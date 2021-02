La nueva Nuria Roca, ante su reto más inesperado en televisión: lo que esconde su rejuvenecimiento

Este pasado lunes los espectadores de El Hormiguero, en Antena 3, se quedaban sorprendidos al ver cómo cogía el timón del programa la que hasta hace unos días era tan solo una colaboradora: Nuria Roca (48 años). La presentadora y mujer de Juan del Val (50) se hacía cargo, in extremis, del formato estrella de Antena 3 debido a la cuarentena que está guardando el conductor titular del espacio, Pablo Motos (55), tras haber mantenido contacto estrecho con un positivo en la Covid y, más tarde, caer enfermo tras hacerse la prueba. Un contratiempo que le ha brindado a Nuria una gran oportunidad profesional al volverse a colocar delante de las cámaras en un programa a nivel nacional.

Así se estrenaba Roca al frente del programa, no sin ocultar sus nervios: "Es el primer día que Pablo no presentará El Hormiguero. Me ha dejado a mí este bonito regalo. No sabéis cómo me va la taquicardia. Vamos a hacer un programa absolutamente extraordinario. Me van a ayudar las hormigas, me va a ayudar todo el mundo". Ataviada con un conjunto de dos piezas, compuesto por un pantalón negro y una camisa blanca lazada de la marca española Coosy, muchos fueron más allá en su análisis y no se detuvieron solo en su outfit, también se puso la lupa en su rostro, ligeramente cambiado de un tiempo a esta parte.

Nuria Roca, su sutil antes y después en montaje de JALEOS.

Más perfilado, prominente y desprovisto de arrugas. Una evolución "sutil" y a mejor que se confirma con voces cualificadas. Con el afán de conocer qué se esconde tras su 'puesta a punto' en lo que respecta a su cara, JALEOS se ha puesto en contacto con las Clínicas Lola Sopeña, expertas en Medicina y Cirugía Estética. Según su ojo clínico, Nuria Roca "se ha sometido a un sutil tratamiento de rejuvenecimiento facial sin cirugía". En otras palabras, la también escritora y locutora "se ha aplicado toxina botulínica de forma muy ligera y superficial". Esto le amplía la mirada y "embellece la zona superior del rostro sin variar en absoluto el gesto de la paciente".

Este es uno de los aspectos más importantes a destacar en la cara de Nuria Roca: su expresividad sigue siendo la misma, pese a los cambios y la evolución. Su carismática sonrisa y sus facciones no se han visto alteradas en ningún momento. El precio de la toxina ronda los 300 euros. Además, la televisiva Roca, que continuará al frente del espacio de las hormigas más famosas de la tele hasta que regrese Pablo Motos, se habría infiltrado hidroxiapatita cálcica -desde la clínica consultada se recomienda radiesse-, de forma que "ha mejorado la tensión de la piel y recolocado volúmenes dándole ese aspecto más juvenil". Su precio, 350 euros.

Aquí no se detienen las opciones a las que habría recurrido Nuria, según la opinión experta. La infiltración de vitavamp también es factible. Se utiliza para "darle a la piel una potente nutrición e hidratación que se refleja como una gran luminosidad y mejor textura. Su precio ronda los 180 euros". Para terminar la exposición, se desea matizar que "a pesar de tener todavía una ligera inflamación, el resultado es bueno y discreto, y en pocos días se le verá todavía mejor. Ha conseguido su objetivo, un aspecto más juvenil sin grandes cambios, sólo retroceder el tiempo". Haciendo la suma de todas estas intervenciones, Roca habría desembolsado cerca de 850 euros en su puesta a punto.

Sea como fuere, cambios estéticos aparte, lo cierto es que la vida de Nuria Roca ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos, y con este contratiempo de salud de Motos ha podido volver a ejercer de presentadora, labor que no desempeñaba desde diciembre de 2017, cuando presentó el dating show Singles XD en la sobremesa de Cuatro. Hoy, su carrera profesional se escribe desde el grupo de Atresmedia como colaboradora, junto a su marido, de El Hormiguero. Y ahora, presentadora del espacio por unos días. Puntualizar que está siendo todo un éxito y una revelación. Nuria Roca se ha ganado el aplauso del público y de las redes sociales con su labor. Celebran, al unísono, la frescura, el dinamismo y el humor que está proporcionando la presentadora valenciana.

Juan, el hijo que viene pisando fuerte

El matrimonio conformado por Nuria Roca y Juan del Val tiene un hijo en concreto que viene pisando fuerte, Juan. El joven, que alcanzó la mayoría de edad en julio de 2020, ya es toda una estrella en la aplicación TikTok. Sus vídeos se basan, como la mayoría en esta plataforma, en gags cortos haciendo parodias, bromas, doblajes o bailes. Acumula más de 6.500 seguidores. En los vídeos, además, no solo se puede encontrar a sus amigos, sino a sus padres y hermanos. Juan es el mayor de los tres hijos del matrimonio, al que siguen Pau (14) y Olivia.

Nuria Roca junto a su hijo Juan del Val. Redes Sociales

A Juan se le ha visto en los medios desde adolescente, también en las redes sociales de sus padres. Sobre todo, en las de Nuria. Gracias a esto, se conoce que Juan es un gran aficionado a la cocina y la literatura. Dos pasiones que ha heredado de su padre. "Se parece más a él [Juan del Val] que a mí", aseguraba la presentadora en una entrevista reciente. Tanto Roca como Del Val han tenido muy claro siempre el tipo de educación que querían dar a sus hijos. "Yo recibí una educación muy libre. Iba a un colegio laico y nos animaban a ser creativos. Eso queremos transmitir también a nuestros hijos", sostiene Roca.

Juan ya ha entrado a la universidad y los seguidores de las redes sociales de Nuria Roca y Juan del Val fueron testigos de las dudas y nervios del joven ante la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad). Una prueba que pasó con buenas calificaciones, tal y como la propia Roca resaltó en sus redes sociales. Mientras su hijo se perfila como una celebrity en las redes sociales, Juan del Val y Nuria Roca viven un gran momento profesional.

