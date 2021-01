La imagen en la nieve de Pilar Rubio, rodeada de lobos, de la que todo el mundo habla

Después de revolucionar las redes sociales tras probarse de nuevo el vestido que lució en su boda con Sergio Ramos (34 años), ahora la presentadora Pilar Rubio (42) ha decidido subir la temperatura al posar en una sugerente e impactante imagen con la nieve como telón de fondo, vestida de 'Caperucita negra' y rodeada de "lobos". En cuestión de minutos, la imagen se ha hecho viral y todo el mundo habla de ella.

Con una capa negra y un body negro de encaje que poco deja a la imaginación, la colaboradora de El Hormiguero desafía las gélidas temperaturas que Filomena ha dejado a su paso por gran parte del país y, rodeada de dos de sus mascotas -unos preciosos pastores alemanes de color negro-, que a simple vista parecen lobos en vez de perros, se convierte en una sexy y misteriosa Caperucita.

"Caperucita negra y sus lobos", postea la presentadora. Más guapa que nunca, y con los labios pintados de un intenso rojo, Pilar ha logrado con este sexy posado en la nieve que el termómetro haya subido, de repente, varios grados, demostrando una vez más que, a sus 42 años y con un bebé de poco más de medio año, atraviesa por su mejor momento y encabeza el ranking de las celebrities más atractivas de nuestro país.

En cuestión de una hora -que es el tiempo que lleva la imagen publicada en su cuenta de Instagram-, ha superado los 70.000 'likes' de sus seguidores. Estos se han deshecho en halagos hacia Rubio, por su atrevimiento y osadía: "Postureo en todo su extremo. Ánimo", "La foto más bonita en la nieve que he visto", "Otro level", "Enamorada estoy de tus perros y de ti", "Qué suerte tiene Sergio Ramos". Sea como fuere, lo que queda patente con este tipo de fotografías es que Pilar Rubio es una mujer que se atreve con todo. Le gustan los retos y probarse a sí misma.

Lo demostró el pasado mes de diciembre, cuando anunció que se ha apuntado a un curso para aprender a tatuar. Lo cierto es que Pilar Rubio es una aficionada a los tatuajes. Son varios los dibujos que la colaboradora de El Hormiguero ha grabado en su piel para rendir homenaje a sus hijos y a la música, una de sus grandes pasiones. El último ha sido el nombre de su cuarto vástago, Máximo Adriano, en el que ha utilizado la tipografía de Iron Maiden. Así lo desveló el pasado diciembre a través de un directo en Instagram, donde también contó que su próximo reto profesional tiene que ver con este arte.

La pasión de la madrileña por los tatuajes es tal que decidió apuntarse a un curso para aprender a tatuar. "Mi idea es adentrarme en el mundo del tattoo y aprender a hacerlos", comentó Pilar Rubio en un directo junto Rodrigo Gálvez, el tatuador en el que han confiado ella y su marido. En concreto, Pilar Rubio se ha apuntado al curso online de la escuela virtual InkBroSchool, titulado 'Conviértete en un Profesional del Tatuaje' e impartido por su propio tatuador.

El curso que llevará a cabo Pilar Rubio tiene un coste de 699 euros, que ahora ha sido rebajado a 399. En cuanto a su programa, consta de nueve unidades didácticas e impartidas a través de vídeos, donde se muestran todos los entresijos y trucos para lograr un manejo perfecto de la técnica para tatuar. Sobre quién se pondrá en sus manos para practicar su primer tattoo, Pilar Rubio ya ha pensado en una persona: su propio marido. Además, como plan de futuro considera que este podría ser un buen reto para hacer en El Hormiguero. "Yo voy a intentarlo", comentó durante el vídeo en directo junto a su tatuador.

Su accidente doméstico

Pilar Rubio en imagen de archivo.

En octubre de 2020, Pilar Rubio sufrió un aparatoso accidente doméstico en su casa como consecuencia de sus entrenamientos, a veces un tanto arriesgados. Así lo anunció a través de sus redes sociales: "Me iba a ir ya a trabajar y he pensado 'a ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí (señalando la frente) voy a tener una pinta muy sospechosa'... ¿queréis que os cuente que me ha pasado? Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo de este tamaño (dibuja un círculo con su mano), estaba entrenando, he movido la cabeza y directamente se ha incrustado en la frente, me ha levantado toda la piel y... bueno, cosas que pasan", narró la madrileña.

A pesar del susto, la esposa de Sergio Ramos se mostró optimista y con ganas de enfrentarse al resto del día con la mejor energía posible, sin dejar que este accidente le amargue la jornada. En su intento por disimular la herida, Pilar Rubio optó por un sombrero de ala ancha en color negro. Se trata de uno de sus accesorios favoritos, lo luce cada otoño y lo hace siempre para complementar sus looks más bohemios. Sin embargo, esta vez, lejos de ser una pieza que sencillamente redondea su estilismo de este jueves, el sombrero se ha convertido en un indispensable para tapar su sonado golpe en la frente hasta que pueda deshacerse del apósito.

