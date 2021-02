Telecinco alarga 'Love is in the air' veinte minutos y corta un capítulo a sólo diez del final

Serkan descarga su ira contra Eda, en el capítulo 15 de 'Love is in the air'

Al igual que pasara hace siete días, Telecinco volvió a alargar la emisión de Love is in the air sin previo aviso y, en vez de terminar a las 23:00 horas como estaba programado, lo hizo a las 23:22 horas. Es decir, veinte minutos más tarde de lo previsto.

No ocurrió igual con Mujer, que empezó a su hora habitual a las 23:00 horas después de que hace una semana también retrasara su emisión hasta las 23:12 horas. Emitió la segunda parte del capítulo 46.

Este cambio en la emisión de Love is in the air hizo que la cadena de Mediaset España cortara el capítulo 22, titulado Serkan descarga su ira contra Eda, en el minuto 32 del 43. Es decir, que habrá emitido ya los siete primeros capítulos del montaje original turco y los primeros 20 minutos del 8.

Como ya hemos explicado anteriormente, al igual que ocurre con otras ficciones turcas tanto en Divinity como en Nova, Telecinco divide el montaje original turco de 130 minutos en capítulos de 45 minutos.

De esta forma, cuentan con más capítulos para emitir. Por ejemplo, en el caso de Love is in the air, los 32 capítulos que FOX lleva emitidos en Turquía pueden convertirse perfectamente en 96 capítulos.

Sin embargo, esta alocada estrategia de emisión ha llevado a Mediaset España a consumir más capítulos de los previstos para estas primeras cuatro semanas en antena.

Estos cortes, además, no suelen gustar demasiado a los espectadores de este tipo de ficción que, en muchas ocasiones anteriores, han acudido a las redes sociales a criticar este tipo de movimientos.

Se estabiliza en audiencias

Sea como fuera, Love is in the air ha conseguido estabilizar sus datos de audiencia en su cuarta semana en emisión y, aunque todavía está lejos de la media de la cadena o de los registros de El Hormiguero, este lunes y martes ha promediado un 12,1% y ha superado la barrera de los dos millones de espectadores.

Se da la circunstancia, además, de que este martes conseguía anotar su tercer mejor dato histórico (12,1% y 2.115.000) sin ser telonera de El Debate de las Tentaciones. La prueba de fuego llegará este miércoles cuando vuelva a enfrentarse a Mujer en prime time con la emisión de hasta tres nuevos capítulos.

En estos nuevos capítulos, Eda acude a casa de Serkan para devolverle el anillo de compromiso, pero él no lo acepta. Con la excusa de despistar a la prensa le pedirá que no se lo quite y ella accederá, pero le deja claro que no quiere volver a verle nunca más y Eda no se rendirá hasta dar con el culpable y demostrarle a Serkan que ella no lo traicionó. Eda y Ferit escuchan a escondidas a Selin y Serkan hablar de sus sentimientos y Ferit le pedirá explicaciones a Selin sobre su relación.