La familia de Nuria Roca y Juan del Val que conquista las redes: por qué generan tanta expectación

Cada noche que Nuria Roca (48 años) y Juan del Val (50) se sientan junto a Pablo Motos (55) en El Hormiguero para ejercer su labor de colaboradores del programa, el interés por la pareja queda reflejado en los motores de búsqueda como Google. Los espectadores teclean el nombre de ambos en la red para conocer más acerca de su historia de amor y su familia, pues al trabajar juntos, uno al lado del otro en la mesa, siempre dejan patente su química pero también los piques propios de un matrimonio que lleva unido más de 20 años.

La que fuera presentadora de Waku, Waku y el locutor de radio se conocen desde la juventud y tantas décadas juntos hace que hayan podido ser testigo directo de todos y cada uno de los detalles y tics del otro.

Nuria Roca y Juan del Val, el día de su boda en el año 2000. RRSS

Esta complicidad ha quedado patente en numerosas ocasiones en el prime time de Antena 3 en directo, donde los asuntos de la convivencia y los roces se han sacado a relucir sin tapujos entre ellos. Uno de esos jueves en los que acuden a El Hormiguero, Nuria y Juan protagonizaron un cruce de reproches conyugales muy explícitos. Confesiones como "detesto el jazz y que lo ponga Nuria a todo volumen; creo que es una música de locos y me enerva" y la respuesta de ella con "a mí no me gusta el flamenco y llevo más de 20 años escuchando palmas en casa" son solo algunas. Pero una de las más íntimas vino de boca de Roca hacia su marido: "Cuando sale del cuarto de baño no puedo entrar; es más, en la habitación no hay quien acceda hora y media después; yo creo que te deberías de hacer pruebas". Al escucharlo, del Val no daba crédito a que su esposa estuviera contando tal escatológica anécdota: "Nuria, por favor, para ya, no deberías estar contando esto, no te vengas arriba", suplicó.

Este tipo de momentos en los que la pareja se sincera son los más comentados en Twitter y el nombre del escritor suele convertirse en Trending Topic por sus divertidas e irónicas respuestas. Y es que no solo se muestra así en un plató, la visibilidad más mediática de Juan del Val aumentó cuando se autoproclamó anti-instagramer y empezó a compartir publicaciones en sus redes imitando fotografías de influencers y famosos pero en forma de parodia.

La pareja confesó en 2017 que son "una matrimonio abierto", algo que generó gran polémica en las redes. RRSS

El escritor empezó a ganar seguidores que entendían el humor como él y, entre broma y broma, en su perfil de Instagram también comparte imágenes con su mujer o en familia. De igual modo ocurre en las redes de Nuria Roca, que además de mostrar sus estilismos diarios ante el espejo de la entrada de su casa y mostrar las bambalinas de su programa, también muestra su cara más personal e íntima cuando está con su marido o con sus tres hijos.

Cuando opta por compartir este tipo de instantáneas de sus momentos en casa o disfrutando de una cena romántica en la que dejan a la vista su cara más desconocida, los seguidores inundan sus publicaciones de likes y de comentarios aplaudiendo la bella familia que han formado.

Y es que cuando el 12 de octubre de 2017 confesaron públicamente que el suyo es un matrimonio abierto causaron tal revuelo mediático y algunas críticas que decidieron calmar las opiniones ofreciendo su visión un día después en sus respectivas redes sociales. Pero los comentarios ofensivos nunca les preocuparon, porque es su vida; no obstante, Juan del Val sí contestó a aquellos que metían de por medio a sus hijos: "Lo que me parece un tanto arriesgado es que os preocupéis de los hijos de los demás. No seáis tan condescendientes y preocupaos por los vuestros, que bastante difícil es educar para que sean felices", expresó de forma contundente.

Tras 20 años juntos, siguen tan enamorados como el primer día. RRSS

A pesar de los que no vieron con buenos ojos la relación de libertad, pasiones y deseos que mantiene el matrimonio, la realidad es que sus tres hijos lo son todo para ellos. La presentadora y el locutor sienten absoluta devoción y adoración por Juan (18), Pau (14) y Olivia (10). Y los jóvenes también presumen de la buena relación que mantienen con sus padres.

Los niños, que son físicamente una mezcla innegable entre su padre y su madre, son en ocasiones puntuales los protagonistas de las publicaciones de Instagram de sus progenitores, ya sea por alguna reunión familiar o una fecha especial como un cumpleaños, y siempre que esto ocurre las redes se revolucionan.

La familia causa sensación y multiplica los likes de la famosa pareja de forma inmediata. En vista de la reacción de los usuarios, es evidente que el clan Del Val Roca crea gran expectación, y sus instantáneas cotidianas, en el hogar o de viaje familiar son las preferidas de los internautas.

La familia Del Val Roca al completo el pasado diciembre. RRSS

Los comentarios de los fans que más se repiten cuando Nuria o Juan comparten este tipo de publicaciones son de dos estilos; por un lado las que siguen la estela de "qué familia más bonita formáis", y por otro, los ataques al patriarca, como "Nuria, búscate a alguien que te merezca y no a un hombre que va presumiendo de que te pone los cuernos" (frase textual extraída de su Instagram). De ahí que generen tanta expectación. Son tan amados como incomprendidos, pero todo el mundo parece querer saber más sobre ellos.

Sea como fuere, nunca han dejado que las críticas les afecten porque si algo queda claro por encima de todo es el amor que existe entre todos ellos. Ya lo decía la propia Nuria tras su polémica confesión matrimonial: "Llevo casi 20 años junto a la persona que más quiero, que más admiro y que más respeto... y de la misma forma me siento yo".

[Más información: Nuria Roca y su marido, Juan del Val, revolucionan las redes con su última foto]