiene el centro, solo habrá que esperar unos días para conocer si María Forqué se convierte en otra de las alumnas vip que consigue la licencia para conducir en tiempo récord.

Vende sus bragas usadas

La prensa comenzó definiendo a María como una "pija siniestra", porque así le gustaba hacerse llamar cuando empezó a aparecer en eventos al lado de su madre y siempre luciendo looks muy llamativos. Cambió varias veces de color de pelo -desde azul, rosa o negro azabache- e incluso mostró un lado totalmente rapado que combinaba con decenas de piercings y labios negros o morados. Esta imagen no pasó desapercibida, pero sus excentricidades han ido más allá y su versión actual no deja de sorprender. En sus redes, recrea imágenes muy sensuales casi siempre en ropa interior y precisamente ha puesto a la venta, incluso, sus bragas usadas cuyo precio oscila entre los 100 y los 600 euros, según informó el programa Socialité este pasado fin de semana.

Esta esencia provocativa se intuye ya con el nombre de usuario que utiliza en su Instagram: I'm virgen María. Desde esta plataforma, la joven publica fotografías muy exuberantes que rozan la censura de la red social; de hecho, son varias las ocasiones en las que sus publicaciones han sido retiradas por no cumplir con las normas de la comunidad virtual.

María comparte imágenes muy provocadoras a la vez que creativas y surrealistas. La joven asegura que "le aburre la normalidad" y por eso recurre a su mundo sensual y libre de prejuicios. Un universo que no deja de sorprender, ya que sus propuestas son cada día más alocadas y alejadas de lo políticamente correcto.

También comparte vídeos practicando pole dance, realizando sesiones de body painting o simplemente mostrando su última adquisición estilística como en el caso de los Goya.

