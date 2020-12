La actriz Esmeralda Moya: "Ser la mamá de Bastian es el papel que más me gusta desempeñar"

Esmeralda Moya (35 años) está viviendo un gran momento personal y profesional. La actriz compartió su felicidad públicamente este jueves al dar a conocer que está embarazada de su segundo hijo. Pero esta noticia no ha llegado sola, en su vida laboral también se ha adentrado este otoño en un nuevo y creativo proyecto.

Esmeralda entró en la vida de los españoles por primera vez en 2006. Fue su debut en la pequeña pantalla y lo hizo a lo grande en la serie Círculo Rojo, en el prime time de Antena 3 y junto a importantes figuras de la interpretación como Carmen Maura (75) o María Adánez (44). Desde entonces enlazó proyectos televisivos de manera continua hasta que la pandemia frenó miles de producciones culturales este año. Sin embargo, ofertas no le faltan y ha sabido aprovechar el confinamiento para idear una nueva vía profesional que acaba de poner en marcha con mucha ilusión.

Esmeralda anunció este jueves su segundo embarazo, el primero con su actual novio. RRSS

La actriz se ha lanzado a la sorprendente aventura de diseñar sombreros. Bajo el nombre Emerald Hats, la joven ya ha dado muestras en Instagram de su talento para crear sombreros con exquisito gusto.

Ante las novedades que transformado en estas últimas semanas la vida de Esmeralda Moya, JALEOS ha se ha puesto en contacto con ella para conocer más. La entrevista se produje justo un día antes del anuncio de su embarazo.

La intérprete ha respondido amablemente a todas las cuestiones, desde las referidas a su proyecto de moda o a cómo ha vivido y vive la pandemia y también se ha sincerado sobre su faceta maternal al lado de su hijo Bastian (7) -fruto de su antigua relación con el actor Carlos García- y ha revelado lo que tiene preparado para el futuro.

Actriz, modelo, colaboradora de televisión, madre a tiempo completo y ahora ¡diseñadora de sombreros! ¿Cómo surgió esta fascinante idea?

Diseñar sombreros ha surgido desde el confinamiento, paso mucho tiempo confinada en casa, cuidándome mucho y decidí hacer algo puntual y creativo... Me hace ilusión que la gente tenga algo hecho por mí. Es algo pequeñito, ¡iré sacando sombreros desde la ilusión!

¿Qué le inspira a la hora de crear sus piezas?

A la hora de diseñar los modelos de sombrero me inspiro en cosas que me gustan como flores, personas importantes que han marcado mi vida, colores especiales y dulces, además, me imagino a una mujer súper divertida y que sigue las tendencias a la hora de vestir.

¿A quién le regaló su primer diseño de sombrero? ¿A qué persona famosa le gustaría ver con alguna de sus creaciones?

Quiero regalarle uno a mi madre, estas Navidades me pondré a ello, quiero hacerle uno especial y que siempre le recuerde a mí.

¿Se atreverá en un futuro con otros accesorios o incluso con una colección de ropa?

No lo descarto porque me encanta aprender y emprender, pero de momento voy a hacer sombreros para mis chicas y la gente que sienta la misma pasión que yo por los sombreros. Será de manera puntual y bajo encargo.

Esmeralda ha mostrado ya públicamente dos de sus modelos creados. RRSS

El mundo de la moda no es nada desconocido para usted, empezó a trabajar como modelo con solo 16 años. ¿Qué recuerdo guarda de aquella época?

Recuerdo que fue una época preciosa en la que aprendí mucho, aún conservo grandes amigas y amigos. Tengo un especial cariño por la moda y por la gente que se dedica ella.

Debido a su trabajo de modelo vivió con su madre en diversas ciudades del mundo como París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio. ¿Cómo era su vida allí?

Me encanta viajar, recuerdo también que gran parte de esos viajes han sido por placer. Mi familia y yo somos grandes amantes de los viajes... ¡Uno de mis destinos favoritos es París y gran parte de mi gusto por los sombreros viene de allí! Y Nueva York es una de mis debilidades...

Enseguida vio clara que su vocación era la interpretación y desde 2007 su nombre suena con fuerza en el mundo de la televisión y las series. ¿Qué papel fue el que más le marcó de todos cuantos ha interpretado?

Siempre quise ser actriz, ha sido mi sueño desde que tenía 4 años, pero lo cierto es que hasta el 2007 no tuve la oportunidad de ejercer... He aprendido mucho de todos mis personajes, pero los personajes que más me han marcado han sido los que se distan mucho de mi personalidad, los grandes retos me encantan y me motivan mucho.

Se ha anunciado que vuelve la serie Los Protegidos y que se emitirá en AtresPlayer, ¿qué sentimientos le suscita? ¿Estará en el reparto?

Me alegré muchísimo del regreso de Los Protegidos, aún no me han dicho nada, pero me encantaría estar en el reparto... Me lo pasé genial en esa serie, hacer de mala me parece súper divertido.

Esmeralda Moya en una secuencia de 'Los Protegidos', serie que se emitió de 2010 a 2012.

En aquella serie usted no tenía poderes, pero si pudiera elegir uno, ¿cuál le gustaría tener?

Me gustaría teletransportarme para poder viajar a cualquier rincón del mundo sin necesidad de medios de transporte, poder ir de un lado a otro en cuestión de segundos...

Sin duda la faceta más difícil y sacrificada es la de madre. Su pequeño Bastian ya tiene 7 años, ¿qué ha supuesto para usted la maternidad?

La maternidad es el mejor regalo que me ha dado la vida, ser la mamá de Bastian es el papel que más me gusta desempeñar... Nos reímos y jugamos muchísimo, no puedo dejar de observarle, ¡me llena de alegría!

¿Qué es lo más importante que le ha enseñado su hijo y cuál es el valor más relevante que intenta inculcarle usted a él?

Él me enseña cada día miles de cosas, valoro mucho en él la bondad y lo leal que es, es un niño muy bueno. Le inculco mucho el respeto, compartir y jugar con todos sus compis por igual... Insisto mucho con la lectura, me gustaría que fuera un amante de la lectura.

Ha sido un año duro y peculiar este 2020... ¿cómo han vivido en su familia el confinamiento?

El confinamiento lo hemos llevado bien, dando gracias cada día por tener salud y, sobre todo, cuidándonos mucho... Es importante llevar a cabo las medidas de higiene y llevar siempre mascarilla para proteger a los demás y a nosotros mismos.

La actriz se convirtió en madre con 27 años, cuando su carrera despuntaba. RRSS

¿Qué aprendizaje saca de las consecuencias de esta pandemia en la sociedad?

Destaco mucho la importancia de la salud, muchas veces no nos damos cuenta, pero sin salud no somos nada. Hay que relativizar los problemas y valorar lo realmente importante... También destaco la unión de toda la gente, recuerdo los primeros días del desconfinamiento, las caras de alegría por vernos (con mascarilla) de nuevo, por querer salir adelante…

Como buena Virgo es perfeccionista, sensata, inteligente, intuitiva... ¿o no? ¿Cuáles diría que son sus defectos y sus virtudes?

Soy bastante cabezota, me gusta hacer las cosas impecables y lo paso mal si no es así...

¿Tiene algún proyecto en mente que aún no haya podido hacer realidad y le gustaría llevar a cabo?

Tengo una película, pero para el 2021, y alguna cosita más que aún no puedo decir, pero espero poder contaros pronto.

¿Qué le pide al 2021?

Le pido mucha salud, sinceramente, es lo que más deseo... Que acabe pronto esta pandemia y que deje de morir gente.

