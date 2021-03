Las 8 mujeres (mediáticas) de las que más hemos aprendido este último año

Este lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reivindicar el poder de la ciudadanía femenina en todos los ámbitos de la vida, desde el laboral hasta el personal.

Los últimos 12 meses han sido muy duros para la sociedad debido a la pandemia, y muchos famosos han sido tristemente protagonistas por tener que enfrentarse a algunas de sus vivencias más complicadas. Entre los nombres y apellidos más reconocidos que han tenido que reunir gran valor y fortaleza este pasado año destacan los de ocho mujeres.

En esta señalada fecha que se marca con un color morado intenso en el calendario, JALEOS ha querido dar voz al poder y la lucha de las ocho famosas que han dejado huella este año y han ofrecido una importante lección de vida, de personalidad o de valentía.

1. Ana Obregón: por su lucha

Ana Obregón.

El 13 de mayo de 2020 la vida de Ana Obregón (65) cambió para siempre. Su hijo, Álex Lequio, fallecía tras dos años de lucha contra el cáncer. La propia actriz, cuando tuvo fuerzas para hacerlo, compartió una frase que definía a la perfección su estado: "Se apagó mi vida". El dolor continuó -y continua- muy presente durante los meses próximos en los que ha ido dando a conocer su duelo a partir de mensajes dedicados al joven en sus redes sociales. Ana se refugió en su casa, en su familia y sus amigos más íntimos, y precisamente una de sus más fieles amigas, Susana Uribarri, consiguió animarla para despedir el año desde la Puerta del Sol y ante todos los españoles. Obregón conmocionó a la audiencia de TVE en las últimas Campanadas, y es que desde aquel balcón brindó por su hijo y envió un mensaje muy claro a la ciudadanía y a los poderes del Estado para que se centren en lo que realmente importa: la salud.

2. Paz Padilla: por su actitud

Paz Padilla.

El año pasado, Paz Padilla (51) tuvo que hacer frente a tres importantísimas despedidas en su vida. En febrero de 2020 decía adiós a su madre, Lola, a los 91 años de edad, una imparable mujer de quien heredó su arte para el humor. Cinco meses más tarde, su marido, Antonio Juan Vidal, perdía la vida tras largos meses de lucha contra el cáncer.

Los dos pilares vitales de Paz desaparecieron, pero la presentadora dio una absoluta lección a todos cuando después de la muerte de su marido quiso demostrar sus alegres ceremonias para despedirle. Padilla tiene claro que la muerte va ligada por completo a la vida y prefirió envolver el dolor que sentía en su corazón con una dosis de buena energía en familia, bailes y mensajes divertidos para su amado.

Un nuevo revés azotó a Paz el pasado agosto, pues moría su suegra. Sin duda, un año muy complicado para la humorista que lejos de hundirse tomó consigo el amor de los tres que se fueron para continuar adelante por todos ellos.

3. Sara Carbonero: por su valentía

Sara Carbonero.

Fue en mayo de 2019 cuando Sara Carbonero (37) desvelaba en su cuenta de Instagram que padecía un tumor cancerígeno en un ovario. Una noticia que llegaba semanas después de que el futbolista sufriera un infarto. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada". Superó sus duros tratamientos y tras meses compartiendo en sus redes fotografías antiguas, decidió mostrar su nueva versión, más fuerte y bella que nunca, y deslumbró a todos.

Además, hace apenas un mes, en febrero de 2021, ingresó por una operación que nada tenía que ver con su cáncer. De hecho, la intervención ya estaba prevista con anterioridad y una semana después recibía el alta y a los cuatro días ya retomaba su trabajo en Radio Marca.

4. Julia Otero: por su verdad

Julia Otero.

El pasado 16 de febrero, la periodista Julia Otero (61 años) compartió en las ondas la que, sin lugar a dudas, es la confesión más difícil de su vida: anunció que padece cáncer. "El martes pasado, no hace ni una semana, en un control rutinario de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas que no procuran el bien común", fueron sus primeras palabras. La comunicadora se enfrenta a la palabra cáncer sin miedos tras "seis días pronunciándola". Otero desveló, además, que se retira de su programa Julia en la onda durante un tiempo.

Una vez más, la locutora prefirió ser sincera hacia sus oyentes y no ocultar su realidad. No esperó y desveló la noticia en primera persona y haciendo frente a todo.

5. Mila Ximénez: por perder el miedo

Mila Ximénez.

Mila Ximénez (68) volvió este martes 2 de marzo a Sálvame tras más de un mes apartada de su trabajo a causa del cáncer de pulmón que padece. La colaboradora pisó el plató muy emocionada: "He pasado muchos nervios hoy, he tenido vómitos, mareos...". Pero enseguida detalló su dura realidad, desde lo que suponen sus largas horas en el hospital, sus miedos del principio hasta las ganas de vivir que tiene ahora.

"El camino está siendo muy largo y muy jodido. Me ha parecido una eternidad", expresó la colaboradora. Además, reveló que esta semana tiene una cita clave: "Me hacen una nueva prueba porque se ha complicado una de las zonas. Me hacen un TAC y tomaré la decisión de seguir o no con el tratamiento".

Pero, sin duda, lo más relevante de su desgarrador discurso fue la parte final en la que se sinceró del todo: "Quiero normalizar la situación. Cuando me tenga que ir, me iré tranquila. Es una reflexión que me estoy haciendo todos los días. Yo quiero morir bien. No tengo miedo. Si se acaba esto es una tranquilidad para mí. Me da más miedo despertarme y decir '¿qué me pasa hoy?'".

6. Himar González: por no abandonar

Himar González.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando Himar González (44), presentadora de El Tiempo de Antena 3, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), preocupó a sus seguidores tras publicar en su perfil de Instagram que estaba ingresada en el hospital por una patología de la que no quiso dar detalles. La incertidumbre se acentuaba entre sus admiradores cuando compartió su dura realidad en el centro médico: "Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía".

Tuvieron que pasar más de dos semanas para que la meteoróloga desvelara el motivo de su ingreso: una fuerte dolencia como consecuencia de una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró. Para recuperarse voló a su archipiélago canario natal y junto a su familia consiguió volver con toda la fuerza a su puesto de trabajo en televisión.



7. Nuria Roca: por romper tabúes

Nuria Roca.

El pasado lunes 1 de febrero, Nuria Roca (48) comenzaba la semana -y el mes- sin saber que su rutina laboral estaba a punto de dar un giro de 180 grados en positivo. A su llegada a su puesto de trabajo, se le comunicaba que su presentador, Pablo Motos (55), había dado positivo en coronavirus y que era ella quien debía ponerse a los mandos del todopoderoso El Hormiguero. Y la valenciana mostró sobradamente su valía. Derrochó una impecable profesionalidad en plató, empatía y humor con los invitados y mucha conexión con la masiva audiencia, tanto que incluso se hizo una petición informal por parte del público para que ella se quedara presentando el formato para siempre.

Nuria representa a la mujer del siglo XXI: trabajadora incansable, polifacética, madre de familia numerosa y esposa libre y con carácter. De hecho, el mejor ejemplo de que es una mujer que vive con y cómo quiere es que tiene un matrimonio abierto con Juan del Val (50). Ellos mismos lo desvelaron en directo en El Hormiguero en 2017 de forma natural y espontánea.

8. Letizia: por mirar al futuro

La reina Letizia.

Mientras los escándalos sobre su familia política brotan sin cesar, Letizia (48) se mantiene en su lugar, queriendo distanciarse de las maniobras del rey emérito o de las hermanas de su marido. Y lo hace centrándose en lo que de verdad le importa: sus hijas.

Ellas podrían ser el futuro de la monarquía, pero llegue o no su primogénita al trono, lo que es seguro es que siempre serán madre e hija y por tanto, la Reina solo piensa en el bien de la princesa y la infanta por encima de cualquier cosa. En esa línea, Letizia fue la que propulsó que Leonor (15) continuara sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College; y por ese motivo también protege a sus dos hijas de cualquier tipo de exposición innecesaria.

[Más información: Julia Otero, su batalla más dura: su discreta vida en Barcelona y cómo anunció el cáncer en su entorno]