Pablo Motos da positivo en COVID y finalmente no presentará 'El Hormiguero'

Después de haber lanzado un vídeo esta misma mañana en el que afirmaba que esta noche volvería a ponerse a los mandos de El Hormiguero porque había dado negativo en una prueba PCR, finalmente, Pablo Motos no podrá presentar el programa de Antena 3 este martes 2 de febrero tras haber dado positivo en COVID tras una prueba serológica.

"Al final mi contacto ha dado negativo total. A mí también me han hecho otra PCR y soy negativo. Así que en ningún momento hemos estado en contacto con el virus. Me han hecho el serológico y los resultados nos los dan a las 3 de la tarde. Todo son buenas noticias y esta noche espero volver a estar en el programa", decía Motos en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, el resultado de esa prueba serológica decía lo contrario y el valenciano tendrá que volver a ser sustituido una noche más por Nuria Roca, quién se ganó a la audiencia con cientos de comentarios positivos en las redes sociales por su excelente labor al frente del espacio.

"Al final no podré hacer el programa esta noche. La cuestión es que tengo un PCR negativo y un test de antígenos negativo pero, por precaución, los expertos me han dicho que me hiciera un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese he salido positivo", ha dicho el presentador en Instagram.

"Tanta confusión se debe a que debo de una carga viral tan baja, de tenerla, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo estar en ese límite y voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud. Mañana me harán otro PCR para ver si tengo carga. Me encuentro perfectamente y lamento toda esta confusión", ha añadido.

Últimas noticias: Pablo Motos no estará esta noche en el programa. Se encuentra bien y tendremos que esperar a mañana para conocer los resultados finales. pic.twitter.com/Ewg9eMTazD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

De esta forma, Motos deberá guardar cuarentena durante al menos 10 días en los que tendrá que estar completamente aislado. Durante todo esto tiempo será por tanto Roca la que se haga cargo del programa.

Como ya hemos explicado, tras quince años y más de 2.000 programas, Motos jamás se había ausentado de El Hormiguero, ni siquiera cuando fallecieron sus padres o cuando hace unas semanas era operado de un hombro.

De hecho, durante el estado de alarma, el programa de Antena 3 fue de los pocos del grupo Atresmedia que siguió en antena, con Motos desde plató y realizando conexiones con sus invitados.

Asimismo también inauguró una mesa de tertulia que al final ha terminado incorporándose a los contenidos del programa. Es ahí, además, donde Roca ha ido ganando más presencia junto a su marido Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo.

El positivo del presentador llega tan sólo unos días después de que Trancas (Juan Ibáñez) tuviera que ausentarse del programa tras haber dado positivo en COVID y tener que autoconfinarse en casa.