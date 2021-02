Mar Torres, la ex de Froilán, a punto de cerrar su fichaje para 'Supervivientes 2021'

Mediaset España y Bulldog TV ya se encuentran dibujando cuál será el casting de la próxima edición de Supervivientes, la cuál se grabará un año más en Honduras tras descartar la opción de las islas Canarias, tal y como adelantó BLUPER en exclusiva.

Uno de los nombres que se negocia para que participe en el reality de supervivencia es el de Mar Torres, conocida como la primera novia de Froilán, con el que mantuvo una larga y discreta relación desde que ambos se conocieron, con 16 años, en un internado.

Ya el pasado noviembre, Torres ya confesó que "se puede decir que podría ser concursante en un reality pero no se sabe. Todo el mundo me tacha como una niña de papá pero no soy ninguna niña de papá. Me puedo tirar de un helicóptero, cualquier cosa".

No obstante, la influencer explicó que tiene los pies en la tierra. "He visto muchos fracasos de gente de mi edad en televisión. Gente que deja los estudios por la tele y yo no quiero que eso me pase. Lo que va por delante son mis estudios. Quiero terminarlos", decía poco después de realizar su último examen de Marketing.

Además de por su relación con el nieto mayor del rey emérito, Torres es conocida por ser la heredera de una de las familias más poderosas de España -probablemente la más rica de Murcia-, los dueños de El Pozo Alimentación.

Con más de 44.000 seguidores en Instagram, Torres se ha dejado querer por el mundo de la farándula en los últimos meses. El pasado agosto intervenía en Sálvame para negar una posible relación entre Froilán y Miriam Saavedra y en diciembre apareció en su primer evento en solitario.

Durante la pasada edición, Supervivientes fue una de las pocas producciones de televisión en todo el mundo que logró mantenerse activa durante la pandemia y llegar hasta el final, acaparando a la postre el ránking de las 50 emisiones más vistas de 2020 con un total de 28. Una excelente ventana promocional para todo aquel concursante que busque seguir aumentando sus seguidores e influencia en redes sociales.

Después de 'La isla de las Tentaciones'

José Luis, padre de Marina de 'La isla de las Tentaciones'

Como ya publicamos hace unas semanas, la idea Mediaset España es poder estrenar esta nueva edición del reality de superviviencia justo después de que finalice la tercera edición de La isla de las tentaciones, la cual debería terminar en la primera semana de abril si Telecinco mantiene su emisión semanal.

No obstante, podría darse la circunstancia de que, en fechas futuras, la cadena decida emitir dos galas del dating show de Cuarzo Producciones por semana para así adelantar la llegada de Supervivientes, ya que el 11 de junio comienza la Eurocopa 2021.

Lo que sí ocurrirá durante esta edición, como ya pasó en 2016, es que el programa compartirá territorio de pruebas con la versión italiana, al menos durante unas semanas, ya que Mediaset Italia tiene previsto iniciar el programa a mediados de marzo.

Entre los primeros nombres rumoreados para concursar en el reality se encuentran rostros como los de la exconcursante de Gran Hermano, Marta López; su expareja, Efrén Reyero; el torero José Ortega Cano; el padre de Marina, de la tercera edición de La isla de las tentaciones; o la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego.