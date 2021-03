Así es Jaime, la pareja de Esmeralda Moya y padre de su segundo hijo: su vida de militar en una base aérea

A principios de diciembre de 2020 la actriz Esmeralda Moya (35 años) anunciaba, feliz y pletórica, en sus redes sociales que estaba de nuevo embarazada. Moya, que en 2013 fue madre por primera vez fruto de su matrimonio con el actor Carlos García (42), daba la buena nueva en uno de sus momentos más excelsos e importantes. "Hoy es un día especial y feliz para mí, quiero compartir mi alegría con vosotros. Voy a ser mamá", posteaba en un post en el que aparecía con un body color marfil y un sombrero celeste, un atuendo que hacía más que notorio su avanzado estado de gestación. "Gracias, Jaime, por tanto amor y cuidarme tanto. Eres mi ángel", apostilló a los minutos.

Lo cierto es que Esmeralda Moya siempre ha procurado a lo largo de su trayectoria pública preservar todo lo posible su parcela más íntima y privada. No obstante, de un tiempo a esta parte, a través de sus redes sociales se pueden conocer parcelas de su vida menos pública y más de puertas para adentro. El padre del que será su segundo hijo -el primero en común de la pareja- se llama Jaime Llopis Juan, y hasta el momento poco o nada se conocía de él, salvo las menciones, vía redes y escuetas, que Moya hacía de él. Ahora, JALEOS ha averiguado nuevos y sorprendentes datos de este hombre.

Este medio ha podido conocer que su profesión no es otra que alférez -militar del cuerpo de oficiales en las fuerzas de tierra y aire que tiene categoría inmediatamente superior a la de subteniente e inmediatamente inferior a la de teniente- número uno de la Fase de Caza y Ataque (es decir, formación de vuelo) en la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23, en Badajoz. El Ala 23 es una unidad del Ejército del Aire de España.

Llopis Juan es militar, al menos ese es el cargo que ostentaba en el año 2015, cuando se le entregó el diploma acreditativo de piloto de Caza y Ataque. Una profesión, sin duda, altamente vocacional y de servicio público. Además, este periódico ha podido conocer más detalles de Jaime, como los académicos. Se ha tenido acceso a su Trabajo Fin de Grado, fechado en el curso 2014-2015, en la convocatoria de junio. Jaime Llopis estudió entonces un Grado en Ingeniería en Organización industrial y su TFG versó sobre el Anteproyecto de una aeronave, opciones de futuro y modernización de la plataforma.

Sea como fuere, de seguro una profesión de la que Esmeralda Moya se siente profundamente orgullosa. Así hablaba Moya de su nueva ilusión tras romper con el padre de su primer hijo: "Cuando dos personas se quieren todo resulta muy fácil y te aseguro que estoy viviendo un momento muy dulce y especial. Somos dos personas muy parecidas que compartimos gustos y, además, con mi hijo también se entiende perfectamente. Cuando tienes un hijo hay que ser positivo y encontrar los puntos en común incluso con tu ex".

Entonces, en 2018, ya descartaba una vuelta con Carlos García y anunciaba que estaba ilusionada. "Hemos estado seis años juntos y lo nuestro se acabó. Además, ahora tengo pareja y, aunque soy muy discreta, para mi vida personal no tengo reparos en reconocerte que soy muy feliz. Aún estamos conociéndonos y no hemos dado ningún paso, pero todo llegará", sostuvo en MujerHoy. Ahora, Moya no solo ha afianzado su relación sentimental con Jaime Llopis, sino que ambos están a punto de convertirse en padres por primera vez de su hijo en común. JALEOS de EL ESPAÑOL ha tenido acceso a unas imágenes en exclusiva donde Esmeralda Moya afronta su recta final de embarazo, luciendo barriga y paseando con su hijo Bastián, de siete años.

A la espera de que nazca ese primer hijo en común de la pareja, lo cierto es que más allá de Llopis Juan, el centro de todo en la vida de Esmeralda es su hijo. Así hablaba de él el pasado mes de diciembre, cuando este periódico la entrevistó: "La maternidad es el mejor regalo que me ha dado la vida, ser la mamá de Bastian es el papel que más me gusta desempeñar... Nos reímos y jugamos muchísimo, no puedo dejar de observarle, ¡me llena de alegría!". Y añadía, sobre las enseñanzas de su hijo: "Él me enseña cada día miles de cosas, valoro mucho en él la bondad y lo leal que es, es un niño muy bueno. Le inculco mucho el respeto, compartir y jugar con todos sus compis por igual... Insisto mucho con la lectura, me gustaría que fuera un amante de la lectura". Más allá de su faceta como madre, Esmeralda también se enfunda el papel de hija. Sus padres son su prioridad: "Hay algo que nunca olvido y es que es de bien nacido ser agradecido. Yo le debo todo a ellos y por eso creo que somos una piña muy compacta. Ahora, mi padre está con problemas de salud tras sufrir hace años un derrame cerebral y todos estamos luchando a su lado".

Moya contrajo matrimonio en 2012 con el también actor Carlos García. Una relación que se rompió a los cinco meses de nacer el bebé. Tras su divorcio, Esmeralda ha estado vinculada sentimentalmente con varios hombres, entre los que destaca el jugador de pádel Héctor Marcos (30), con el que acabó el pasado año. Recordada por títulos de la pequeña pantalla como Tierra de lobos, La Baronesa -donde dio vida a Tita Cervera (77)- o 90.60.90: diario secreto de una adolescente, la madrileña goza de un gran cariño por parte de sus compañeros de profesión.

