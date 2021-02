Por qué a Nuria Roca la han vestido igual que a Pablo Motos, usted no se ha dado cuenta y ha funcionado

El pasado lunes 1 de febrero, Nuria Roca (48 años) comenzaba la semana -y el mes- sin saber que su rutina laboral estaba a punto de dar un giro de 180 grados en positivo. A su llegada a su puesto de trabajo, se le comunicaba que su presentador, Pablo Motos (53), había dado positivo en coronavirus y que era ella quien debía ponerse a los mandos del todopoderoso e insumergible transatlántico de Antena 3 llamado El Hormiguero.

La valenciana lleva ya cinco noches frente al espacio de entretenimiento y más allá de su impecable profesionalidad para mantener el nivel de las altísimas audiencias del show, Nuria Roca ha llamado la atención por la elección de su look, compuesto por una camisa blanca y pantalón negro de talle alto.

Un outfit que no sólo llevó el día de su debut, sino que ha repetido desde todos y cada uno de los días que ha presentado, convirtiendo este tándem del black and white en una especie de uniforme. Un atuendo sobrio que la diferencia del resto de presentadoras cuya tónica habitual es de la jugar con las siluetas, las texturas, los colores e igual un día lucen vestido de corte midi que otro optan por un traje sastre.

Nuria Roca en 'El Hormiguero'.

Una elección -todo un acierto- que ha conquistado a los espectadores: Nuria Roca ha funcionado. El Hormiguero 3.0, con la valenciana al frente, logró ser el 2 de febrero el programa más visto del día y consiguió su récord de audiencia de la temporada. Su emisión de aquel martes y la visita de Susanna Griso (51) reunió a 3.981.000 espectadores.

Pero, ¿cómo se configuró este look de éxito para Nuria Roca? ¿Por qué el recurso del blanco y negro? ¿Habrá sorpresas en los próximos días hasta el jueves que Motos se reincorpore? Para dar respuesta a esta y otras preguntas, JALEOS de EL ESPAÑOL ha contactado con Montse Nieto, la estilista de la presentadora y otras colaboradoras de El Hormiguero, como Tamara Falcó (39) o Pilar Rubio (42).

"Fue totalmente in extremis. Imagínate, no teníamos pensado que Nuria fuera a ser la presentadora del programa. Ella había venido a hacer la sección de magia el lunes y, de repente, llegó la confusión de lo de Pablo. Y fue como... '¡Nuria presenta el programa!' Fuimos a caballo ganador, la verdad", relata su estilista para este diario.

Y continúa: "Nuria se conoce muy bien y ella sabe lo que le va. Teníamos, por casualidad, varias camisas blancas de mujer muy bonitas. Y ese es un shopping que yo nunca hago, porque como Pablo va de blanco, yo siempre intento evitar que en la mesa otra persona vaya con camisa blanca. No queda bonito. Teníamos esa camisa de Coosy y otro más. Hicimos la prueba de vestuario, Nuria se vio increíble y ya decidimos seguir en esa línea. Esa una línea muy limpia, muy eficaz, y a mí me parece importante que separemos a la Nuria presentadora sustituyendo a Pablo de la Nuria colaboradora de programas".

¿Y la elección de esos colores? "La importancia la tiene que tener el invitado y el contenido del programa, por eso Pablo tiene que tener una imagen fija. El hecho de que Nuria presente ahora, para mí, significa lo mismo. No porque sea mujer tiene que cambiar ese concepto", se añade.

"La verdad es que esa elección es únicamente por seguir la tónica del programa. Si Pablo lo hace así, tiene todo el sentido que Nuria haga lo mismo al tratarse de una sustitución de dos semanas. Es una marca, es como un libro de estilo del programa: línea sobria y limpia. Si hubiera habido un momento en el que se dice que el programa lo va a presentar Nuria siempre, a lo mejor sí que hay una reunión, una planificación... pero cuando es una cosa tan cortita, la importancia es mantener la esencia de El Hormiguero", señala Nieto.

"A veces somos injustos con eso", se queja. "A nadie le importa que Broncano o quien sea lleve traje y corbata. Pero a las mujeres presentadoras parece que se les exige que todo el tiempo sea un desfile de modelos. Y, mira, a mí me encanta, pero realmente ahora mismo la fuerza no debería radicar ahí. Tenemos que pensar en El Hormiguero como programa", continúa relatando esta profesional de la moda que lleva más de cinco años vinculada a 7 y acción, la productora de este y otros éxitos de Atresmedia como El desafío.

Montse Nieto hace hincapié en que el estilismo es algo que debe ayudar a quien lo lleve y en ningún caso debe ser un problema, por ejemplo, para quien presenta un espacio de la envergadura de El Hormiguero. "Es el programa más visto de la tele y sustituir a una máquina de la tele como Pablo Motos es una tarea muy complicada. El estilismo siempre te tiene que dar tranquilidad y seguridad. Tienes que salir comiéndote la cámara. Si con esa imagen sabes que estás perfecta, que estás divina, eso es lo que debes llevar. Ponerse delante de las cámaras de El Hormiguero es muy heavy", desliza Montse.

Nuria Roca entrevistando a Carmina Barrios en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos se incorpora este jueves a su longevo programa y este diario se interesa por la posibilidad de una sorpresa en el atuendo de Nuria Roca. ¿Camisa blanca, pantalón negro y zapato rojo, por ejemplo? "No, no, creo que no. En principio, no vamos a apostar por los zapatos de Dorothy ni nada (risas). El miércoles sí habrá una camisa diferente... blanca, pero diferente. Una que probamos ayer y nos gustó muchísimo. Nuria vuelve el jueves como colaboradora y ahí sí que vamos a poner una chaqueta rompedora", concluye Montse Nieto.

