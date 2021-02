Nuria Roca triunfa como presentadora sustituta de 'El Hormiguero': "¡Que le den un programa!"

Tras quince años y más de 2.000 programas, Pablo Motos no presentó este lunes 1 de febrero El Hormiguero "por precaución" por haber estado en contacto con un positivo por COVID.

"Estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y ha dado positivo. Por precaución me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque el test no estaba claro. La PCR es no concluyente. Así que hasta mañana no saldremos de dudas. Espero que todo haya sido una falsa alarma", dijo el valenciano en redes sociales.

En su lugar apareció Nuria Roca, una de las colaboradoras estrella del programa de Antena 3, y que se ganó a la audiencia con cientos de comentarios positivos en las redes sociales por su excelente labor al frente del espacio de 7 y Acción.

Los espectadores celebraron la frescura, el dinamismo y el humor que proporcionó la presentadora valenciana ejemplificado en una frase: "Me late tanto el corazón que creo que se me va a salir una teta".

Contacto con un Positivo #Pablomotos provoca que hoy Nuria Roca presente #MalumaEH pic.twitter.com/HN1lN5Rf7g — TVMASPI (@sebas_maspons) February 1, 2021

GRANDE Nuria Roca. ¡Qué maravilla viéndola presentar de nuevo tras tantos años! #MalumaEH pic.twitter.com/2elqSxQEbm — Descongelate (@JordiPerez17) February 1, 2021

Pues me gusta Nuria Roca como presentadora del formato #MalumaEH — Carlos Merenciano (@carlesmeren) February 1, 2021

@El_Hormiguero Nuria Roca es lo mejor de lo mejor. Hizo el mejor programa de radio, es culta, simpática,me encantó su libro con del Val y además guapísima. Ahh y valiente, como se lo ha currado hoy!!!!!!!!!!!! — Nieves Hernández (@Nievesfernande8) February 1, 2021

"Me late tanto el corazón, que creo que se me va a salir una teta", by Nuria Roca.#ElHormiguero #MalumaEH — Jose Cardeñosa (@JoseCardenosa) February 1, 2021

Curiosamente Roca se encuentra esta semana de promoción de la segunda temporada de Road Trip, la serie original de Buendía Estudios y WarnerMedia para TNT en el que viajará junto Soy una pringada por distintas comunidades españolas.

Al reparto de esta nueva entrega se suma la actriz Carmina Barrios, conocida por películas como Carmina o revienta, dirigida por su hijo, Paco León. Nuria y Esty coincidirán con ella en la ruta y la acogerán en su autocaravana. Una sorpresa para las dos, que no supieron nada de esta nueva incorporación hasta el instante en que rodó su primera escena.

Popular por su trabajo en Waku, waku en La 1 de TVE, Roca lleva sin presentar un programa en solitario desde Singles XD, el dating show de Cuatro que apenas consiguió mantenerse antena una semana en 2017.

En aquella cadena y, después de haber pasado por Telecinco y Antena 3, la valenciana se hizo cargo de hasta diez programas: Nos pierde la fama, Gran Slam, Factor X, El sexómetro, Tienes talento, El Gran Quiz, Perdidos en la tribu, Reforma sorpresa, Tu vista favorita, Perdidos en la ciudada y Sex Academy.