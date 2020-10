La dura confesión de Elena Furiase: sufrió acoso en su adolescencia

Durante la entrevista de este viernes que Bertín Osborne (65 años) le ha realizado a Concha Velasco (80) en Mi casa es la tuya, el presentador, entre otras cuestiones, le ha preguntado a Elena Furiase (32) -invitada de la noche junto a Ana Milán (46)- si alguna vez ella ha sufrido acoso en su vida. En ese momento, la hija de Lolita Flores (61) ha desvelado un duro relato nunca antes contado.

"Yo tenía 17 años y vivíamos en La Moraleja, no se me olvidará. Yo estaba en la parada del autobús escuchando música con mis cascos y pasó varias veces por delante un coche antiguo color vino. Se paró delante de mí y se bajó un señor bastante mayor. Abrió la puerta, se me quedó mirando y me preguntó si quería que me llevase a algún sitio. Le dije que no, que estaba esperando al autobús y a una amiga aunque era mentira. Me preguntó de nuevo y yo que 'no, porque tengo una amiga aquí atrás que la estoy esperando y mi madre está ahí en mi casa que la tengo ahí'. Él me abrió la puerta del copiloto y me cogió de la cara", ha desvelado Furiase.

Y ha continuado: "Me dijo 'tranquila que no te voy a hacer nada' y a mí se me ocurrió empujarle para atrás y salir corriendo a mi casa. Llegué a mi casa, sola, llamé a mi novio y cuando corría le oía decir 'no digas nada, por favor'". Sin duda, un hecho aterrador que ha dejado estupefactos a todos en el programa, porque se desconocía esta dura historia de Elena Furiase.

"Ella hace muchos castings pero la llaman bastante poco", aseguraba Lolita Flores en 2017 haciendo referencia a la vida laboral de su hija Elena. Lo hacía en su programa de entonces en TVE, Lolita tiene un plan. En ese momento, este periódico ya conocía de las ganas e ilusión de Elena por encontrar ese proyecto que la encumbrase. Trabajaba, pero no todo lo que le gustaría. En concreto, en el teatro no debutaba desde el año 2011, cuando se puso bajo las órdenes del director Víctor Conde en Crimen Perfecto. Su sueño, entonces y ahora, son las tablas. Deseo cumplido.

"Está como loca por trabajar en el teatro. Para ella el escenario es lo más completo como actriz, pero las ofertas no llegan tanto", deslizaba una fuente de total solvencia. Ante semejante situación, su madre, como ya hizo en otras ocasiones, intentó ayudarla a toda costa. Ya esta situación, tiempo atrás, llevó a Furiase a tomar una decisión. Hacer la maleta y cruzar el charco. Viajó hasta la meca del cine, Los Ángeles, donde vive una de sus mejores amigas, la actriz Ana de Armas (32), que triunfaba en Hollywood.

No era la primera vez que la nieta de Lola Flores intentaba abrirse puertas fuera de nuestro país; ya estuvo antes una temporada en Miami, tanteando el terreno. Sin embargo, regresó a seguir labrándoselo en su país. Su incursión en la televisión sí ha sido frecuente en estos últimos años. Ha participado en trabajos como Tu cara de suena o, incluso, en pequeños papeles de series como Arde Madrid. En 2019 debutó como concursante en MasterChef Celebrity.

Sea como fuere, cabe recordar que, además del buen momento profesional que vive en la actualidad, Elena Furiase atraviesa una de sus mejores etapas personales, cuando no la mejor. El año pasado celebró el bautizo de su hijo Noah, fruto de su historia de amor Gonzalo Sierra (25). Toda la familia Flores se reunió en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja de Madrid, rodeada de familiares y amigos, para presenciar cómo el pequeño recibía el primer sacramento. Una celebración que, más tarde, acabó con una gran fiesta en la que las Flores, micrófono en mano y sin zapatos, lo dieron todo sobre la pista.

