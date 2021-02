Así le fue a Nuria Roca en su segundo programa al frente de 'El Hormiguero'

Por segundo día consecutivo, El Hormiguero contó con Nuria Roca como presentadora, dado que Pablo Motos ha resultado positivo por COVID-19. “Pues sí, soy la misma de ayer, aquí sigo. Me quedé aquí plantada por si acaso y aquí estoy” señalaba la comunicadora. “Esta pandemia es lo que tiene, que Pablo hoy tampoco puede presentar el programa. Tranquilos, que vamos a conectar con él y nos va a contar como se encuentra y qué es lo que ha pasado”, añadía.

Nuria quiso dejar claro a la audiencia (que el pasado lunes llegó al 16,5% de cuota con 2.979.000 espectadores, superando con ventaja a Love is in the air) que “El Hormiguero que vais a ver esta noche, efectivamente, es el que lleváis viendo en los últimos 15 años, exactamente igual. Con un equipo que es absolutamente maravilloso, capaz de hacer que todo resulte tremendamente fácil”. “El segundo programa pesa más, pero vamos a hacer como, diría Pablo: Olvida todo lo malo porque esta noche hay programón”, decía poco después.

La invitada del día fue Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, y junto a ella hablaron de temas de actualidad, como la crisis sanitaria del coronavirus. “A Salvador Illa le achaco cierta falta de prudencia es sus declaraciones porque ha sido un referente y le hemos hecho un caso absoluto, sobre todo en la primera ola que salía en televisión y lo que decía iba a misa”, afirmaba Griso, que además confesó haber sido “muy crítica con Fernando Simón y me duele”.

Desde su punto de vista, Simón, al trasladar a la población “mensajes más políticos que sanitarios, él mismo se ha quemado ya que al Gobierno le ha venido bien porque ha protegido a Illa, que ha tenido un papel más prudente”, comentaba la invitada.

Aunque Pablo Motos no estuvo en el plató, sí que contactó con el programa a través de videollamada. “Estoy perfecto, aunque es una pregunta muy difícil la de como estoy”, decía. “Estoy viendo el programa y echo todo de menos, es una sensación rarísima estar en casa”, afirmaba después.

En la imagen, Pablo Motos no iba tan arreglado como habitualmente luce en el plató, y eso generó chistes por parte de las hormigas. “Pablo: ¿Llevas pantalones? Me da la sensación de que estás en pijamilla” quiso saber Trancas. Motos entonces enseñó que sí llevaba, en concreto, unos a cuadros. “¡No puede ser, está en pijama!”, exclamó entonces Barrancas.

Nuria Roca invitó a Motos a quedarse a la tertulia posterior a la entrevista, pero a las hormigas les pareció mala idea. “¿Tú te crees que un tertuliano puede ir en pijamilla?”, preguntó Trancas. Motos quiso tranquilizar diciendo que era el segundo pijama del día. “Como no puedo hacer nada, me cambio de pijama”, concluía.

Conectamos con Pablo Motos para que nos cuente cómo está #GrisoEH pic.twitter.com/VTMa3QF1Se — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

Al igual que el lunes, Nuria Roca se ganó ayer el aplauso del público y de las redes sociales con su labor, y celebraron la frescura, el dinamismo y el humor que proporcionó la presentadora valenciana.

