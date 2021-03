El vestido transparente de la hija de Verónica Forqué en los Goya: descubrimos la razón oculta de su 'look'

El pasado sábado se celebró la gala de los premios Goya 2021, una cita que este año ha resultado muy atípica debido a la pandemia, que mantuvo a todos los nominados -más de un centenar- en sus casas y conectados por videoconferencia. Estas medidas antiCovid también se pudieron constatar horas antes, pues por primera vez en la historia de los Goya, la alfombra roja tuvo lugar en una ubicación diferente a la de la gala. El photocall se colocó en el mítico Hotel Miramar y en él posaron menos de una treintena de actores, actrices y artistas, mientras que otros muchos se quedaron con las ganas de lucir públicamente sus estilismos tan especiales para el gran día.

Una de ellas fue María Forqué (31 años), hija de la actriz Verónica Forqué (65 años). La joven escogió un peculiar look para no pasar desapercibida ante los focos, pero finalmente se le negó la posibilidad de desfilar ante los fotógrafos por mero protocolo sanitario. No obstante, tras acudir junto a su madre al hotel -quien sí posó ante los medios-, María mostró sus dudas en su perfil de Instagram respecto a la negativa que acababa de recibir por parte de los organizadores: "Creo que, en verdad, no me han dejado salir por ir desnuda".

Sin embargo, el hecho de no poder ser fotografiada de forma oficial en los Goya no frenó a la hija de la actriz. María utilizó sus redes sociales para mostrar ampliamente su estilismo, que no dejó indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virgen María (@imvirgenmaria)

El outfit de la influencer resultaba difícil de calificar, aunque no hay duda de que para lucirlo hay que poseer una gran personalidad y una autoestima muy sólida y, sobre todo, falta de miedo para romper moldes. María lució a modo de vestido una especie de tela de gasa absolutamente transparente aunque con una tonalidad nude que deja al descubierto toda su ropa interior de estilo lencero. El toque curioso de su look lo puso con los complementos, y es que tanto en el ombligo como en uno de sus pezones lucía piercings con brillantes. En los pies calzaba unas sandalias de diseño transparente con infinito tacón y plataforma gruesa.

Al contrario que su madre, que se decantó por un vestido-túnica en blanco y negro bastante discreto, la joven Forqué no tuvo reparos en mostrar su esbelta figura. Sin embargo, lejos de lo que en un principio pudiera parecer, la elección estilística de María esconde un motivo muy serio y relevante que se ha pasado por alto.

Rose McGowan, en los MTV de 1998. RRSS

La propia María Forqué apuntó de forma casi imperceptible que su look era una especie de homenaje a la actriz Rose McGowan (47) -conocida por su papel, entre otros, en la serie Embrujadas-, una de sus intérpretes favoritas.

Pero no se trataba únicamente de un homenaje a McGowan, sino a un hecho puntual y reivindicativo que protagonizó la actriz hollywoodiense hace más de dos décadas. En 1998, Rose apareció en la alfombra roja en los MTV Video Music Awards con un vestido negro completamente transparente que mostraba sin tapujos cada una de sus curvas. La actriz acudía al acto con su entonces pareja, Marilyn Manson (52), y su atuendo copó titulares y desató la polémica entonces. La intérprete no dio explicaciones al respecto hasta 20 años después: "Fue mi primera aparición pública después de ser violada. Y pensé, era algo así como Russell Crowe y Gladiator cuando sale al ring y él dice, '¿No estás entretenido?' Y por eso hice eso. Esa fue mi respuesta a la agresión", desveló en una entrevista de 2018.

De esta forma, María Forqué quiso mandar desde los Goya un mensaje feminista y de apoyo al movimiento 'Me Too' en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Soy la virgen María"

'I'm virgen María' es el nombre de usuario que tiene la hija de Verónica Forqué en su perfil de Instagram. Desde esta plataforma, la joven publica fotografías muy llamativas que rozan la censura de la red social; de hecho, son varias las ocasiones en las que sus publicaciones han sido retiradas por no cumplir con las normas de la comunidad virtual.

María Forqué asegura que le aburre lo normal y por eso sus redes están repletas de imágenes surrealistas. RRSS

María comparte imágenes muy provocativas a la vez que creativas y surrealistas. La joven asegura que "le aburre la normalidad" y por eso recurre a su mundo sensual y libre de prejuicios. Un universo que no deja de sorprender, ya que sus propuestas son cada día más alocadas y alejadas de lo políticamente correcto.

También comparte vídeos practicando pole dance, realizando sesiones de body painting o simplemente mostrando su última adquisición estilística como en el caso de los Goya.

[Más información: El 'tierra trágame' de Natalia de Molina y el traje perdido de Jon Kortajarena: todas las anécdotas de los Goya]