Nuria Roca y Susanna Griso llevan a 'El Hormiguero' a los 3,9 millones

Por segundo día consecutivo, El Hormiguero contaba ayer con Nuria Roca como presentadora, dado que Pablo Motos ha resultado positivo por COVID-19. Este lunes, el magacín nocturno de Antena 3 había logrado un 16,5% de cuota con 2.979.000 espectadores, superando con ventaja a Love is in the air, su principal competidor. Pero, faltaba ver cómo respondería el público en la entrega del martes 2 de febrero.

La respuesta no pudo ser mejor. Y es que El Hormiguero logró la quinta emisión más vista de su historia, con 3.891.000 espectadores de audiencia media y una cuota de 21,6%. El espacio contó con Susanna Griso como invitada, y fue visto en algún momento por 7.440.000 personas. Fue lo más visto de la jornada.

Ayer @El_Hormiguero #GrisoEH de @antena3com consigue su 5ª EMISIÓN MÁS VISTA de la HISTORIA con 3.891.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/rm8obacKbr — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 3, 2021

No le fue nada mal tampoco a Love is in the air, la serie turca de Telecinco, que logró su tercer mejor dato, y volvió a superar la barrera de los dos millones de espectadores. Tuvo un 12,1% de cuota con 2.115.000 espectadores. Hay que destacar que, en esta ocasión, el programa no sirvió como telonero del Debate de las tentaciones, como ocurrió en la noche del lunes.

En el horario estelar, lo más visto un martes más fue Mujer, ficción protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk, y que anotó un 18,7% de la cuota de pantalla con 2.328.000 espectadores.

Por su parte, Dani Rovira, al frente de La noche D, alcanza un 10,7% de share y 1.357.000 espectadores en La 1, lo que supone una mejora respecto a su debut una semana antes. Entre otros, Florentino Fernández estuvo como invitado, y reveló que en su día rechazó un contrato millonario de Telecinco.

En La 2, Cachitos de hierro y cromo cumplía 100 programas homenajeando a todos los espacios musicales que ha tenido el ente público. La entrega alcanzó un 4,2% con 755.000 espectadores. A continuación, Un país para escucharlo, en el que Ariel Rot charló con Paco Clavel, se contenta con un 2,7% de share y 356.000 espectadores.

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition cerraba temporada con Ana María Aldón alzándose como vencedora, y con tiranteces entre Jorge Sanz y José Antonio Avilés, que llegó a amenazar con denunciar al actor. La entrega anota un 11,4% de share y 1.213.000 espectadores. Ha sido la entrega más vista de la temporada, y la única que ha logrado superar la barrera de los dos dígitos.

Ayer @VenACenarTV de @telecincoes firma el 11.4% de share y 1.213.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 3.607.000 personas vieron en algún momento el programa, la fidelidad es del 33.6%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/vwUKTVT6Ye — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 3, 2021

laSexta estrenaba Palo y Astilla, con Mamen Mendizábal. El formato de entrevistas, que tuvo a Iñaki Gabilondo como primer invitado, alcanza el 8% de cuota y 1.304.000 espectadores de media.

La oferta de las cadenas generalistas la completaba The Good Doctor, en Cuatro, que se quedaba con un 5,4% de share y 757.000 espectadores.

El informativo más visto fue Antena 3 Noticias 2, que anotó un 20,4% y superó los 3,5 millones de espectadores. El minuto de oro fue para Pasapalabra, a las 21:04 horas, cuando rozó los 5 millones. La media del concurso de Roberto Leal fue del 23,2% y 3.571.000 espectadores.