La importancia de Ia aparición de Ibai Llanos en el prime time de La 1

Ibai Llanos es, sin duda, uno de los personajes revelación de Internet. El famoso creador de contenidos se ha convertido en una celebridad de las redes y ha sido reconocido como Streamer del año en los Esports Awards 2020. Pero su fama ya ha traspasado lo online y su presencia en los medios tradicionales es cada vez mayor.

Sin ir más lejos, el streamer vasco va a estar presente este martes en La noche D, el nuevo programa de Dani Rovira en el prime time de La 1, para debatir sobre el dinero y la felicidad.

De esta manera, la televisión pública demuestra su interés por atraer al público más joven y estar al día de las nuevas formas de comunicación, en las que los personajes de Internet están cobrando un mayor protagonismo.

Para entender el auge de Ibai Llanos y la importancia de su presencia en la televisión pública, es indispensable hacer un breve repaso a su carrera. El bilbaíno comenzó sus andadas en 2014, cuando tenía 19 años, narrando partidas online para la Liga de Videojuegos Profesionales. Pronto se ganó el reconocimiento en el sector y, durante cuatro años consecutivos, logró hacerse con el Trasgo de Oro a Mejor Caster.

En febrero de 2019, Llanos empezó a compaginar su trabajo como comentarista en la LVP con una nueva faceta como presentador en Hoy no se sale, un late night show emitido por la cadena Ubeat.

A lo largo de su incipiente carrera, Ibai ha sabido adaptar a la perfección contenidos propios de la televisión tradicional a las nuevas tendencias online. Así, a través de su canal en Twitch, la plataforma de streaming propiedad de Amazon, ha conducido emisiones como Ibaivisión, un talent musical en el que artistas de todas las comunidades autónomas competían para lograr grabar un single y un videoclip con Sony Music. El programa cosechó un total de 1,2 millones de espectadores en sus 12 horas de duración y logró colarse en lo más alto de los trending topics nacionales.

Otro ejemplo de éxito fue la retransmisión de La Liga Santander Challenge, un evento benéfico emitido durante el confinamiento que recaudó más de 180.000 euros y tuvo más de un millón de espectadores. Además, el 31 de diciembre emitió sus propias Campanadas ante una media de 550.000 espectadores, por encima de cadenas de ámbito nacional como Cuatro.

Con estos hitos en su haber, el joven ha dado el salto definitivo a los medios tradicionales al fichar como comentarista oficial de LaLiga en Twitch y Movistar+, debutando el pasado 24 de enero en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Valencia.

A medida que su nombre ha ido cobrando repercusión en el universo de Internet, la televisión se ha interesado cada vez más por su figura, consciente de la necesidad de tener en cuenta a este tipo de personajes que encarnan el futuro de la comunicación. De esta manera, el nombre de Ibai Llanos ha estado presente en tertulias de programas como Ya es mediodía o Viva la vida, incluso fue entrevistado por Matías Prats y Mónica Carillo en Antena 3 Noticias el pasado 29 de noviembre.

Ahora, con su aparición en TVE, la cadena pública hace toda una declaración de intenciones y se muestra en la posición vanguardista que muchas veces se le ha reclamado, aprovechando así una gran oportunidad para atraer a un público más joven.

Pero la presencia de Ibai Llanos en La Noche D no es importante sólo porque sea una celebridad de Internet, también lo es por el valor que sus mensajes cobran en un medio tradicional como la televisión. Y es que el streamer no ha dudado en hablar públicamente sobre aspectos como la gordofobia que él mismo sufre: "Te lo puedes tomar con humor, cuando te llaman gordo, pero hay un momento en el que, aunque tú te lo tomes con humor, hay comentarios que duelen, sobre todo cuando son hirientes y van a hacer daño", confesaba en su canal.

El comunicador tampoco ha dudado en abrirse ante sus cinco millones de seguidores para hablar de un problema de salud que le ocasionó su repentina fama: "Fui al médico de cabecera y me dijo que estaba padeciendo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes. Me daba miedo quedarme en casa solo, me daba miedo salir a la calle, no sentía las piernas... Me estaba volviendo loco".

Ibai también expone sin tapujos su opinión sobre asuntos controvertidos como la fuga de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos: "Yo tributo aquí porque estoy bien. Vivo de puta madre igual aunque me quiten la mitad. Me da igual lo que me quiten, me parece normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten mucho dinero y quizás les deberían quitar más", ha aseverado, desmarcándose así de los compañeros que han criticado el sistema fiscal español.

Estos son algunos ejemplos que ponen de manifiesto el valor de la presencia de Ibai Llanos en TVE, pues en los últimos años la corporación se enfrenta al reto de lograr ser competitiva entre el público juvenil y transmitir a su audiencia los mensajes ejemplarizantes que se espera de una corporación pública.