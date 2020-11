Vuelven 'Los Protegidos' ocho años después de su final: así han cambiado sus protagonistas

La fiebre revival se sigue apoderando de las producciones televisivas y cada vez son más las series del pasado que resucitan, bien sea con sus actores originales o en forma de remake con un nuevo reparto. Atresmedia es una de las compañías que más fuerte está apostando por este rescate de los éxitos del pasado, pues al regreso de Los hombres de Paco y Física o Química ahora se suma un nuevo título que volverá a la pequeña pantalla: Los Protegidos.

La exitosa serie de ciencia ficción de Antena 3 tendrá nuevos episodios en 2021, aunque la cadena todavía no ha confirmado oficialmente la noticia ni se conocen más detalles sobre la forma en que esta producción verá la luz. Teniendo en cuenta el ejemplo de las otras dos series mencionadas, es probable que la cadena opte por recuperar al reparto original para grabar los nuevos episodios. Por ello, JALEOS recoge qué fue de los actores de Los Protegidos y descubre sus impactantes cambios físicos.

1. Antonio Garrido

El antes y el después de Antonio Garrido, en montaje de JALEOS.

El personaje de Mario Castillo, interpretado por Antonio Garrido (49), era el padre de la peculiar familia Castillo Rey. Este actor sevillano ya contaba con una sólida trayectoria antes de su fichaje por la serie, aunque Los Protegidos fue su primer gran éxito televisivo.

Tras la serie de Antena 3, Garrido participó en otros importantes proyectos como Amar es para siempre, Servir y proteger o Mercado central. Además, ha presentado concursos como Identity en TVE o ¿Quién quiere ser millonario? en Antena 3.

2. Angie Cepeda

El antes y el después de Angie Cepeda en montaje de JALEOS.

La trama de la serie comienza con el secuestro de Blanca, una niña con superpoderes que es hija de Jimena. Tras el papel de esta madre sufridora estaba la actriz Angie Cepeda (46).

Esta actriz cuenta con una reconocida trayectoria en América, donde ha participado en telenovelas, series y películas de éxito. De hecho, en 1994 ganó el Premio India Catalina a la revelación del año por su papel en la telenovela La maldición del paraíso. Cuatro años más tarde se haría con el galardón a mejor actriz protagonista por Las Juanas. En España, ha compartido cartel con Belén Rueda (55) y Eduardo Noriega (47) en la película El mal ajeno, dirigida por Óskar Santos (48) y producida por Alejandro Amenábar (48).

3. Luis Fernández

El antes y el después de Luis Fernández en montaje de JALEOS.

Uno de los personajes más recordados de la serie es el de Ángel Izquierdo 'Culebra', interpretado por Luis Fernández (35). Al igual que en la ficción, el actor también es conocido con un mote, 'Perla', ya que es como se hacía llamar antes de dar el salto a la interpretación, cuando se ganaba la vida como cantante.

Tras obtener cotas máximas de popularidad en Los protegidos, Luis protagonizó varias películas y participó en otras series de Atresmedia, como Fenómenos o Mar de plástico. En 2017 se reencontró con su compañera Ana Fernández (31) en Las chicas del cable y actualmente interpreta a Ivan Díaz en Servir y proteger.

4. Ana Fernández

El antes y el después de Ana Fernández en montaje de JALEOS.

Si alguien consiguió ablandar el tosco corazón de 'Culebra', esa fue Sandra. Su personaje estaba interpretado por Ana Fernández, quien ya había obtenido una notable repercusión gracias a su papel en la serie de Cuatro Cuestión de sexo.

En 2016, la actriz se incorpora al reparto de Amar es para siempre, donde interpretaría durante 117 episodios a Carlota Hidalgo. Un año más tarde sería escogida como protagonista en Las chicas del cable, la exitosa serie de Netflix en la que comparte reparto con otras grandes estrellas de la pequeña pantalla como Blanca Suárez (32) o Ana María Polvorosa (32).

5. Daniel Avilés

El antes y el después de Daniel Avilés en montaje de JALEOS.

Carlos Montero era el hijo de Mario y estaba interpretado por Daniel Avilés (19). Al igual que muchos de sus compañeros de reparto, este actor madrileño tuvo su primera gran oportunidad con Los Protegidos.

Tras la serie, Daniel fichó por el popular musical de El rey León para interpretar al pequeño simba, demostrando así su talento como cantante. Además, Antena 3 volvió a contar con él para la serie musical Vivo cantando en 2013 y un año después aparecería en tres episodios de Dreamland.

6. Priscilla Delgado

El antes y el después de Priscilla Delgado en montaje de JALEOS.

A pesar de su corta edad, Priscilla Delgado (18) no era nueva ante las cámaras cuando llegó a Los Protegidos para interpretar a Lucía. Antes de esta serie, la actriz había aparecido en Los hombres de Paco, La chica de ayer y Cazadores de hombres.

Esta joven intérprete también ha destacado en el cine, pues con 13 años interpretó el personaje de Antía en Julieta, el filme de Pedro Almodóvar (71). Además, ha protagonizado numerosas campañas publicitarias y acaba de terminar sus estudios en California, gracias a los cuales ha logrado su primer proyecto en Hollywood: el reboot de A league of their own en Amazon Prime Video.

7. Mario Marzo

El antes y el después de Mario Marzo en montaje de JALEOS.

Además de ser uno de los actores de la serie que ha experimentado un mayor cambio físico, Mario Marzo (25) también ha dado un giro radical a su carrera, aunque sin renunciar a su faceta como actor. El joven, que interpretaba a Lucas, protagonizó dos películas tras la serie, aunque sigue centrado en su carrera musical como pianista clásico.

Mario es, además, cofundador de 9 the brand, una firma de moda responsable, minimalista, regenerativa y unisex. Una sorprendente faceta profesional que ha desarrollado junto a su amigo David.

